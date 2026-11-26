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Μιλώντας στον «Οικονομικό Ταχυδρόμο», ο Ανέστης Τάρλας, Διευθυντής Πωλήσεων Ελλάδας της Europa Profil Αλουμίνιο, αναλύει τις νέες ισορροπίες και τις προκλήσεις στην ελληνική αγορά αλουμινίου. Σε ένα περιβάλλον όπου οι αποφάσεις ιδιωτών, αρχιτεκτόνων και επενδυτών επαναπροσδιορίζονται με γνώμονα την ενεργειακή απόδοση, τη βιωσιμότητα και τη μακροχρόνια αξία, ο κ. Τάρλας περιγράφει πώς η εταιρεία διατηρεί την ηγετική της θέση, επενδύοντας σταθερά στην καινοτομία, την ψηφιακή τεχνολογία και την ουσιαστική εκπαίδευση των συνεργατών της. Παράλληλα, αναδεικνύει τον νέο, κομβικό ρόλο του κατασκευαστή ως συμβούλου έργου και εξηγεί γιατί η ποιότητα αποτελεί τη μόνη βιώσιμη επένδυση για το μέλλον των κατασκευών.

κ. Τάρλα η ελληνική αγορά αλουμινίου βρίσκεται σε μια περίοδο σημαντικών αλλαγών. Πώς αξιολογείτε τη σημερινή εικόνα της αγοράς;

Η αγορά αλουμινίου βρίσκεται σε μια περίοδο ουσιαστικής μετάβασης. Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε ότι οι αποφάσεις των επενδυτών, των ιδιωτών, των μηχανικών και των αρχιτεκτόνων δεν βασίζονται πλέον αποκλειστικά στο κόστος μιας κατασκευής. Η ενεργειακή απόδοση, η αισθητική, η ασφάλεια, η διάρκεια ζωής των συστημάτων και η συνολική αξιοπιστία της λύσης αποτελούν πλέον βασικά κριτήρια επιλογής. Παράλληλα, οι διεθνείς εξελίξεις, οι μεταβολές στις τιμές των πρώτων υλών, το ενεργειακό κόστος και οι αλλαγές στις επενδύσεις δημιουργούν ένα περιβάλλον που απαιτεί ευελιξία και στρατηγικό σχεδιασμό.

Πιστεύω όμως ότι μέσα σε αυτή τη νέα πραγματικότητα αναδεικνύονται σημαντικές ευκαιρίες. Ο πελάτης είναι πλέον περισσότερο ενημερωμένος και αντιλαμβάνεται ότι η επιλογή ενός πιστοποιημένου συστήματος αλουμινίου, αποτελεί επένδυση δεκαετιών και όχι μια απλή αγορά. Αυτό ευνοεί τις επιχειρήσεις που επενδύουν σταθερά στην ποιότητα, στην τεχνολογία και στην αξιοπιστία.

Η ελληνική βιομηχανία διαθέτει τεχνογνωσία, εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και υψηλό επίπεδο παραγωγής. Εκείνο που απαιτείται είναι να συνεχίσει να εξελίσσεται, να καινοτομεί και να παραμένει κοντά στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς.

Σε ένα τόσο ανταγωνιστικό περιβάλλον, ποια θεωρείτε ότι είναι τα στοιχεία που διατηρούν τη EUROPA σε πρωταγωνιστική θέση;

Η ηγετική θέση δεν είναι αποτέλεσμα μιας επιτυχημένης χρονιάς. Είναι αποτέλεσμα συνέπειας, συνεχών επενδύσεων και καθημερινής προσπάθειας.

Η EUROPA έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια σχέση εμπιστοσύνης με την ελληνική αγορά, βασισμένη σε τρεις θεμελιώδεις άξονες: την ποιότητα των προϊόντων της, τη διαρκή καινοτομία και την ουσιαστική υποστήριξη των συνεργατών της.

Το «Μια για Πάντα» δεν αποτελεί απλώς μια επικοινωνιακή φράση. Εκφράζει μια φιλοσοφία που αφορά στη διάρκεια, την αξιοπιστία και την υπευθυνότητα απέναντι στον πελάτη. Ένα κούφωμα συνοδεύει ένα κτίριο για δεκαετίες. Συνεπώς, η επιλογή του δεν μπορεί να βασίζεται μόνο στην τιμή. Πρέπει να βασίζεται στην αξία που θα προσφέρει στον χρόνο.

Παράλληλα, η συνεχής επένδυση σε σύγχρονο παραγωγικό εξοπλισμό, στην έρευνα και ανάπτυξη νέων συστημάτων, στην πιστοποίηση των προϊόντων και στην ασφάλεια των εργαζομένων μας αποδεικνύει ότι η ποιότητα δεν είναι αποτέλεσμα τύχης, αλλά στρατηγικής επιλογής.

Οι διακρίσεις της Europa αποτελούν σημαντικές επιβεβαιώσεις αυτής της πορείας. Ενδεικτικά σας αναφέρω πως τα τελευταία 6 χρόνια που είμαι επικεφαλής της διεύθυνσης πωλήσεων της εταιρείας, το τμήμα μας βραβεύεται σταθερά από το Ινστιτούτο Πωλήσεων Ελλάδας μεταξύ άλλων για τη δημιουργία ομάδων, το καλύτερο τμήμα πωλήσεων για το 2025 στον κλάδο παραγωγής προϊόντων μετάλλου, για την καινοτομία και τέλος για την ανάπτυξη πωλήσεων στην περιφέρεια.

Για εμάς, όμως, η μεγαλύτερη επιβράβευση παραμένει η εμπιστοσύνη που μας δείχνουν καθημερινά οι συνεργάτες μας.

Συχνά αναφέρεστε στον κατασκευαστή ως στρατηγικό συνεργάτη. Πώς έχει αλλάξει ο ρόλος του τα τελευταία χρόνια;

Θεωρώ ότι αυτή είναι ίσως η σημαντικότερη αλλαγή που έχει συντελεστεί στον κλάδο μας.

Ο σύγχρονος κατασκευαστής, δεν είναι πλέον ο τεχνίτης που απλώς κατασκευάζει και τοποθετεί ένα κούφωμα. Είναι ένας ολοκληρωμένος επαγγελματίας που καλείται να συμβουλεύσει τον πελάτη, να συνεργαστεί με τον αρχιτέκτονα και τον μηχανικό, να γνωρίζει τις ενεργειακές απαιτήσεις, τις πιστοποιήσεις, τις νέες τεχνολογίες και τις αρχιτεκτονικές τάσεις.

Ουσιαστικά, λειτουργεί ως σύμβουλος έργου.

Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται πολύ περισσότερα από ένα ποιοτικό προϊόν. Χρειάζεται τεχνική γνώση, συνεχή εκπαίδευση, ψηφιακά εργαλεία, αξιόπιστη τεχνική υποστήριξη και έναν συνεργάτη που θα βρίσκεται δίπλα του σε κάθε στάδιο ενός έργου.

Αυτή ακριβώς είναι και η φιλοσοφία της EUROPA.

Δεν βλέπουμε τον κατασκευαστή ως έναν ακόμη πελάτη. Τον αντιμετωπίζουμε ως επιχειρηματία που επενδύει καθημερινά στη δική του επιχείρηση, στο ανθρώπινο δυναμικό του και στη φήμη του. Όσο πιο ανταγωνιστικός γίνεται ο συνεργάτης μας, τόσο ισχυρότερο γίνεται συνολικά το δίκτυό μας.

Η εκπαίδευση αποτελεί βασικό στοιχείο της εμπορικής σας στρατηγικής. Γιατί επενδύετε τόσο έντονα σε αυτή;

Η γνώση είναι ίσως το σημαντικότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη σύγχρονη αγορά. Τα προϊόντα εξελίσσονται, οι απαιτήσεις των έργων αυξάνονται, οι κανονισμοί γίνονται πιο αυστηροί και οι πελάτες είναι περισσότερο ενημερωμένοι από ποτέ.

Σε αυτό το περιβάλλον, ένας επαγγελματίας δεν μπορεί να στηρίζεται μόνο στην εμπειρία του. Χρειάζεται συνεχή εξέλιξη.

Για τον λόγο αυτό επενδύουμε συστηματικά στην ανάπτυξη των συνεργατών μας μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα, τεχνικά σεμινάρια, ψηφιακές λύσεις, εμπορική υποστήριξη και συνεχή μεταφορά τεχνογνωσίας. Συγκεκριμένα, το υλοποιούμε στην πράξη μέσα από το πρότυπο κέντρο εκπαίδευσης EUROPA THE LAB και τα εξειδικευμένα Technical Seminars, την παροχή προηγμένων ψηφιακών λύσεων όπως το Europa Software, την εμπορική υποστήριξη του δικτύου EUROPA CLUB και τη συνεχή μεταφορά τεχνογνωσίας για τις πιο σύγχρονες αρχιτεκτονικές απαιτήσεις.

Επιπλέον η EUROPA υλοποιεί έναν ολοκληρωμένο κύκλο τεχνικών και εμπορικών σεμιναρίων σε όλη την Ελλάδα, με στόχο τη μεταφορά ουσιαστικής γνώσης στους συνεργάτες της. Δεν πρόκειται για παρουσιάσεις προϊόντων, αλλά για εκπαιδευτικές δράσεις που ενισχύουν τις δεξιότητες των κατασκευαστών και τους βοηθούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς.

Πιστεύουμε ότι η εκπαίδευση δεν αποτελεί κόστος. Είναι επένδυση. Και κάθε επένδυση στη γνώση, επιστρέφει πολλαπλά οφέλη τόσο στον συνεργάτη όσο και στον τελικό πελάτη.

Συχνά αναφέρετε ότι η EUROPA δεν επιδιώκει απλώς να διαθέτει προϊόντα στην αγορά, αλλά να δημιουργεί μακροχρόνιες συνεργασίες. Πώς μεταφράζεται αυτό στην καθημερινή σας λειτουργία;

Τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει ριζικά ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να λειτουργεί μια σύγχρονη βιομηχανία.

Στο παρελθόν η σχέση μεταξύ προμηθευτή και συνεργάτη ήταν περισσότερο συναλλακτική. Σήμερα όμως αυτό δεν αρκεί.

Ο κατασκευαστής χρειάζεται έναν συνεργάτη που θα βρίσκεται δίπλα του καθημερινά. Που θα τον υποστηρίζει τεχνικά, θα τον ενημερώνει για τις εξελίξεις της αγοράς, θα τον βοηθά να διαχειρίζεται απαιτητικά έργα και θα του προσφέρει λύσεις που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητά του.

Αυτό ακριβώς επιδιώκουμε στη EUROPA.

Έχουμε επενδύσει σημαντικά στην αναβάθμιση του εμπορικού μας δικτύου, ενισχύοντας τόσο τους εμπορικούς μας συνεργάτες όσο και τα περιφερειακά εμπορικά καταστήματα μας και τον ρόλο τους. Δεν θέλουμε να λειτουργούν απλώς ως σημεία παραγγελιοληψίας. Θέλουμε να αποτελούν κέντρα τεχνικής γνώσης, εμπορικής καθοδήγησης και άμεσης εξυπηρέτησης των κατασκευαστών μας.

Παράλληλα, αναπτύσσουμε συνεχώς νέες υπηρεσίες που διευκολύνουν την καθημερινότητα των κατασκευαστών. Ψηφιακά εργαλεία, τεχνική υποστήριξη, εξειδικευμένα τμήματα Αρχιτεκτόνων και Μηχανικών για μεγάλα έργα και ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο συνεργασίας που δημιουργεί πραγματική προστιθέμενη αξία.

Τα τελευταία χρόνια η EUROPA έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην υποστήριξη μεγάλων έργων. Ποιος είναι ο ρόλος του τμήματος Πωλήσεων σε αυτή τη διαδικασία;

Τα μεγάλα έργα έχουν αλλάξει σημαντικά τον τρόπο λειτουργίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Σήμερα, η επιτυχία ενός έργου δεν εξαρτάται αποκλειστικά από την ποιότητα ενός αρχιτεκτονικού συστήματος. Απαιτεί συντονισμό, τεχνική τεκμηρίωση, συνεχή επικοινωνία και άμεση ανταπόκριση σε κάθε στάδιο της υλοποίησης.

Για αυτόν τον λόγο, το Τμήμα Πωλήσεων σε συνεργασία πάντα με το Τμήμα Έργων της εταιρείας μας, δεν περιορίζεται στον εμπορικό του ρόλο. Συνεργάζεται καθημερινά με τους μηχανικούς, τους αρχιτέκτονες, τους συμβούλους έργων και τους κατασκευαστές, ώστε να διασφαλίζεται ότι κάθε λύση ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες του έργου.

Η υποστήριξη ξεκινά από το στάδιο της μελέτης και συνεχίζεται μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής. Αυτό απαιτεί στενή συνεργασία όλων των τμημάτων της εταιρείας και μια κουλτούρα που βασίζεται στην ομαδικότητα.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι η EUROPA έχει επενδύσει στη δημιουργία εξειδικευμένων ομάδων που υποστηρίζουν σύνθετα έργα σε όλη την Ελλάδα. Με αυτόν τον τρόπο, οι συνεργάτες μας γνωρίζουν ότι μπορούν να βασιστούν στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας, ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές.

Πιστεύω ότι αυτή η ολιστική προσέγγιση αποτελεί πλέον απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε σύγχρονη βιομηχανία που θέλει να πρωταγωνιστεί στον χώρο των αρχιτεκτονικών συστημάτων.

Η τεχνολογία και η ψηφιοποίηση αλλάζουν διαρκώς τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων. Πώς επηρεάζουν τον κλάδο του αλουμινίου;

Η ψηφιακή μετάβαση δεν αποτελεί πλέον μια μελλοντική εξέλιξη. Είναι ήδη μέρος της καθημερινότητας των επιχειρήσεων και επηρεάζει κάθε στάδιο της παραγωγικής και εμπορικής διαδικασίας. Στον δικό μας κλάδο, τα ψηφιακά εργαλεία επιτρέπουν μεγαλύτερη ακρίβεια στον σχεδιασμό, ταχύτερη σύνταξη προσφορών, καλύτερη παρακολούθηση των έργων και αποτελεσματικότερη επικοινωνία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων.

Για τους συνεργάτες μας αυτό μεταφράζεται σε λιγότερο χρόνο, μεγαλύτερη αξιοπιστία και καλύτερη εξυπηρέτηση του τελικού πελάτη.

Η EUROPA επενδύει διαρκώς στην ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών που απλοποιούν την καθημερινή εργασία των κατασκευαστών, μειώνουν τα περιθώρια σφάλματος και συμβάλλουν στη συνολική αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρουν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ανάπτυξη του Europa Software. Είναι ένα δυναμικό εργαλείο που απλοποιεί την καθημερινή εργασία των κατασκευαστών, καθώς προσφέρει πληθώρα επιλογών με απτά αποτελέσματα, εκμηδενίζοντας τα περιθώρια ανθρώπινου σφάλματος και αναβαθμίζοντας συνολικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Παράλληλα, παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και τις νέες τεχνολογίες, οι οποίες εκτιμούμε ότι τα επόμενα χρόνια θα αλλάξουν ακόμη περισσότερο τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται, κοστολογούνται και διαχειρίζονται τα έργα.

Ωστόσο, όσο σημαντική κι αν είναι η τεχνολογία, πιστεύω ότι δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ ανθρώπων. Μπορεί να την ενισχύσει, να την κάνει πιο αποτελεσματική, αλλά όχι να την υποκαταστήσει.

Η βιωσιμότητα και η ενεργειακή αναβάθμιση βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο των κατασκευών. Ποιος είναι ο ρόλος των συστημάτων αλουμινίου σε αυτή τη μετάβαση;

Η βιωσιμότητα δεν αποτελεί πλέον μια μελλοντική επιδίωξη είναι μια καθημερινή απαίτηση της αγοράς και της κοινωνίας. Τα κτίρια καλούνται να γίνουν πιο αποδοτικά ενεργειακά, πιο φιλικά προς το περιβάλλον και πιο οικονομικά στη λειτουργία τους.

Σε αυτή τη μετάβαση, τα αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο. Τα σύγχρονα θερμομονωτικά συστήματα συμβάλλουν ουσιαστικά στη μείωση των ενεργειακών απωλειών, στη βελτίωση της ποιότητας διαβίωσης και στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος ενός κτιρίου.

Παράλληλα, το αλουμίνιο είναι ένα υλικό που μπορεί να ανακυκλώνεται συνεχώς, χωρίς να χάνει τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά. Αυτό το καθιστά ιδανικό για τη σύγχρονη κυκλική οικονομία και ενισχύει τον ρόλο του στις βιώσιμες κατασκευές.

Ωστόσο, θεωρώ ότι η πραγματική βιωσιμότητα δεν περιορίζεται μόνο στα υλικά. Αφορά και στη διάρκεια ζωής μιας κατασκευής. Ένα πιστοποιημένο σύστημα υψηλής ποιότητας, που θα λειτουργεί αξιόπιστα για δεκαετίες, αποτελεί από μόνο του μια βιώσιμη επιλογή, γιατί μειώνει την ανάγκη αντικατάστασης, συντήρησης και σπατάλης πόρων.

Για αυτό πιστεύω ότι οφείλουμε να εκπαιδεύουμε την αγορά ώστε να αξιολογεί μια κατασκευή όχι με βάση το αρχικό της κόστος, αλλά με βάση τη συνολική αξία που θα προσφέρει στον χρόνο.