«Πράσινο φως» για τη συνεδρίαση της ΕΧΑΕΘ για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

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Τελικά τι μέλλει γενέσθαι με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου (GSI);

Πότε θα επανακκινήσουν οι έρευνες και ποιες είναι οι προθέσεις τις Αθήνας όσον αφορά την «ενημέρωση» που ζητά η Τουρκία;

Δόθηκε η εντολή στην ΕΧΑΕΘ για το καλώδιο

Σύμφωνα με πληροφορίες του in η εντολή για συνεδρίαση της Επιτροπής Χορήγησης Αδειών Ερευνών Θαλάσσης (ΕΧΑΕΘ) έχει ήδη δοθεί και αναμένεται η συνεδρίαση τις αμέσως επόμενες μέρες, ενώ θα ακολουθήσει και η έκδοση της σχετικής NAVTEX. Με τις εν λόγω ενέργειες να αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του πρώτου δεκαημέρου του Νοεμβρίου, όπως έχει αναφέρει το in. Και το ερευνητικό «Abeille Marengo», το οποίο έχει ελλιμενιστεί στο Ηράκλειο να είναι έτοιμο να ξεκινήσει την αποστολή του μόλις εκδοθεί η NAVTEX.

Να σημειωθεί πως ο Ζουλιέν Ιμπέρ, CEO της Nexans απαντώντας σε πρόσφατη ερώτηση αναλύτριας του Bloomberg για το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης και την πιθανή επανέναρξη των ερευνών βυθού ανέφερε χαρακτηριστικά: «Θέλω να είμαι πολύ προσεκτικός σε ό,τι αφορά το GSI, καθώς δεν θέλω να επαναλάβουμε το πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε πριν από περίπου έναν χρόνο, το 2025. Θα είμαι πολύ προσεκτικός στις δηλώσεις μου. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις σε πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο και θα αφήσω τις πολιτικές διεργασίες να εξελιχθούν. Όταν έρθει η στιγμή να τοποθετηθεί και να επικοινωνήσει η Nexans, θα το κάνουμε. Προς το παρόν, οι συζητήσεις βρίσκονται σε πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο».

Διευκρινίζοντας πως: «Το πρώτο μήνυμα σχετικά με την τεχνολογία MI είναι ότι έχουμε μειώσει τον κίνδυνο που συνδέεται με το GSI, καθώς προχωράμε με το νέο έργο MI. […] Αυτό θα διασφαλίσει την αξιοποίηση της παραγωγικής μας μονάδας έως τα μέσα του 2028. Αυτό μας δίνει χρόνο για δύο πράγματα. Πρώτον, να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε πάνω σε άλλα έργα MI που βρίσκονται υπό προετοιμασία στη Μεσόγειο, προκειμένου να διασφαλίσουμε την αξιοποίηση της μονάδας μετά τα μέσα του 2028, καθώς υπάρχουν αρκετά έργα υπό συζήτηση. Δεύτερον, μας δίνει χρόνο για το GSI, εφόσον το έργο επανεκκινήσει, να πραγματοποιήσουμε πρώτα τις έρευνες βυθού, οι οποίες απαιτούν αρκετούς μήνες, καθώς και τον προκαταρκτικό τεχνικό σχεδιασμό και την προετοιμασία της χρηματοδότησης, ώστε το έργο να μπορέσει να επανεκκινήσει από το 2028. Πιστεύω ότι το σημαντικότερο είναι πως έχουμε μειώσει τον κίνδυνο που συνδέεται με το έργο MI. Είτε προχωρήσει το GSI είτε όχι, αυτό δεν θα αλλάξει τη συνολική εικόνα των οικονομικών μας προβλέψεων έως το 2028».

Αρμόδιες πηγές σημείωναν στο in ότι οι έρευνες θα επανακκινήσουν, γιατί είναι ειλημμένη απόφαση και το πλοίο θα συνεχίσει τις εργασίες του από εκεί που σταμάτησαν το 2024.

Πρόκειται για τις έρευνες βυθού, οι οποίες απαιτούν αρκετό χρόνο για να ολοκληρωθούν πριν προχωρήσει η πόντιση του καλωδίου.

Τι εννοούμε όταν λέμε ενημέρωση;

Ένα ερώτημα που παραμένει είναι τι θα γίνει με την ενημέρωση που ζητά η Άγκυρα, με τον τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, να έχει δηλώσει πρόσφατα ότι η Τουρκία δεν αντιτίθεται στο έργο αλλά θέλει να της κοινοποιηθεί γραπτή ενημέρωση με συντεταγμένες. Όπως ανάφερε χαρακτηριστικά ο Φιντάν απαντώντας στα «ΝΕΑ» για το συγκεκριμένο θέμα «αυτό που ζητάμε είναι, όταν ένα πλοίο διεξάγει έρευνες στη θάλασσα, να μας αποστέλλει μια γραπτή ειδοποίηση, όχι απλώς προφορική, στην οποία να αναφέρει: “Πρόκειται να προβούμε σε συγκεκριμένες ενέργειες στη συγκεκριμένη περιοχή, ορίστε οι συντεταγμένες”. Αυτό είναι το μόνο που ζητάμε. Τίποτα περισσότερο».

Βεβαίως σύμφωνα με τα ισχύοντα για τέτοιου είδους έργα αδειοδότηση δεν απαιτείται.

Το ζήτημα που παραμένει λοιπόν είναι ποιος θα κάνει την ανακοίνωση και τι θα αναφέρεται σε αυτήν. Γιατί όπως επισημαίνουν αναλυτές εφόσον η ανακοίνωση περιλαμβάνει συντεταγμένες, τότε θα μπορούσε να εκληφθεί ως άδεια.

Επίσης ποιος θα είναι αυτός που θα ανακοινώσει τις έρευνες, η Γαλλία, η Ελλάδα ή η εταιρεία, που επίσης για κάποιους δεν έχει τέτοια εξουσιοδότηση.

Ερώτημα παραμένει και τι θα απαντήσει η Τουρκία, η οποία μπορεί να δεχθεί το συμβιβασμό σιωπηλά, αλλά μπορεί να απαντήσει και με ρητορική που θα παραπέμπει σε αδειοδότηση του έργου.

Άδεια δίνει μόνο η Ελλάδα

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης πάντως έχει ξεκαθαρίσει σε όλους τους τόνους «η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα από την οποία θα ζητηθεί άδεια και έχει ήδη ζητηθεί άδεια για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Κατά τούτο, εφόσον υπάρξει η αδειοδότηση εκ μέρους της Ελλάδος, η ενημέρωση σχετικά με την έρευνα και την πόντιση είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να είναι δυνατόν, με την σαφή αναφορά ότι δεν πρόκειται για αδειοδοτική διαδικασία» (MegaNews FM).

Όπως επιμένουν κάποιες πηγές στο in η Ελλάδα θα μπορούσε να επιλέξει και το να περιοριστεί στη NAVTEX, αφού αυτή συνιστά την καθιερωμένη ενημέρωση προς ναυτιλομένους για την ανακοίνωση του έργου και την αποφυγή ατυχημάτων. Αφού όπως υπογραμμίζουν ο βυθός της υφαλοκρηπίδας ανήκει στο καθεστώς της ανοιχτής θάλασσας και ως εκ τούτου για τέτοιου είδους εργασίες δεν απαιτείται αδειοδότηση. Άρα η Τουρκία δεν δικαιούται να τη ζητά.

Αυτό που σχεδόν θεωρείται βέβαιο είναι πως εφόσον υπάρξει ανακοίνωση δεν θα ενημερώνει μόνο την Τουρκία, αλλά και το Ισραήλ, τη Συρία και την Αίγυπτο και αυτό στη διπλωματική γλώσσα έχει τη σημασία του.

Οι χειρισμοί που απαιτούνται είναι ιδιαίτερα λεπτοί και το θέμα όπως σημειώνουν αρμόδιες πηγές στο in είναι η διαχείριση να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρξουν εντάσεις.

Πηγή: in.gr