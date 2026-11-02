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Επίδομα θέρμανσης: Έως 4 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις – Οι δικαιούχοι

Στο ΦΕΚ η ΚΥΑ για το επίδομα θέρμανσης - Τα κριτήρια, τα ποσά και οι πληρωμές

Economy 02.11.2026, 07:35
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Επίδομα θέρμανσης: Έως 4 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις – Οι δικαιούχοι
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Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για το επίδομα θέρμανσης καθώς δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ).

Η υποβολή των αιτήσεων θα πρέπει να γίνει έως την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου, ενώ η προκαταβολή θα καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου 2026.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet

Το επίδομα θέρμανσης

Φέτος το επίδομα θέρμανσης είναι αυξημένο κατά 30% προκειμένου 1,2 εκατ. νοικοκυριά  να αντιμετωπίσουν το υψηλό κόστος θέρμανσης για την κατοικία τους.

Το κατώτατο επίδομα ανεβαίνει από τα 100 στα 130 ευρώ και το ανώτατο ποσό για τους περισσότερους δικαιούχους από τα 800 στα 1.040 ευρώ.

Στις περιοχές με αυξημένες ανάγκες θέρμανσης, όπου ο κλιματικός συντελεστής είναι ίσος ή μεγαλύτερος της μονάδας, το ποσό προσαυξάνεται κατά 25% και μπορεί να φτάσει έως τα 1.300 ευρώ.

Στους ψυχρότερους οικισμούς, με κλιματικό συντελεστή ίσο ή μεγαλύτερο του 1,2, προβλέπεται πρόσθετη προσαύξηση, με ανώτατο όριο τα 1.560 ευρώ.

Στις πολυκατοικίες πριν από την υποβολή των αιτήσεων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η καταχώριση των απαραίτητων στοιχείων στο myΘέρμανση

Στο επίδομα μπορούν να ενταχθούν νοικοκυριά που χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης, φυσικό αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα, καυσόξυλα, πέλετ, υγραέριο, μπλε κηροζίνη ή τηλεθέρμανση.

Η ενίσχυση αφορά τόσο ιδιοκτήτες όσο και ενοικιαστές ή όσους διαμένουν σε δωρεάν παραχωρούμενη κατοικία, αρκεί να πρόκειται για την κύρια κατοικία τους. Κάθε δικαιούχος μπορεί να επιδοτηθεί για ένα μόνο είδος θέρμανσης.

Τα κριτήρια

Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια παραμένουν αμετάβλητα. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει:

  • Τις 16.000 ευρώ για άγαμο, χήρο ή εν διαστάσει
  • Τις 24.000 ευρώ για έγγαμο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί
  • Τις 29.000 ευρώ για μονογονεϊκή οικογένεια, με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο

Η αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ για άγαμο, χήρο ή εν διαστάσει και τις 260.000 ευρώ για έγγαμο ή μονογονεϊκή οικογένεια. Το δεύτερο όριο προσαυξάνεται κατά 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Για όσους ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, τα συνολικά οικογενειακά ακαθάριστα έσοδα από αυτή δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 80.000 ευρώ.
Για την επιδότηση ηλεκτρικής ενέργειας αποκλείονται επίσης οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ).

Οι αιτήσεις

Κάθε δικαιούχος (ιδιοκτήτες, ενοικιαστές ή όσοι κατοικούν σε δωρεάν παραχωρούμενα ακίνητα), μπορεί να επιδοτηθεί για ένα μόνο είδος: πετρέλαιο θέρμανσης, φωτιστικό πετρέλαιο (μπλε κηροζίνη), φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, πέλετ, τηλεθέρμανση ή ηλεκτρική ενέργεια.

Για το ρεύμα απαιτείται ενεργή παροχή που αντιστοιχεί στην κύρια κατοικία. Δεν δικαιούνται το επίδομα όσοι είναι ενταγμένοι στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ). Για καυσόξυλα και πέλετ ισχύουν και γεωγραφικά κριτήρια: τα καυσόξυλα αφορούν οικισμούς έως 10.000 κατοίκους και πέλετ έως 25.000 κατοίκους, με τον προβλεπόμενο κλιματικό συντελεστή

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να δηλώσουν τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της κύριας κατοικίας, το είδος θέρμανσης και τα στοιχεία του ακινήτου. Απαραίτητη είναι και η δήλωση τραπεζικού λογαριασμού IBAN στο myAADE.

Οι πολυκατοικίες

Στις πολυκατοικίες πριν από την υποβολή των αιτήσεων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η καταχώριση των απαραίτητων στοιχείων στο myΘέρμανση.

Ο διαχειριστής ή ο εκπρόσωπος της πολυκατοικίας δημιουργεί το προφίλ της, δηλώνοντας τα διαμερίσματα και τα χιλιοστά συμμετοχής τους στις δαπάνες θέρμανσης.

Στη συνέχεια, οι ένοικοι που πληρούν τα κριτήρια υποβάλλουν τις δικές τους αιτήσεις.

Στην περίπτωση αγοράς πετρελαίου θέρμανσης, τα παραστατικά θα πρέπει να εκδίδονται στον ΑΦΜ της πολυκατοικίας, εφόσον υπάρχει, ή στον ΑΦΜ που έχει δηλωθεί κατά τη δημιουργία του προφίλ της. Αναντιστοιχίες στα στοιχεία μπορεί να προκαλέσουν εμπλοκές στις διασταυρώσεις και καθυστερήσεις στην πληρωμή του επιδόματος.

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