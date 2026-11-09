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ΤeleHospital: Το νέο ψηφιακό «Νοσοκομείο» του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών

Το Ιατρικό, παντού και πάντα, ένα βήμα μπροστά

Τα νέα της αγοράς 09.11.2026, 10:00
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ΤeleHospital: Το νέο ψηφιακό «Νοσοκομείο» του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών
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Σε μια εποχή όπου η πρόσβαση σε αξιόπιστη ιατρική φροντίδα γίνεται πιο σημαντική από ποτέ, ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών κάνει το επόμενο βήμα στην ψηφιακή υγεία, παρουσιάζοντας το TeleHospital, το νέο ψηφιακό «Νοσοκομείο» του Ομίλου.

Μέσα από μια ολοκληρωμένη ψηφιακή πλατφόρμα και εφαρμογή τηλεϊατρικής, το TeleHospital φέρνει τον ασθενή πιο κοντά σε εξειδικευμένους ιατρούς και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας, όπου κι αν βρίσκεται. Με την αξιοπιστία, την τεχνογνωσία και την επιστημονική εμπειρία του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, η ιατρική φροντίδα αποκτά μια νέα διάσταση: γίνεται πιο άμεση, πιο ευέλικτη και πιο προσβάσιμη.

Η φροντίδα υγείας περνά στη νέα ψηφιακή εποχή

Το TeleHospital δεν αποτελεί απλώς μια ακόμη πλατφόρμα τηλεσυμβουλευτικής. Αποτελεί ένα πλήρες ψηφιακό περιβάλλον ιατρικής φροντίδας, σχεδιασμένο ώστε ο ασθενής να μπορεί να επικοινωνεί με ιατρούς του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, να ανεβάζει τον ιατρικό του φάκελο, να λαμβάνει εξειδικευμένη καθοδήγηση και, όπου προβλέπεται, γραπτή ιατρική γνωμοδότηση.

Διαθέσιμη στα ελληνικά και στα αγγλικά, η πλατφόρμα εξυπηρετεί Έλληνες και Διεθνείς ασθενείς, προσφέροντας πρόσβαση σε 30 ιατρικές ειδικότητες, 165 εξειδικευμένα τμήματα και περισσότερες από 4.000 παθήσεις, με τη συμβολή άνω των 200 ιατρών στα Virtual Εξειδικευμένα Τμήματα και 50 ιατρών στα Virtual Εξωτερικά Ιατρεία.

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Άμεσα και εύκολα προσβάσιμο, απ’ όλους και για όλους

Το TeleHospital δημιουργήθηκε για όλους όσοι χρειάζονται αξιόπιστη ιατρική καθοδήγηση, αλλά δεν έχουν πάντα εύκολη πρόσβαση σε διά ζώσης επίσκεψη, φέρνοντας το νοσοκομείο στον χώρο τους.

Το TeleHospital απευθύνεται σε ασθενείς από κάθε γωνιά της Ελλάδας και το εξωτερικό. Από τα μεγάλα αστικά κέντρα έως την περιφέρεια, τα νησιά και τις πιο απομακρυσμένες και ακριτικές περιοχές, το TeleHospital γεφυρώνει τις γεωγραφικές αποστάσεις, φέρνοντας την εξειδικευμένη ιατρική γνώση πιο κοντά σε κάθε ασθενή. Σε ανθρώπους με κινητικές δυσκολίες, ογκολογικούς ασθενείς, ταξιδιώτες, ευπαθείς ομάδες, αλλά και σε όσους έχουν απαιτητικούς καθημερινούς ρυθμούς και αναζητούν έναν πιο ευέλικτο τρόπο πρόσβασης σε νοσοκομειακού επιπέδου ιατρική φροντίδα.

Μέσω του TeleHospital, ο κάθε χρήστης έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με κορυφαίους Ιατρούς, να προγραμματίσει τηλεσυνεδρία, να ζητήσει Δεύτερη Ιατρική Γνώμη ή να λάβει ιατρική καθοδήγηση, αξιοποιώντας τις ψηφιακές δυνατότητες του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών από όπου κι αν βρίσκεται.

Η Ιατρική φροντίδα που σας αξίζει σε 3 απλά βήματα

Η διαδικασία είναι απλή, γρήγορη και φιλική προς τον χρήστη. Ο ενδιαφερόμενος δημιουργεί τον λογαριασμό του στην πλατφόρμα του TeleHospital, επιλέγει την υπηρεσία που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του, συμπληρώνει τα απαραίτητα στοιχεία, αναρτά τον ιατρικό του φάκελο σε ηλεκτρονική μορφή και καταχωρίζει το ατομικό ιατρικό του ιστορικό.

Στη συνέχεια, επιλέγει είτε τον συνδυασμό Βιντεοκλήσης και Γνωμάτευσης είτε την υπηρεσία Γνωμάτευσης αποκλειστικά. Η εξυπηρέτηση και η παραλαβή της ιατρικής γνωμάτευσης πραγματοποιούνται εξ ολοκλήρου μέσω της ασφαλούς πλατφόρμας του TeleHospital.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προστασία των προσωπικών δεδομένων και των ιατρικών πληροφοριών, με τη χρήση προηγμένων πρωτοκόλλων ασφαλείας και κρυπτογράφησης. Παράλληλα, η διαδικασία έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι απλή και κατανοητή, ακόμη και για χρήστες που δεν είναι εξοικειωμένοι με τα ψηφιακά εργαλεία και υπηρεσίες.

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Δίπλα σας παντού & πάντα με την υπογραφή του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών

Μέσα από το TeleHospital, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει την υπηρεσία που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες του, να προγραμματίσει online ραντεβού με ιατρό, να απευθυνθεί στα εξειδικευμένα τμήματα του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, να λάβει άμεση ιατρική καθοδήγηση για περιστατικά που απαιτούν έκτακτη, αλλά όχι επείγουσα φροντίδα, ή να ζητήσει Δεύτερη Ιατρική Γνώμη για πιο σύνθετα περιστατικά.

Συγκεκριμένα, μέσω των Virtual Εξωτερικών Ιατρείων, έχει τη δυνατότητα να προγραμματίσει online ραντεβού με ιατρούς διαφορετικών ειδικοτήτων και να λάβει εξατομικευμένη τηλεσυμβουλευτική, εύκολα και άμεσα, από τον χώρο του.

Για πιο εξειδικευμένες ανάγκες, τα Virtual Εξειδικευμένα Τμήματα δίνουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε ιατρούς που στελεχώνουν Κέντρα Αριστείας, και Εξειδικευμένες Μονάδες των νοσοκομείων του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών. Ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει ιατρό με βάση την ειδικότητα, το εξειδικευμένο τμήμα, την περιοχή σώματος, το πάσχον όργανο ή την πάθηση που τον αφορά, αποκτώντας πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου ιατρική γνώση χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς.

Παράλληλα, η υπηρεσία 24/7 Φροντίδα έχει σχεδιαστεί για περιπτώσεις που χρειάζονται άμεση ιατρική καθοδήγηση, χωρίς να συνιστούν επείγουσα ή απειλητική για τη ζωή κατάσταση. Μέσω online βιντεοκλήσης με Γενικό Ιατρό, ο ασθενής μπορεί να περιγράψει τα συμπτώματα ή τους προβληματισμούς του σχετικά με την υγεία και να λάβει υπεύθυνη συμβουλευτική καθοδήγηση για τα επόμενα βήματα.

Λάβετε Δεύτερη Ιατρική Γνώμη, από το Ιατρικό, όπου κι αν βρίσκεστε

Η υπηρεσία Δεύτερης Ιατρικής Γνώμης προσφέρει πρόσβαση σε έμπειρους και εξειδικευμένους ιατρούς του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, με σημαντική εμπειρία σε διεθνή πανεπιστήμια και νοσοκομεία, καθώς και σε εξειδικευμένες ιατρικές ομάδες ή στο Ογκολογικό Συμβούλιο των Ογκολογικών του Κέντρων.

Απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να επιβεβαιώσουν ή να επανεκτιμήσουν την αρχική διάγνωση, να αξιολογήσουν θεραπευτικά σχήματα που δεν αποδίδουν ή δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους, καθώς και να λάβουν αξιολόγηση για σύνθετα ή σοβαρά περιστατικά, ιδίως όταν υπάρχουν διαφορετικές απόψεις ως προς τη θεραπευτική προσέγγιση.

Μέσα από τη συνεργασία πολλών ιατρικών ειδικοτήτων και τη συνολική, διεπιστημονική αξιολόγηση του ιατρικού φακέλου, επιδιώκεται ο καθορισμός του βέλτιστου διαγνωστικού & θεραπευτικού πλάνου.

Δείτε αναλυτικά:

Η ιατρική φροντίδα πιο κοντά στον ασθενή από ποτέ

Με το TeleHospital, η εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών έρχεται πιο κοντά στον ασθενή, ξεπερνώντας τους περιορισμούς της απόστασης.

Σε μια εποχή όπου η υγεία απαιτεί ταχύτητα, αξιοπιστία, εξειδίκευση και ασφάλεια, το νέο ψηφιακό «Νοσοκομείο» του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών αξιοποιεί τις δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας, ώστε η φροντίδα να μπορεί να φτάσει εκεί όπου βρίσκεται ο ασθενής.

TeleHospital. Το Ιατρικό, παντού και πάντα, ένα βήμα μπροστά.

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