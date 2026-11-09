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Επίδομα θέρμανσης: Ανοίγει η πλατφόρμα την Τρίτη 10 Νοεμβρίου – Τα ποσά

Κριτήρια και δικαιούχοι για το φετινό επίδομα θέρμανσης - Πότε θα γίνει η πρώτη πληρωμή

Economy 09.11.2026, 16:03
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Επίδομα θέρμανσης: Ανοίγει η πλατφόρμα την Τρίτη 10 Νοεμβρίου – Τα ποσά
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Αύριο, Τρίτη 10 Νοεμβρίου, αναμένεται να ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ, μέσω της οποίας περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για το επίδομα θέρμανσης της περιόδου 2026-2027.

Η φετινή ενίσχυση είναι αυξημένη κατά 30%, με το ανώτατο ποσό να φτάνει τα 1.560 ευρώ για κατοίκους περιοχών με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες. Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια παραμένουν αμετάβλητα, ενώ οι ενδιαφερόμενοι έχουν προθεσμία έως την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου για να υποβάλουν την αίτησή τους.

Η προκαταβολή θα καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου, με το υπόλοιπο ποσό να πιστώνεται στους δικαιούχους σε επόμενες δόσεις, ανάλογα με το καύσιμο που χρησιμοποιούν και τις δαπάνες θέρμανσης.

Τα ποσά για το επίδομα θέρμανσης

Το ποσό δεν είναι ίδιο για όλους και διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος θέρμανσης. Έτσι, προβλέπονται:

-380 ευρώ για το ρεύμα
-360 ευρώ για τα πέλετ
-350 ευρώ για τα καυσόξυλα και την τηλεθέρμανση
-325 ευρώ για το φυσικό αέριο
-300 ευρώ για το πετρέλαιο θέρμανσης, τη μπλε κηροζίνη και το υγραέριο

Σε περιοχές με αυξημένες ανάγκες θέρμανσης και κλιματικό συντελεστή ίσο ή μεγαλύτερο της μονάδας προβλέπεται προσαύξηση 25%, με το ποσό να μπορεί να φτάσει έως τα 1.300 ευρώ.

Για τους ψυχρότερους οικισμούς, όπου ο κλιματικός συντελεστής είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 1,2, το ανώτατο ποσό μπορεί να ανέλθει στα 1.560 ευρώ.

Οι περσινοί δικαιούχοι θα λάβουν προκαταβολή που υπολογίζεται στο 60% της προηγούμενης ενίσχυσης, με τη φετινή προσαύξηση 30% και τους προβλεπόμενους περιορισμούς

Κριτήρια και δικαιούχοι

Το ποσό που θα λάβει τελικά κάθε δικαιούχος προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του ποσού αναφοράς με τον συντελεστή τρεχουσών καιρικών συνθηκών που αντιστοιχεί στον οικισμό της κύριας κατοικίας του, όπως και από τον αριθμό των εξαρτώμενων παιδιών.

Το επίδομα αφορά αποκλειστικά την κύρια κατοικία, ανεξάρτητα από το αν αυτή είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρούμενη. Κάθε δικαιούχος μπορεί να επιδοτηθεί για ένα μόνο είδος θέρμανσης.

Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια παραμένουν αμετάβλητα.

Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει:

-τα 16.000 ευρώ για άγαμο, χήρο ή εν διαστάσει,
τα 24.000 ευρώ για έγγαμο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί,
-τα 29.000 ευρώ για μονογονεϊκή οικογένεια, με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Σε ό,τι αφορά την ακίνητη περιουσία, η αντικειμενική της αξία δεν πρέπει να ξεπερνά τις 200.000 ευρώ για άγαμο, χήρο ή εν διαστάσει και τις 260.000 ευρώ για έγγαμο ή μονογονεϊκή οικογένεια.

Το όριο των 260.000 ευρώ προσαυξάνεται κατά 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Πώς υποβάλλεται η αίτηση στο myΘέρμανση

Η αίτηση γίνεται μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, στη διαδρομή «Εφαρμογές» – «Δημοφιλείς Εφαρμογές» – «myΘέρμανση», με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να δηλώσουν, μεταξύ άλλων, το είδος θέρμανσης, τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, τον οικισμό και τα τετραγωνικά μέτρα της κύριας κατοικίας, καθώς και αν αυτή είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρούμενη.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην καταχώριση της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς πρέπει να αντιστοιχεί στην κύρια κατοικία που δηλώνεται στην αίτηση.

Για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης, τα στοιχεία της αγοράς διαβιβάζονται ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ από τον προμηθευτή. Το παραστατικό πρέπει να εκδίδεται στον σωστό ΑΦΜ και να περιλαμβάνει τα απαιτούμενα στοιχεία.

Για τα υπόλοιπα καύσιμα, εκτός του ηλεκτρικού ρεύματος, οι δικαιούχοι θα πρέπει να καταχωρίζουν τα στοιχεία των παραστατικών αγοράς στην εφαρμογή.

Στις πολυκατοικίες με κεντρική θέρμανση πετρελαίου προηγείται η καταχώριση των στοιχείων από τον διαχειριστή, ο οποίος δηλώνει τα διαμερίσματα και τα χιλιοστά συμμετοχής στις δαπάνες θέρμανσης.

Οι πληρωμές

Πριν από την οριστικοποίηση της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν δηλώσει στο myAADE ενεργό τραπεζικό λογαριασμό IBAN, στον οποίο εμφανίζονται ως κύριοι δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι.

Τυχόν λάθος ή ανενεργός λογαριασμός μπορεί να μπλοκάρει την καταβολή του επιδόματος, ακόμη και εάν η αίτηση έχει εγκριθεί.

Η πρώτη πληρωμή θα γίνει έως τις 23 Δεκεμβρίου 2026. Οι περσινοί δικαιούχοι θα λάβουν προκαταβολή που υπολογίζεται στο 60% της προηγούμενης ενίσχυσης, με τη φετινή προσαύξηση 30% και τους προβλεπόμενους περιορισμούς.

Για τους νέους δικαιούχους η προκαταβολή αντιστοιχεί στο 50% του ποσού που προκύπτει από τον σχετικό υπολογισμό. Το ελάχιστο ποσό προκαταβολής είναι 80 ευρώ.

Η επόμενη πληρωμή έχει προγραμματιστεί έως τις 28 Μαΐου 2027. Για το φυσικό αέριο, την τηλεθέρμανση και το ηλεκτρικό ρεύμα προβλέπεται δυνατότητα συμπληρωματικής πληρωμής έως τις 30 Ιουλίου 2027.

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