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Προϋπολογισμός ΕΕ: Στο στόχαστρο μεγάλες επιχειρήσεις για να επιτευχθεί συμφωνία

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ελπίζει ότι οι παραχωρήσεις θα διευκολύνουν την επίτευξη συμφωνίας για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ

World 06.11.2026, 23:14
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Προϋπολογισμός ΕΕ: Στο στόχαστρο μεγάλες επιχειρήσεις για να επιτευχθεί συμφωνία
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Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα πρότεινε να περιοριστεί η εφαρμογή ενός αμφιλεγόμενου φόρου επί των επιχειρήσεων ώστε να ισχύει μόνο για μεγάλες εταιρείες με κύκλο εργασιών άνω των 750 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, όπως ανέφεραν στο Politico δύο διπλωμάτες της ΕΕ που ενημερώθηκαν για τις συζητήσεις.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων της Πέμπτης, η ομάδα του Κόστα άφησε να εννοηθεί ότι ο προϋπολογισμός θα υποστεί περαιτέρω περικοπές, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν τη χρηματοδότηση των περιφερειών, γνωστή ως πολιτική συνοχής

Ο Κόστα ελπίζει ότι αυτές οι παραχωρήσεις θα διευκολύνουν την επίτευξη συνολικής συμφωνίας σχετικά με τους νέους φόρους σε επίπεδο ΕΕ, γνωστούς ως «ίδιοι πόροι», οι οποίοι έχουν αναδειχθεί σε σημαντικό εμπόδιο στις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις.

Η ιδέα αυτή αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια συναντήσεων, γνωστών ως «confessionals», μεταξύ του επικεφαλής του γραφείου του Κόστα, Πέδρο Λουρτί, και των κυβερνήσεων της ΕΕ την Πέμπτη, με σκοπό να διερευνηθεί το κλίμα σχετικά με τα πιο ευαίσθητα ζητήματα των διαπραγματεύσεων.

Ο Λουρτί αναθεώρησε έναν μη δημοφιλή εταιρικό φόρο, γνωστό ως CORE — ο οποίος επιβάλλει ένα κατ’ αποκοπή ποσό στα έσοδα των εταιρειών που υπερβαίνουν τα 100 εκατομμύρια ευρώ — τον οποίο είχε προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πέρυσι.

Σύμφωνα με την πρότασή του, η ΕΕ θα επιβάλλει εισφορά 0,05%, αντί για ένα εφάπαξ ποσό. Επίσης, θα ισχύει μόνο για επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 750 εκατομμυρίων ευρώ.

Αυτές οι αλλαγές αναμένεται να μετριάσουν την αντίθεση μιας ομάδας χωρών με επικεφαλής τη Γερμανία, οι οποίες αμφισβήτησαν τον CORE με το επιχείρημα ότι υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα και επιβαρύνει τις μεσαίες επιχειρήσεις.

Στον «αέρα» ο νέος φόρος

Ωστόσο, δύο διπλωμάτες φοβούνται ότι αυτές οι παραχωρήσεις δεν θα αρκέσουν για να συγκεντρωθεί υποστήριξη για τον νέο φόρο. «Δεν νομίζω ότι αυτό θα λύσει το πρόβλημα σχετικά με το CORE», δήλωσε ένας από αυτούς στο Politico. Σε αυτούς, όπως και σε άλλους που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο, παραχωρήθηκε ανωνυμία προκειμένου να συζητήσουν τις ευαίσθητες διαπραγματεύσεις.

Η Γαλλία πιέζει για την εισαγωγή νέων φόρων με στόχο τη μείωση των εισφορών στον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Σε μια παραχώρηση προς το Παρίσι, η ομάδα του Κόστα ανέφερε ότι δεν θα μειώσει τις συνολικές προβλέψεις εσόδων από τη φορολογική πρόταση της Επιτροπής του περασμένου έτους, η οποία αναμενόταν να αποφέρει 65 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Προκειμένου να εξασφαλιστούν πρόσθετοι πόροι για τον προϋπολογισμό, η ομάδα του Κόστα πρότεινε επίσης την αύξηση δύο φόρων που δεν προκαλούν ιδιαίτερες αντιδράσεις, οι οποίοι αφορούν τα μη συλλεγόμενα πλαστικά και ηλεκτρονικά απόβλητα και τα οποία εισρέουν απευθείας στον προϋπολογισμό της Ένωσης, επιβάλλοντας επιπλέον 25 σεντ ανά κιλό.

Οι διπλωμάτες πρότειναν επίσης την αύξηση του ποσοστού του φόρου επί των εισαγωγών άνθρακα που καταβάλλεται στο ταμείο της ΕΕ στο 100% από το σημερινό 75%, καθώς και τη διερεύνηση της επιβολής τελών σε εταιρείες κρυπτονομισμάτων και σε εθνικές δημοπρασίες ραδιοφάσματος.

Σε μια περαιτέρω παραχώρηση, ο Λουρτί πρότεινε τη σταδιακή εφαρμογή δύο φόρων επί των προϊόντων καπνού και των ρυπογόνων επιχειρήσεων, γνωστών ως Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών, για τις χώρες που πλήττονται σε μεγάλο βαθμό.

Υπό εξέταση νέο «ψαλίδι» σε δαπάνες προς περιφέρειες

Οι διμερείς συνομιλίες, που ξεκίνησαν την Πέμπτη και θα συνεχιστούν μέχρι την επόμενη Δευτέρα, αναμένεται να ανοίξουν τον δρόμο για μια συμφωνία σχετικά με τον προϋπολογισμό έως τα τέλη του 2026 — πριν οι εκλογές του επόμενου έτους στην Πολωνία, τη Γαλλία και την Ιταλία απειλήσουν να εκτροχιάσουν τις διαπραγματεύσεις.

Ο Κόστα θα υποβάλει ένα νέο διαπραγματευτικό έγγραφο για τον προϋπολογισμό στις 21 Νοεμβρίου, πριν από μια ειδική σύνοδο κορυφής την επόμενη εβδομάδα, ανέφεραν οι δύο διπλωμάτες.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων της Πέμπτης, η ομάδα του Κόστα άφησε να εννοηθεί ότι ο προϋπολογισμός θα υποστεί περαιτέρω περικοπές, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν τη χρηματοδότηση των περιφερειών, γνωστή ως πολιτική συνοχής.

Αυτό θα αποτελούσε σημαντικό πλήγμα για τη συμμαχία των χωρών της Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης, γνωστή ως «Φίλοι της Συνοχής».

Οι περικοπές στις επιδοτήσεις προς τους αγρότες θεωρήθηκαν λιγότερο πιθανές, ανέφεραν οι δύο διπλωμάτες.

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