Κυβερνοεπιθέσεις: Στόχος ο Ιταλός ΥΠΕΞ και η εταιρεία που κατασκευάζει τη σήραγγα του Μπρένερ

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Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, δήλωσε το Σάββατο ότι έχει γίνει στόχος χάκερ, λόγω της υποστήριξης που παρέχει η Ιταλία στην Ουκρανία.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ταγιάνι ανέφερε ότι «κυβερνοεγκληματίες» δημοσιοποιούσαν επί σειρά ημερών προσωπικά του δεδομένα στο σκοτεινό διαδίκτυο (dark web).

Όπως δήλωσε, οι χάκερ «αναζητούν πρόσθετες πληροφορίες, εκθέτοντάς με ουσιαστικά σε νέες απειλές και εκφοβισμό», ενώ παράλληλα έχουν βάλει στο στόχαστρο και την οικογένειά του.

«Η στάση μας απέναντι στην Ουκρανία είναι ο πολιτικός λόγος για τον οποίο έγινα στόχος. Για αυτές τις εγκληματικές οργανώσεις, η υπεράσπιση της ελευθερίας ενός κυρίαρχου κράτους και η σαφής υποστήριξη της δημοκρατίας και της ανεξαρτησίας ενός έθνους αποτελούν επικίνδυνη επιλογή», έγραψε.

Σε ανακοίνωσή της που δόθηκε στη δημοσιότητα το Σάββατο, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι εξέφρασε τη στήριξή της στον Ταγιάνι.

«Η διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών που αφορούν δημόσιους αξιωματούχους αποτελεί εξαιρετικά ανησυχητική εξέλιξη και πρέπει να αντιμετωπιστεί με τη μέγιστη δυνατή αποφασιστικότητα», δήλωσε η Μελόνι, σύμφωνα με το Euronews.

Στόχος και ο εργολάβος της σήραγγας του Μπρένερ

Την ίδια ώρα, η εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο της υπό κατασκευή σήραγγας βάσης του Μπρένερ – μιας σιδηροδρομικής σύνδεσης μήκους 55 χιλιομέτρων μεταξύ του Ίνσμπρουκ στην Αυστρία και της Φορτέτσα στην Ιταλία – επιβεβαίωσε ότι δέχθηκε επίσης κυβερνοεπίθεση τις τελευταίες εβδομάδες.

Η BBT SE ανακοίνωσε ότι το περιστατικό σημειώθηκε στις 17 Οκτωβρίου και ότι ενεργοποίησε άμεσα τα πρωτόκολλα κυβερνοασφάλειας που διαθέτει, απομονώνοντας αμέσως τα συστήματα που επηρεάστηκαν και ζητώντας τη συνδρομή εξωτερικών ειδικών στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν την απαραίτητη ψηφιακή εγκληματολογική ανάλυση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα την υποκλοπή μη δημόσιων δεδομένων, μέσω μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στο δίκτυο της εταιρείας που είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο.

Η αυστριακή εφημερίδα Tiroler Tageszeitung, η οποία αποκάλυψε πρώτη την κυβερνοεπίθεση, ανέφερε ότι οι πρώτες έρευνες υπέδειξαν ως υπεύθυνη μια φιλορωσική ομάδα χάκερ με την ονομασία Everest.