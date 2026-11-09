Προϋπολογισμός ΕΕ: Υπάρχει plan B για τη συμφωνία στον προϋπολογισμό της ΕΕ, λέει ο πρόεδρος της Λιθουανίας

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Το 2027 είναι στην πραγματικότητα η καταληκτική ημερομηνία για μια συμφωνία των χωρών – μελών της ΕΕ σε σχέση με το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, είπε ο πρόεδρος της Λιθουανίας που θα αναλάβει την επόμενη εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ.

Οπως σημείωσε ο Γκιτάνας Ναουσέντα, μιλώντας στο «Rapporteur», δεν αποτελεί «εξαιρετικά θεμελιώδες ζήτημα» το αν ο μελλοντικός μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ συμφωνηθεί στη σύνοδο κορυφής του Δεκεμβρίου ή της 4ης Φεβρουαρίου. «Έχουμε ένα πολύ περιορισμένο χρονικό περιθώριο και δεν θα θεωρούσα εξαιρετικά θεμελιώδες ζήτημα το αν θα καταλήξουμε στα μέσα Δεκεμβρίου ή στις 4 Φεβρουαρίου», δήλωσε ο Λιθουανός πρόεδρος, αναφερόμενος στις έντονες διαπραγματεύσεις για το σχέδιο δαπανών της ΕΕ για την περίοδο 2028-2034.

«Ειλικρινά, η κατάσταση έχει περιπλακεί λόγω των πρόωρων εκλογών που έχουν προκηρυχθεί στην Ισπανία», είπε, προσθέτοντας ότι οι προεδρικές εκλογές στη Γαλλία θα περιπλέξουν περαιτέρω τα πράγματα, εμποδίζοντας ουσιαστικά τη Γαλλία από το να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό από τον Φεβρουάριο ή τον Μάρτιο του επόμενου έτους.

Το Plan B

Η έκτακτη σύνοδος κορυφής στις 26 και 27 Νοεμβρίου θα βάλει στην τελική ευθεία την προσπάθεια -υπό την καθοδήγηση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα- για την επίτευξη συμφωνίας έως το τέλος του έτους, με τη σύνοδο κορυφής του Δεκεμβρίου να παρουσιάζεται από τον ίδιο και άλλους ως η προθεσμία για την οριστικοποίηση της συμφωνίας.

Ωστόσο, ο Ναουσέντα αποκάλυψε ότι υπάρχει ένα «Plan Β» για τις 4 Φεβρουαρίου —την παραμονή της προγραμματισμένης συνάντησης των ηγετών της ΕΕ στο Βέλγιο, στο πλαίσιο μιας ειδικής συνόδου κορυφής για την οικονομία στο κάστρο Alden Biesen.

Άλλα λέει ο Κόστα

Οι δηλώσεις του Λιθουανού προέδρου πραγματοποιούνται σε μια στιγμή που ο Κόστα καταβάλλει αγωνιώδεις προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας, καθώς οι συνομιλίες μεταξύ των 27 κυβερνήσεων της ΕΕ έχουν αποφέρει μέχρι στιγμής ελάχιστα αποτελέσματα όσον αφορά το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού, τις προτεραιότητες δαπανών και —το σημαντικότερο— τον τρόπο χρηματοδότησής του.

Το γραφείο του Κόστα αναμένεται να ολοκληρώσει τη Δευτέρα έναν κύκλο κατ’ ιδίαν διαβουλεύσεων με τους εθνικούς εκπροσώπους.

Ο ίδιος ελπίζει ότι αυτές οι εμπιστευτικές διαβουλεύσεις με τις πρωτεύουσες θα δώσουν νέα ώθηση στις διαπραγματεύσεις, οι οποίες έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο, και θα συμβάλουν στη διαμόρφωση ενός νέου διαπραγματευτικού σχεδίου το οποίο αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες. «Υπάρχει πολιτική βούληση, πολύ ισχυρή πολιτική βούληση, καθώς και επιθυμία να επιτευχθεί συμφωνία τον Δεκέμβριο».

Ο Ναουσέντα δήλωσε ότι, βάσει της εμπειρίας, οι θέσεις τείνουν σταδιακά να συγκλίνουν καθώς οι υφιστάμενοι συνασπισμοί διασπώνται και δημιουργούνται νέες συμμαχίες, φέρνοντας τους διαπραγματευτές πιο κοντά σε μια συμφωνία. Ωστόσο, δεδομένου ότι απομένουν μόλις έξι εβδομάδες μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου, προειδοποίησε ότι η προθεσμία είναι «πολύ, πολύ φιλόδοξη».

«Είναι εξαιρετικά δύσκολο», ανέφερε. «Θα χρειαστεί πραγματικά μεγάλη προσπάθεια για να επιτευχθεί».