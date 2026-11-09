Medicon Hellas: Εξαγόρασε ακίνητο στον Γέρακα Αττικής

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Την απόκτηση οικοπέδου συνολικής επιφανείας 7.984,00 τ.μ- μετά της επ’ αυτού ισόγειας επαγγελματικής αποθήκης χαμηλής όχλησης με υπόγειο – συνολικής επιφανείας 988,13 τ.μ., ολοκλήρωσε η Medicon Hellas AE.

Το ακίνητο βρίσκεται στο Γέρακα Αττικής, επί της οδού Μελίτωνα, έναντι των εγκαταστάσεων της εταιρείας. «To ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί ως κτίριο διαμετακομιστικού εμπορίου (logistics) σύμφωνα με τα νέα σύγχρονα πρότυπα της αγοράς», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.

Σύμφωνα με αυτήν, το συνολικό τίμημα της συναλλαγής ανήλθε σε 270.000 ευρώ και χρηματοδοτήθηκε εξ’ ολοκλήρου από ίδια κεφάλαια της εταιρείας.