Σκλαβενίτης: Εξαγοράζει τη χονδρική της ΑΒ Βασιλόπουλος – Τι δήλωσε ο Νίκος Λαβίδας

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σε συμφωνία με την ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ για την απόκτηση 13 Καταστημάτων ENA Cash & Carry σε όλη την Ελλάδα προχωράει η The Mart του Σκλαβενίτη.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής της The Mart για περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου της σε υφιστάμενες και νέες περιοχές, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των επαγγελματιών Πελατών της για προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

Με βάση την συμφωνία, όλες οι θέσεις εργασίας που φτάνουν τις 386, θα διατηρηθούν πλήρως, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η εν λόγω συμφωνία τελεί υπό την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και η υλοποίηση της αναμένεται μετά τη σχετική απόφαση.

Τη σύναψη συμφωνίας επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή της και η ΑΒ Βασιλόπουλος, κάνοντας λόγο για στρατηγική εστίαση στο λιανεμπόριο τροφίμων με την πώληση της ENA Cash & Carry στη The Mart.

Η κίνηση εντάσσεται στο φιλόδοξο σχέδιο μετασχηματισμού της ΑΒ Βασιλόπουλος, που προβλέπει την επέκταση του δικτύου της σε περίπου 900 καταστήματα έως το 2028. Μόνο μέσα στο 2026, ολοκληρώνει το άνοιγμα περισσότερων από 100 νέων καταστημάτων, φέρνοντας την ΑΒ πιο κοντά σε κάθε γειτονιά και κάθε πελάτη σε όλη την Ελλάδα, αναφέρει η ΑΒ Βασιλόπουλος, διαβεβαιώνοντας ότι το σύνολο των 386 εργαζομένων της θα μεταφερθεί στον νέο εργοδότη, με πλήρως κατοχυρωμένα τα εργασιακά τους δικαιώματα, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Ο Νίκος Λαβίδας, Brand President της ΑΒ Βασιλόπουλος, δήλωσε: «Η απόφαση αυτή είναι συνέχεια του σχεδίου μετασχηματισμού που υλοποιούμε και της αναδιοργάνωσης του δικτύου μας. Συγκεντρώνουμε τις επενδύσεις και τους πόρους μας εκεί όπου διαθέτουμε το ισχυρότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, στο λιανεμπόριο τροφίμων. Συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε σε μια εταιρία που προχωρά με υπευθυνότητα, δημιουργεί αξία για τους πελάτες, τους εργαζομένους και τους συνεργάτες της και κερδίζει καθημερινά την εμπιστοσύνη τους. Αναγνωρίζουμε τη σημαντική συμβολή των συναδέλφων της ENA Cash & Carry, που όλα αυτά τα χρόνια εργάστηκαν με αφοσίωση και επαγγελματισμό. Είμαστε βέβαιοι ότι στη The Mart θα βρουν ένα δυναμικό περιβάλλον για να συνεχίσουν να εξελίσσονται».

Ποια είναι η ENA Food

Τα καταστήματα cash & carry με την επωνυμία ENA Food ξεκίνησαν να λειτουργούν σταδιακά από το έτος 1991 υπό την ιδιοκτησία των αδελφών Σπανού ως θυγατρική της εταιρείας σούπερ μάρκετ ΤΡΟΦΟ ΑΕ.

Το 2001 η ΑΒ Βασιλόπουλος εξαγόρασε την ΤΡΟΦΟ και τη θυγατρική της ENA Food, η οποία τότε διέθετε 11 καταστήματα σε Αθήνα, Ηράκλειο, Καλαμάτα, Άργος, Σέρρες, Κέρκυρα, Βόλο, Χαλκίδα, Ιωάννινα, Πάτρα και Λάρισα.

Στη χονδρική την εποχή εκείνη η ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ της οικογένειας Παντελιάδη είχε 19 καταστήματα cash & carry, ενώ 5 καταστήματα της ίδιας κατηγορίας ανήκαν στην αλυσίδα ΜΑΚΡΟ ΑΕΕ, νυν The Mart, που τότε ήταν γερμανικής ιδιοκτησίας.

Η αλυσίδα χονδρικής ΕΝΑ διατηρεί σήμερα δίκτυο 13 καταστημάτων από 1.500 έως 4.000 τ.μ. σε όλη τη χώρα.