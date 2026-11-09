Κυβερνοεπιθέσεις: Ποιοι κρύβονται πίσω από τους χάκερ των ψυγείων

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Οι γαλλικές αρχές υποψιάζονται ότι πίσω από τις κυβερνοεπιθέσεις που έθεσαν εκτός λειτουργίας εμπορικά ψυγεία και καταψύκτες σε ολόκληρη τη Γαλλία τον περασμένο μήνα βρίσκονται χάκερ που υποστηρίζονται από το Ιράν, σύμφωνα με δύο πρόσωπα που έχουν γνώση της υπόθεσης και μίλησαν τη Δευτέρα.

Εάν επιβεβαιωθούν οι υποψίες, οι επιθέσεις αυτές θα συγκαταλέγονται στις πλέον σοβαρές και εκτεταμένες κυβερνοεπιθέσεις που έχουν σημειωθεί στο πλαίσιο του πολέμου με το Ιράν, ο οποίος ξεκίνησε τον Φεβρουάριο και έχει σημαδευτεί από διάσπαρτα περιστατικά φερόμενων κυβερνοεπιχειρήσεων με στόχο την πρόκληση διαταραχών.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται προβλήματα στη λειτουργία του συστήματος δημόσιων συγκοινωνιών του Λος Άντζελες τον Μάρτιο, επιθέσεις σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού στις ΗΠΑ τον Ιούλιο, καθώς και περιστατικά κυβερνοπαραβίασης σε πλοία με προορισμό τις Ηνωμένες Πολιτείες τον Αύγουστο.

Το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών και η εισαγγελία του Παρισιού δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα στα αιτήματα για σχολιασμό. Η ιρανική αντιπροσωπεία στα Ηνωμένα Έθνη δεν απάντησε στα μηνύματα με τα οποία ζητήθηκε η θέση της. Το Ιράν αρνείται συστηματικά ότι διεξάγει κακόβουλες κυβερνοεπιχειρήσεις.

Η επίθεση

Η κυβερνοεπίθεση της 11ης Οκτωβρίου, η οποία παραβίασε τα συστήματα ελέγχου θερμοκρασίας των επαγγελματικών ψυγείων σε εκατοντάδες καταστήματα και άλλες εγκαταστάσεις, φαίνεται ότι ήταν σχετικά εύκολο να πραγματοποιηθεί, είχαν δηλώσει νωρίτερα ειδικοί στον τομέα της κυβερνοασφάλειας στο Reuters.

Η εταιρεία που κατασκευάζει πολλές από τις μονάδες που επηρεάστηκαν από την επίθεση ανέφερε ότι αρκετές ήταν παλαιάς τεχνολογίας ή λειτουργούσαν με παρωχημένο λογισμικό (firmware), γεγονός που ενδέχεται να διευκόλυνε την πρόσβαση των χάκερ στα συστήματα.

Οι συνέπειες, ωστόσο, ήταν ιδιαίτερα σοβαρές. Σε ορισμένα ψυγεία η θερμοκρασία αυξήθηκε τόσο πολύ, ώστε προκλήθηκε ακόμη και ανάφλεξη. Τις ώρες που ακολούθησαν την κυβερνοεπίθεση, εργαζόμενοι σε σούπερ μάρκετ μετέφεραν σε μεγάλους κάδους απορριμμάτων κιβώτια γεμάτα με αλλοιωμένα κρέατα και παγωτά που είχαν λιώσει. Σύμφωνα με εκτίμηση ιδιοκτήτη γαλλικής αλυσίδας σούπερ μάρκετ, το συνολικό κόστος της επίθεσης σε εθνικό επίπεδο ενδέχεται να ανέλθει σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.

Το Reuters δεν κατάφερε να εξακριβώσει με ποια ακριβώς στοιχεία κατέληξαν οι γαλλικές αρχές στο συγκεκριμένο συμπέρασμα. Οι πηγές του πρακτορείου μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Οι επιθέσεις ακολουθήθηκαν, μέσα στον ίδιο μήνα, από ένα δεύτερο κύμα κυβερνοεπιθέσεων, το οποίο έπληξε περισσότερες από 100 εγκαταστάσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στο στόχαστρο βρέθηκαν ακόμη και ψυγεία που χρησιμοποιούνται από γαλλικές υπηρεσίες αιμοδοσίας, με αποτέλεσμα το προσωπικό να αναγκαστεί να μεταφέρει μέρος των αποθεμάτων αίματος σε άλλες μονάδες ψυχόμενης αποθήκευσης.

Ο φαινομενικά απλός τρόπος με τον οποίο πραγματοποιήθηκαν οι επιθέσεις στα ψυγεία, σε συνδυασμό με την επανάληψή τους σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, πυροδότησε εικασίες σχετικά με την ταυτότητα των δραστών.

Οι προβληματισμοί εντάθηκαν λόγω των συνεχιζόμενων ανησυχιών για την ύποπτη εκστρατεία δολιοφθορών της Ρωσίας στην Ευρώπη, τον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς και τη διεθνή εξάπλωση των κυβερνοεπιθέσεων που αξιοποιούν τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης.

Κυβερνοεπιθέσεις σε ψυγεία στις ΗΠΑ

Το κύμα δολιοφθορών σε ψυγεία ευρωπαϊκών σούπερ μάρκετ είχε προηγηθεί από τουλάχιστον ένα παρόμοιο περιστατικό στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τον Αύγουστο, ψυγεία σε τουλάχιστον έξι στρατιωτικά πρατήρια και καταστήματα προμηθειών (military commissaries) τέθηκαν εκτός λειτουργίας. Οι ερευνητές του Πενταγώνου αντιμετωπίζουν τις δυσλειτουργίες ως πιθανή κυβερνοεπίθεση και συνεργάζονται με Γάλλους αξιωματούχους, προκειμένου να διαλευκάνουν την υπόθεση, όπως μετέδωσε το Reuters τον περασμένο μήνα.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να εξακριβώσει ανεξάρτητα εάν υπάρχει οποιαδήποτε σύνδεση μεταξύ των περιστατικών με τα συστήματα ψύξης σε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις τον Αύγουστο, της εκστρατείας κυβερνοεπιθέσεων στη Γαλλία και του πιο πρόσφατου κύματος επιθέσεων σε ψυγεία που έπληξε την Ευρώπη.

Πρόσωπο με γνώση της υπόθεσης ανέφερε ότι το Πεντάγωνο θεωρεί το Ιράν ύποπτο για τις κυβερνοεπιθέσεις στα στρατιωτικά καταστήματα του Αυγούστου, διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Το Reuters δεν κατάφερε να εξακριβώσει με ποια στοιχεία οι αμερικανικές στρατιωτικές αρχές κατέληξαν σε αυτή την εκτίμηση ούτε εάν εξετάζουν και άλλους πιθανούς υπόπτους.

Η πληροφορία ότι ο αμερικανικός στρατός θεωρεί το Ιράν ύποπτο για την εκστρατεία κυβερνοεπιθέσεων και δολιοφθορών στα στρατιωτικά καταστήματα είχε δημοσιευθεί αρχικά τον περασμένο μήνα από τον ειδησεογραφικό ιστότοπο Nextgov.

Το Πεντάγωνο δήλωσε τη Δευτέρα ότι «γνωρίζει τις εικασίες σχετικά με ένα ενδεχόμενο περιστατικό κυβερνοεπίθεσης», προσθέτοντας ότι στρατιωτικοί ερευνητές έχουν αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης. Ωστόσο, επικαλούμενο λόγους ασφαλείας, ανέφερε ότι δεν μπορεί να προβεί σε περαιτέρω σχόλια.