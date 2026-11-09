ΑΑΔΕ: Επέκταση χειμερινού ωραρίου λειτουργίας του Τελωνείου Μαυροματίου Θεσπρωτίας

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Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με σκοπό την περαιτέρω διευκόλυνση του εμπορίου και την ομαλή διεξαγωγή των εμπορευματικών ροών μεταξύ Ελλάδος -Αλβανίας, επεκτείνει το ωράριο λειτουργίας του Τελωνειακού Ελεγκτικού Σταθμού Μαυροματίου για την χειμερινή περίοδο.

Συγκεκριμένα, από Δευτέρα 09/11/2026 επεκτείνεται το χειμερινό ωράριο λειτουργίας του ομώνυμου Τελωνειακού Ελεγκτικού Σταθμού κατά μία (1) ώρα το πρωί και συνεπώς καθορίζεται το ωράριο λειτουργίας του ως εξής :

-Από ώρα 07:00 έως 22:00 (ώρα Ελλάδος) για τη χειμερινή περίοδο (1/11 έως 31/3).

-Από ώρα 06:00 έως 24:00 (ώρα Ελλάδος) για τη θερινή περίοδο (1/4 έως 31/10).

Η ΑΑΔΕ προχωρά δυναμικά ενισχύοντας τις εμπορευματικές ροές στους μεθοριακούς σταθμούς με αποτελεσματικότητα και ασφάλεια προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας.