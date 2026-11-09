JOIST: Σχέδιο επέκτασης σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ευρώπη έως το 2027

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Νέα σημεία παρουσίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ευρώπη περιλαμβάνει ο σχεδιασμός του Πάρκου Καινοτομίας JOIST για την περίοδο 2026–2027. Παράλληλα, ο φορέας με έδρα τη Λάρισα αναπτύσσει δραστηριότητες στις αμυντικές τεχνολογίες, στην υγεία, στην αγροδιατροφή και στην ανάπτυξη βιντεοπαιχνιδιών.

Το σχέδιο παρουσίασαν ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος, Τάσος Βασιλειάδης, και στελέχη της διοικητικής ομάδας, σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα.

Το JOIST λειτουργεί ως ιδιωτικός, αυτοχρηματοδοτούμενος κόμβος καινοτομίας, παρέχοντας χώρους εργασίας, υπηρεσίες επιχειρηματικής υποστήριξης, εκπαιδευτικά προγράμματα και διασύνδεση με ερευνητικούς φορείς, παρόχους τεχνολογίας και επενδυτές. Η επέκτασή του προβλέπει τη δημιουργία επιμέρους χώρων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες κάθε περιοχής, μέσω των οποίων οι επιχειρήσεις θα έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες και στους συνεργάτες του δικτύου.

Η ανάπτυξη του δικτύου

Η λειτουργία του Πάρκου ξεκίνησε το 2022 στη Λάρισα, σε πρώην εργοστάσιο που είχε αγοράσει η ομάδα του το 2020, αξιοποιώντας την εμπειρία και το ευρωπαϊκό δίκτυο του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας iED. Το 2024 δημιουργήθηκε το JOIST Innovation Space Ioannina, σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Συσκευασίας και Ασφάλειας στην Αγροδιατροφή, ενώ το 2025 ακολούθησε το JOIST Innovation Space Larissa.

Σύμφωνα με τον κ. Βασιλειάδη, στόχος της επέκτασης είναι η μεταφορά του μοντέλου λειτουργίας του JOIST σε περισσότερες περιοχές της Ελλάδας και στην Ευρώπη, με υπηρεσίες που απευθύνονται σε επιχειρήσεις ανεξαρτήτως γεωγραφικής θέσης. Στο εξωτερικό, το JOIST συνεργάζεται με το Sandyford Business District στην Ιρλανδία και συμμετέχει ως ιδρυτικός εταίρος στο European Tech Embassy στις Βρυξέλλες.

Στα εργαλεία υποστήριξης των επιχειρήσεων περιλαμβάνεται το Future TechBox, το οποίο αντιστοιχίζει τις ανάγκες τους με προτάσεις τεχνολογίας, υπηρεσιών, τεχνογνωσίας και χρηματοδότησης. Όπως αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, το εργαλείο επιλέχθηκε μεταξύ των δέκα φιναλίστ του διαγωνισμού IASP Inspiring Solutions 2026.

Οι υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις

Η υποστήριξη που παρέχει το JOIST περιλαμβάνει την καταγραφή των αναγκών μιας επιχείρησης, την αναζήτηση τεχνολογικών λύσεων και συνεργατών, τη δοκιμή εφαρμογών πριν από την πραγματοποίηση επένδυσης, την εκπαίδευση του προσωπικού και τη διασύνδεση με χρηματοδοτικά εργαλεία. Μέσω επιχειρηματικών συναντήσεων και θεματικών προσκλήσεων για την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων, φέρνει επίσης εταιρείες σε επαφή με startups, ερευνητικές ομάδες και παρόχους τεχνολογίας.

Οι υπηρεσίες αυτές απευθύνονται, μεταξύ άλλων, σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αναζητούν τεχνογνωσία και υποδομές για τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους, καθώς και σε ερευνητικές ομάδες που επιδιώκουν την εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της εργασίας τους.

Άμυνα, υγεία και αγροδιατροφή

Στις αμυντικές τεχνολογίες, το JOIST αναπτύσσει το Defence Innovation Hub, με αντικείμενο τη διασύνδεση νεοφυών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ερευνητικών φορέων, επενδυτών και εταιρειών της αμυντικής βιομηχανίας. Η δραστηριότητα εστιάζει σε τεχνολογίες διττής χρήσης, δηλαδή με πολιτικές και αμυντικές εφαρμογές, σε πεδία όπως η τεχνητή νοημοσύνη, τα αυτόνομα συστήματα, η θαλάσσια ασφάλεια και η κυβερνοάμυνα. Περιλαμβάνει υποστήριξη για τη συγκρότηση κοινοπραξιών, την αναζήτηση χρηματοδότησης και την πρόσβαση σε αγορές.

Στην υγεία, το Πάρκο φιλοξενεί την έδρα του Health Hub, του Ευρωπαϊκού Κόμβου Ψηφιακής Καινοτομίας για την Υγεία και το Φάρμακο. Οι σχετικές δράσεις περιλαμβάνουν εκπαιδευτικά προγράμματα, δικτύωση και μεταφορά τεχνογνωσίας μεταξύ επιχειρήσεων, ερευνητικών φορέων και επαγγελματιών του κλάδου. Στην αγροδιατροφή, η παρουσία στα Ιωάννινα επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, σε εφαρμογές έξυπνης συσκευασίας.

Παράλληλα, το JOIST διοργανώνει το Game Developers Meetup και συνεργάζεται με ομάδες δημιουργών ψηφιακών παιχνιδιών. Η δραστηριότητα καλύπτει τόσο την ανάπτυξη παιχνιδιών όσο και εφαρμογές στην εκπαίδευση, στην υγεία και στις επαγγελματικές προσομοιώσεις.

Τα στοιχεία δραστηριότητας και οι επόμενες διοργανώσεις

Σύμφωνα με τα στελέχη του JOIST, την περίοδο 2022–2026 πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 230 εκδηλώσεις, με πάνω από 30.000 συμμετέχοντες και περισσότερες από 430 επιχειρηματικές συναντήσεις. Το JOIST αναφέρει επίσης ότι το δίκτυό του αριθμεί περισσότερα από 7.000 μέλη, ότι πάνω από 4.000 επιχειρήσεις και οργανισμοί έχουν λάβει υποστήριξη μέσω των δραστηριοτήτων του και ότι περισσότεροι από 15.000 νέοι έχουν συμμετάσχει σε εκπαιδευτικές δράσεις και προγράμματα.

Για το 2027 έχουν προγραμματιστεί το Dual-Use Tech Forum & Expo στις 19–20 Φεβρουαρίου, το Innovent Forum – Health & Pharma Edition στις 20 Μαρτίου και το InnoAgriFood Forum στις 15 Μαΐου.