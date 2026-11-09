ΑΑΔΕ: Έως 13/11 η απογραφή αιγοπροβάτων για προκαταβολή των «αυτόχθονων φυλών»

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Έως τις 13 Νοεμβρίου πρέπει να ολοκληρώσουν την ετήσια απογραφή του ζωικού κεφαλαίου των εκμεταλλεύσεών τους για το έτος εφαρμογής 2026 οι δικαιούχοι της Παρέμβασης Π3-70-1.5 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων». Διαφορετικά, όπως αναφέρει η ΑΑΔΕ, δεν θα μπορέσουν να λάβουν την προκαταβολή.

Η προκαταβολή της Παρέμβασης Π3-70-1.5, που εντάσσεται στο Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027, θα καταβληθεί έως τις 30 Νοεμβρίου 2026.

Αν οι παραγωγοί δεν ολοκληρώσουν τις απαιτούμενες ενέργειες εντός των προθεσμιών, η προκαταβολή για τις συγκεκριμένες ζωικές κατηγορίες δεν θα χορηγηθεί

Για τον υπολογισμό της, η ΑΑΔΕ θα χρησιμοποιήσει στους διοικητικούς και διασταυρωτικούς ελέγχους τα δεδομένα της ψηφιακής υπηρεσίας κοινοποίησης της ετήσιας απογραφής του ζωικού κεφαλαίου των εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Τι πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι

Όσοι έχουν περισσότερους από έναν κωδικούς EL: Πρέπει να κάνουν την απογραφή για όλους τους κωδικούς EL την ίδια ημερομηνία στην ΚΒΔ. Για κάθε ημερομηνία αθροίζονται τα ζώα όλων των κωδικών EL, και το αποτέλεσμα του ελέγχου βασίζεται στην ημερομηνία με τον μικρότερο αριθμό ζώων. Η ίδια διαδικασία πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, για όλη τη διάρκεια των ετών δέσμευσης.

Όσοι έχουν δύο ή περισσότερες φυλές αιγοπροβάτων ή/και χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις: Εκτός από την ετήσια απογραφή μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας (για τα αιγοπρόβατα και για όλες τις εκμεταλλεύσεις χοιρινών), πρέπει να προσκομίσουν και το χειρόγραφο μητρώο στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Ελέγχων και Ενισχύσεων της Γ.Δ.ΕΛ.Ε.Π. της Α.Α.Δ.Ε. έως και την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2026. Το χειρόγραφο μητρώο απαιτείται για να επιβεβαιωθεί ο αριθμός των ζώων ανά φυλή.

Συνέπειες σε περίπτωση παράλειψης

Αν οι παραγωγοί δεν ολοκληρώσουν τις παραπάνω ενέργειες για τις ενταγμένες εκμεταλλεύσεις τους εντός των προθεσμιών, η προκαταβολή για τις συγκεκριμένες ζωικές κατηγορίες δεν θα χορηγηθεί.