Κυβερνοεπιθέσεις: Ο νέος λογαριασμός για την ευρωπαϊκή οικονομία

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Στους καταψύκτες ευρωπαϊκών σούπερ μάρκετ, η θερμοκρασία ανέβηκε ακόμη και στους 50 βαθμούς Κελσίου. Τα τρόφιμα καταστράφηκαν, τα ράφια άδειασαν και οι επιχειρήσεις βρέθηκαν αντιμέτωπες με ζημιές, χωρίς να έχει σημειωθεί ούτε εισβολή στις εγκαταστάσεις τους, ούτε ληστεία. Λίγες ημέρες αργότερα, η ίδια απειλή έφτασε στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης αίματος στη Γαλλία, όπου η έγκαιρη παρέμβαση των εργαζομένων απέτρεψε την καταστροφή των αποθεμάτων. Οι επιτιθέμενοι είχαν αποκτήσει πρόσβαση σε συστήματα απομακρυσμένου ελέγχου ψύξης, αποκαλύπτοντας πόσο εύκολα μια ψηφιακή παραβίαση μπορεί να μετατραπεί σε πραγματική οικονομική και κοινωνική κρίση.

Η διαδοχή των επιθέσεων σε περισσότερες από δέκα ευρωπαϊκές χώρες δεν αποτελεί πλέον μόνο πρόβλημα κυβερνοασφάλειας, αλλά αναδεικνύει μια νέα ευπάθεια της οικονομίας, καθώς εργοστάσια, δίκτυα ενέργειας, συστήματα πληρωμών, νοσοκομεία και εφοδιαστικές αλυσίδες εξαρτώνται ολοένα περισσότερο από τεχνολογίες που μπορούν να παραβιαστούν εξ αποστάσεως. Μια επίθεση δεν χρειάζεται να καταστρέψει μια βιομηχανική εγκατάσταση για να σταματήσει την παραγωγή της, ούτε να πλήξει φυσικά ένα λιμάνι για να προκαλέσει καθυστερήσεις στις μεταφορές.

Η Ahold Delhaize, ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους λιανεμπορίου διεθνώς, ανακοίνωσε απώλειες πωλήσεων άνω των 200 εκατ. ευρώ από κυβερνοεπίθεση στα μέσα Οκτωβρίου, η οποία την ανάγκασε να θέσει εκτός λειτουργίας ιστοσελίδες και εφαρμογές για μία εβδομάδα, γεγονός που δείχνει πόσο γρήγορα μια ψηφιακή επίθεση μπορεί να πλήξει την κερδοφορία μιας επιχείρησης.

Οι αριθμοί πίσω από τη νέα απειλή

Η τελευταία έκθεση της ευρωπαϊκής υπηρεσίας κυβερνοασφάλειας ENISA αποκαλύπτει ότι η απειλή έχει ήδη μεταφερθεί στον πυρήνα της οικονομικής δραστηριότητας. Από τα 8.257 περιστατικά που εξέτασε για το 2025, το 73% αφορούσε οργανισμούς που χαρακτηρίζονται βασικές ή σημαντικές οντότητες σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία NIS2. Η δημόσια διοίκηση συγκέντρωσε το 32% των περιστατικών, οι μεταφορές και οι επιχειρηματικές υπηρεσίες από 8%, η μεταποίηση 7% και οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες 6%.

Η κατανομή των περιστατικών δείχνει τον κίνδυνο που κρύβει μια επίθεση σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, η οποία μπορεί να διακόψει την παραγωγή, σε ένα δίκτυο μεταφορών να εμποδίσει την παράδοση εμπορευμάτων και σε έναν χρηματοπιστωτικό οργανισμό να επηρεάσει πληρωμές και συναλλαγές. Όταν οι επιθέσεις πλήττουν ταυτόχρονα περισσότερες επιχειρήσεις ή έναν κοινό τεχνολογικό πάροχο, οι συνέπειες μπορούν να εξαπλωθούν σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα.

Η ENISA καταγράφει επίσης περισσότερες από 48.000 αναφορές προβλήματος στο λογισμικό το 2025, αυξημένες κατά 22% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η εικόνα επιδεινώνεται μέσα στο 2026, καθώς, σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το Reuters, σχεδόν 37.000 ευπάθειες αναφέρθηκαν μόνο στο τρίτο τρίμηνο, αριθμός τριπλάσιος από τον αντίστοιχο περσινό.

Το μέγεθος του προβλήματος αναδεικνύεται και από την ευκολία που μπορούν οι επίδοξοι χάκερς να αναπτύξουν τις τεχνολογίες τους. Ερευνητές της Claroty κατάφεραν να αναπτύξουν τεχνολογία επίθεσης σε συστήματα ελέγχου ψύξης χρησιμοποιώντας διαθέσιμα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, με κόστος μόλις 6 δολάρια και μέσα σε 28 λεπτά.

Ποιος θα πληρώσει τον λογαριασμό;

Η εξάπλωση της απειλής έχει ήδη πυροδοτήσει μια νέα κούρσα επενδύσεων. Σύμφωνα με τη McKinsey, η παγκόσμια αγορά προϊόντων και υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας από εξωτερικούς προμηθευτές αναμένεται να αυξηθεί από 223 δισ. δολάρια το 2025 σε 346 δισ. το 2029, μια άνοδος 55% μέσα σε τέσσερα χρόνια.

Πρόκειται για μια αναπτυσσόμενη αγορά για τις εταιρείες τεχνολογίας, αλλά και για μια αυξανόμενη υποχρέωση δαπανών για την υπόλοιπη οικονομία. Οι επιχειρήσεις καλούνται να προστατεύσουν όχι μόνο τα δεδομένα τους, αλλά τα μηχανήματα, τα αποθέματα, τις εγκαταστάσεις και τη δυνατότητά τους να συνεχίσουν να λειτουργούν. Και όσο οι επιθέσεις γίνονται ταχύτερες, τόσο λιγότερο επαρκεί η περιστασιακή αναβάθμιση ενός συστήματος.

Ο λογαριασμός είναι ιδιαίτερα βαρύς για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που διαθέτουν λιγότερα κεφάλαια και περιορισμένη πρόσβαση σε εξειδικευμένο προσωπικό. Μια μεγάλη επιχείρηση μπορεί να χρηματοδοτήσει εφεδρικά συστήματα και συνεχή επιτήρηση. Για έναν μικρό παραγωγό τροφίμων ή μια μεταφορική εταιρεία, αντίθετα, μια σοβαρή επίθεση μπορεί να απειλήσει ακόμη και τη συνέχιση της λειτουργίας της.

Το κόστος της προστασίας μπορεί να περιορίσει τις επενδύσεις ή να μεταφερθεί εν μέρει στις τιμές, ενώ μια εκτεταμένη διακοπή παραγωγής ή διανομής θα μπορούσε να δημιουργήσει ελλείψεις και πρόσθετες πληθωριστικές πιέσεις. Το ζήτημα αποκτά πλέον και πολιτική διάσταση, καθώς η προστασία των κρίσιμων υποδομών δεν μπορεί να εξαρτάται αποκλειστικά από τις οικονομικές δυνατότητες κάθε επιχείρησης. Η ευρωπαϊκή οδηγία NIS2 αυξάνει τις απαιτήσεις ασφαλείας, χωρίς όμως να εξαφανίζει το κόστος εφαρμογής τους. Για τις κυβερνήσεις, το ερώτημα είναι πόσο πρέπει να επενδύσουν στην προστασία δημόσιων υποδομών και πώς θα στηρίξουν την ανθεκτικότητα της παραγωγής, χωρίς να επιβαρύνουν υπέρμετρα την ανταγωνιστικότητα.