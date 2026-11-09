Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Κωδικός «έρευνες σε ήρεμα νερά»

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«Ο κύβος ερρίφθη και το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου (Great Sea Interconnector GSI) μπαίνει σε ρότα… υλοποίησης». Αυτό ανέφερε υψηλόβαθμο κυβερνητικό στέλεχος μιλώντας στον ΟΤ, σημειώνοντας ότι «το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου πρέπει να αντιμετωπίζεται ως στρατηγικής σημασίας για την Ανατολική Μεσόγειο ενεργειακό έργο και να μην μπαίνει σε καμία αρένα γεωπολιτικής αντιπαράθεσης».

Αυτό άλλωστε, σύμφωνα με το ίδιο αρμόδιο κυβερνητικό στέλεχος, ήταν και το σκεπτικό της ρηματικής διακοίνωσης, όπως αποκάλυψε χθες 7 Νοεμβρίου το in.gr, που απέστειλε η Γαλλία με σκοπό την ενημέρωση της Τουρκίας για τις έρευνες βυθού που αφορούν στο καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου μετά την έκδοση της NAVTEX την περασμένη Παρασκευή 6 Νοεμβρίου.

Διπλωματικές διεργασίες για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου και τις έρευνες

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι διπλωματικές διεργασίες είναι σε πλήρη εξέλιξη προκειμένου οι έρευνες του γαλλικού σκάφους ABEILLE MARENGO που έχει ναυλώσει η ανάδοχος του έργου Nexans να εκκινήσουν χωρίς καμία ένταση. Από την ελληνική πλευρά επικρατεί μία συγκρατημένη αισιοδοξία ως προς την εκτέλεση των εργασιών μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον.

Οι διπλωματικές διαβουλεύσεις είναι σε εξέλιξη και αναμένεται να κορυφωθούν εντός του τρέχοντος 48ωρου ώστε το ABEILLE MARENGO να σηκώσει άγκυρα από το λιμάνι του Ηρακλείου και να χαράξει πορεία προς το πεδίο των ερευνών.

«Οι έρευνες για τον GSI έχουν χαρακτηριστεί με τον κωδικό: ”Ήρεμα νερά”», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά στον ΟΤ αξιωματούχος με εμπλοκή στο επιχειρησιακό σκέλος των ερευνών. Σύμφωνα με τον ίδιο ο στόχος είναι όταν θα περάσουν οι έρευνες στα διεθνή ύδατα μετά την Κάρπαθο αυτές να διατηρηθούν σε «ήρεμα νερά».

Οι θαλάσσιες έρευνες για τον GSI

Όπως όλα δείχνουν το σκάφος αναμένεται να αποπλεύσει αν όχι αύριο Τρίτη 10 Νοεμβρίου, την Τετάρτη 11 του μηνός.

Τα πρώτα ναυτικά μίλια που θα διανύσει θα αναλωθούν στο calibration (ρύθμιση, βαθμονόμηση) των οργάνων που φέρει το σκάφος για τις υποθαλάσσιες έρευνες. Στη συνέχεια και αφού το τεστ είναι θετικό το ABEILLE MARENGO θα απλώσει τα ηχοβολιστικά προκειμένου να σκανάρει τον βυθό και να επιλέξει την κατάλληλη διαδρομή για την πόντιση του καλωδίου.

Οι εργασίες βυθομέτρησης θα εκτελεστούν από τα νοτιοανατολικά της Καρπάθου μέχρι τα 12 ναυτικά μίλια της Κύπρου. Θα διαρκέσουν τέσσερις μήνες. Μέχρι στιγμής έχει ολοκληρωθεί το 60% των θαλάσσιων ερευνών στη θαλάσσια διαδρομή από την Ελλάδα έως την Κύπρο όταν και το 2024 αυτές οι εργασίες διακόπηκαν ανοιχτά της Κάσου.

Τι έπεται για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης και το επόμενο ορόσημο σε επίπεδο επιχειρησιακό και ρυθμιστικό είναι η αποδέσμευση του ποσού που πρέπει να αποδώσει η Λευκωσία με βάση τη διακρατική συμφωνία που έχει κάνει με την Αθήνα. Πρόκειται για 25 εκατ. ευρώ και για τα οποία σε πρόσφατη τηλεοπτική του συνέντευξη ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης έχει δεσμευτεί να καταβληθούν με την έκδοση της NAVTEX.

Η ολοκλήρωση των ερευνών βυθού από το γαλλικό σκάφος ABEILLE MARENGO θα ανοίξουν το δρόμο και για την επιπλέον χρηματοδότηση του έργου του GSI από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες η ΕΤΕπ εξετάζει με βάση τεχνικά και οικονομικά στοιχεία τη χρηματοδότηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης με κεφάλαια της τάξης του 1 δισ. ευρώ.