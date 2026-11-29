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Νέα δεδομένα στη διαπραγμάτευση για τη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής γεωργίας την περίοδο 2028 – 2034 εισάγει η αναθεωρημένη πρόταση που παρουσίασε στις 21 Νοεμβρίου ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα. Το σχέδιο για τον πολυετή προϋπολογισμό 2028-2034 επιχειρεί να ενισχύσει τις εγγυήσεις για τη χρηματοδότηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), μέσα όμως σε έναν συνολικό προϋπολογισμό μειωμένο κατά περίπου 10% έναντι της αρχικής πρότασης της Επιτροπής.

Αν και η πρόταση προβλέπει τη διασφάλιση πρόσθετων ποσών για αγροτικές παρεμβάσεις, ωστόσο οι αγρότες και οι οργανώσεις τους εξακολουθούν να εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους, τονίζοντας ότι οι περικοπές στην χρηματοδότηση της νέας ΚΑΠ παραμένουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, προειδοποιώντας ότι αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα περισσότερα λουκέτα στις εκμεταλλεύσεις.

Το αναθεωρημένο σχέδιο προβλέπει ένα εύρος μέσης εισοδηματικής ενίσχυσης από 9 έως 24 ευρώ ανά στρέμμα

Ποιες αλλαγές έρχονται

Η σημαντικότερη αλλαγή για τη γεωργία, σύμφωνα με αναλυτές του αγροτικού τομέα, αλλά και των αγροτικών «λόμπι» της ΕΕ, αφορά τη δέσμευση τουλάχιστον 10% των πόρων των Εθνικών και Περιφερειακών Σχεδίων Εταιρικής Σχέσης για παρεμβάσεις της ΚΑΠ, αφού αφαιρεθούν τα ελάχιστα ποσά για γεωργία και αλιεία και η χρηματοδότηση του Κοινωνικού Ταμείου για το Κλίμα.

Σύμφωνα με την ανάλυση του Alan Matthews στο CAP Reform, στις 23 Νοεμβρίου, η νέα πρόβλεψη μεταφράζεται σε περίπου 49,3 δισ. ευρώ πρόσθετων εγγυημένων δαπανών για τη γεωργία. Σε συνδυασμό με τα περίπου 294 δισ. ευρώ, που έχουν ήδη προβλεφθεί, το εγγυημένο ποσό για την ΚΑΠ προσεγγίζει τα 343 δισ. ευρώ, σε τρέχουσες τιμές.

Στο επίκεντρο βρίσκονται και οι άμεσες ενισχύσεις των αγροτών, καθώς το αναθεωρημένο σχέδιο προβλέπει ένα εύρος μέσης εισοδηματικής ενίσχυσης από 9 έως 24 ευρώ ανά στρέμμα (με εξαίρεση για χώρες με μέσο μέγεθος εκμετάλλευσης κάτω των τριών εκταρίων).

Παράλληλα, εισάγεται υποχρεωτικό ανώτατο όριο 300.000 ευρώ ανά εκμετάλλευση για τη συγκεκριμένη ενίσχυση, με εξαίρεση τις αντίστοιχες πληρωμές προς νέους αγρότες.

Επιπλέον, το σχέδιο δίνει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να προχωρήσουν σε σταδιακή μείωση των υψηλών πληρωμών, με κλίμακα που αρχίζει πάνω από τις 100.000 ευρώ. Τα ποσά που θα εξοικονομούνται θα παραμένουν διαθέσιμα στον αντίστοιχο εθνικό χρηματοδοτικό φάκελο.

Εάν εγκριθούν, οι προτάσεις αυτές θα συρρικνώσουν το μερίδιο της γεωργίας στον προϋπολογισμό της ΕΕ σε ιστορικό χαμηλό

Κρίσιμη είναι και η αλλαγή, η οποία αφορά τη δυνατότητα των κρατών μελών να καθορίζουν τις δικές τους προτεραιότητες μέσα στο νέο χρηματοδοτικό πλαίσιο.

Παραμένουν στο τραπέζι οι περικοπές της ΚΑΠ

Το νέο σχέδιο που παρουσιάστηκε προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις των αγροτών, οι οποίοι «πολιόρκησαν» τις Βρυξέλλες κατά την έκτακτη σύνοδο κορυφής στις 26 Νοεμβρίου 2026. Οι αγροτικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι οι περικοπές παραμένουν σημαντικές και ότι η ενσωμάτωση της γεωργικής χρηματοδότησης σε ένα ευρύτερο ενιαίο ταμείο μπορεί να αποδυναμώσει τον κοινό χαρακτήρα της ΚΑΠ, δημιουργώντας μεγαλύτερες ανισότητες μεταξύ των κρατών.

Οι ηγέτες της ΕΕ διαπραγματεύονται έναν προϋπολογισμό με μια περικοπή άνω του 20% στην Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) να παραμένει στο τραπέζι. Η πρόταση αυτή θα οδηγούσε το μερίδιο της γεωργίας στον προϋπολογισμό της ΕΕ σε ιστορικό χαμηλό. Πολλές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροτικοί συνεταιρισμοί απλώς δεν μπορούν να απορροφήσουν μια περικοπή τέτοιας κλίμακας. Αυτό ισοδυναμεί με ένα κύμα κλεισίματος εκμεταλλεύσεων και απώλειας θέσεων εργασίας, το οποίο οι ηγέτες της ΕΕ αρνούνται να ονομάσουν με το πραγματικό του όνομα», αναφέρουν οι ευρωπαϊκές αγροτικές οργανώσεις.

«Για τους Ευρωπαίους αγρότες και τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, το αναθεωρημένο κείμενο εξακολουθεί να στέλνει το ίδιο επιζήμιο μήνυμα με την πρόταση της ιρλανδικής Προεδρίας», αναφέρουν οι ευρωπαϊκές αγροτικές οργανώσεις Copa – Cogeca, εξηγώντας ότι «παρά τη βελτιωμένη διατύπωση όσον αφορά τον στόχο του 10% για την ύπαιθρο, ο οποίος πλέον αφιερώνεται σε παρεμβάσεις της ΚΑΠ, οι προτεινόμενες περικοπές παραμένουν και το κείμενο δεν προσφέρει πλήρως αξιόπιστες εγγυήσεις για την αποκλειστική χρηματοδότηση, την αυτονομία ή τον κοινό χαρακτήρα της ΚΑΠ».

Οι προτάσεις που βρίσκονται στο τραπέζι, ακόμη κι αν δεσμεύονταν πλήρως για τη γεωργία, θα μείωναν τον προϋπολογισμό της ΚΑΠ κατά σχεδόν 15% σε ονομαστικούς όρους, χωρίς να υπολογίζεται ο πληθωρισμός, σημειώνουν.

Οι αγροτικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι οι προτάσεις αυτές «θα ενσωμάτωναν την αγροτική χρηματοδότηση σε ένα ενιαίο ταμείο και θα μετέφεραν περισσότερες αποφάσεις στις εθνικές πρωτεύουσες, αποδυναμώνοντας την κοινή πολιτική που στηρίζει την ευρωπαϊκή γεωργία εδώ και δεκαετίες. Εάν εγκριθούν, οι προτάσεις αυτές θα συρρικνώσουν το μερίδιο της γεωργίας στον προϋπολογισμό της ΕΕ σε ιστορικό χαμηλό. Αυτό θα σηματοδοτούσε μια ιστορική οπισθοδρόμηση για το ευρωπαϊκό εγχείρημα, υπονομεύοντας μία από τις πιο ευρέως υποστηριζόμενες και σεβαστές πολιτικές της ΕΕ. Περικοπές αυτής της κλίμακας θα έθεταν σε κίνδυνο αγροτικές εκμεταλλεύσεις και θέσεις εργασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη, με συνέπειες που τόσο οι αγρότες όσο και οι πολίτες θα ένιωθαν σύντομα».