Φοροδιαφυγή: Φρένο σε εταιρείες και «αχυρανθρώπους» βάζει η ΑΑΔΕ

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Μπλόκο στη φοροδιαφυγή στήνει η ΑΑΔΕ μετά τις πρόσφατες υποθέσεις που αποκαλύφθηκαν με εταιρείες, «αχυρανθρώπους» και εκατομμύρια ευρώ απλήρωτους φόρους και ασφαλιστικές εισφορές.

Οι πρόσφατες υποθέσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας έχουν σημάνει συναγερμό στην ΑΑΔΕ.

Με δηλώσεις του στο MEGA ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής, τόνισε ότι οι αχυράνθρωποι έχουν ένα προφίλ. Έχουν κάποια χαρακτηριστικά» υπογραμμίζοντας ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο, όταν εντοπίζονται συγκεκριμένες ενδείξεις κινδύνου, να μην ολοκληρώνεται αυτόματα η διαδικασία.

Στις περιπτώσεις αυτές ο ενδιαφερόμενος θα καλείται να προσέλθει στην ΑΑΔΕ για πρόσθετο έλεγχο. «Δεν λέμε να μη συσταθεί εταιρεία, αλλά να σε δούμε πρώτα» τόνισε ο διοικητής της ΑΑΔΕ.

Το σχέδιο και η φοροδιαφυγή

Στο τραπέζι βρίσκεται η υποχρεωτική φυσική παρουσία στην ΑΑΔΕ πριν από την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας για πρόσωπα που εμφανίζουν ύποπτα χαρακτηριστικά. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι αντί η διαδικασία να ολοκληρώνεται αυτόματα και ηλεκτρονικά ο ενδιαφερόμενος θα καλείται να περάσει πρώτα από τη Φορολογική Αρχή για πρόσθετο έλεγχο.

Επίσης, οι παρεμβάσεις που εξετάζονται αναμένεται να περιλαμβάνουν αυστηρότερους ελέγχους στα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε επιχειρηματικά σχήματα καθώς και ταυτοποίηση των πραγματικών δικαιούχων.

Στο μικροσκόπιο θα μπαίνουν κυρίως πρόσωπα που έχουν εμφανιστεί επανειλημμένα ως διαχειριστές ή εταίροι σε επιχειρήσεις με μεγάλα ληξιπρόθεσμα χρέη ή σοβαρές φορολογικές εκκρεμότητες.

Εξετάζεται, η αξιοποίηση στοιχείων για τις διαδοχικές αλλαγές στη διοίκηση εταιρειών, τη συμμετοχή των ίδιων προσώπων σε διαφορετικά επιχειρηματικά σχήματα και τις εταιρικές συνδέσεις που ενδέχεται να κρύβουν οργανωμένη προσπάθεια αποφυγής φορολογικών υποχρεώσεων.

Οι αλλαγές δεν θα αφορούν το σύνολο των νέων επιχειρήσεων. Αυτό που εξετάζεται είναι να διατηρηθούν οι γρήγορες και ψηφιακές διαδικασίες για όσους ξεκινούν νόμιμα μια δραστηριότητα και να ενεργοποιούνται πρόσθετοι έλεγχοι μόνο όταν υπάρχουν ύποπτες ενδείξεις.

Στα εργαλεία που εξετάζει η ΑΑΔΕ περιλαμβάνονται διασταυρώσεις με το ΓΕΜΗ και τις βάσεις δεδομένων της Φορολογικής Διοίκησης, έλεγχοι των πραγματικών δικαιούχων, έλεγχος προηγούμενης επιχειρηματικής δραστηριότητας για πρόσωπα που έχουν συνδεθεί με εταιρείες οι οποίες άφησαν μεγάλα χρέη στην εφορία.