EOT: Δράσεις για την προβολή Κέρκυρας και Σκιάθου στις Κάτω Χώρες

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Δύο εξειδικευμένα ταξίδια εξοικείωσης σε Κέρκυρα και Σκιάθο διοργάνωσε τον Οκτώβριο η Υπηρεσία ΕΟΤ Εξωτερικού Κάτω Χωρών, με τη συμμετοχή εκπροσώπων μέσων ενημέρωσης και στόχο την προώθηση του «Slow Tourism» και του τουρισμού πολυτελείας σε κορυφαίους προορισμούς της Ελλάδας εκτός περιόδου αιχμής.

Οι δράσεις του ΕΟΤ

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στην Κέρκυρα, σε στενή συνεργασία του ΕΟΤ με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και των τοπικών τουριστικών επιχειρήσεων, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ταξίδι εξοικείωσης δύο Ολλανδών δημοσιογράφων από εξειδικευμένο ολλανδικό έντυπο που απευθύνεται αποκλειστικά σε senior ταξιδιώτες υψηλής αγοραστικής δύναμης, οι οποίοι επιλέγουν συνειδητά μορφές ποιοτικού, χαλαρού τουρισμού εκτός της τουριστικής σεζόν.

Περιηγήθηκαν στο νησί, εστιάζοντας στις βιωματικές εμπειρίες, την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά και την καθημερινότητα των κατοίκων, για την συλλογή υλικού που θα παρουσιαστεί σε ειδικό αφιέρωμα την άνοιξη του 2027, ενόψει της επόμενης τουριστικής περιόδου.

Παράλληλα, με την συνδρομή του δήμου Σκιάθου, πραγματοποιήθηκε το δεύτερο press trip με τη συμμετοχή εκδότη και δημοσιογράφου της βελγικής τουριστικής ιστοσελίδας GRANDE.be.

Το ψηφιακό αφιέρωμα

Η ψηφιακή πλατφόρμα GRANDE.be αποτελεί τη Νο. 1 ταξιδιωτική ιστοσελίδα στη Φλάνδρα. Απευθύνεται σε ένα premium κοινό, υψηλού κοινωνικοοικονομικού επιπέδου, το οποίο πραγματοποιεί κατά μέσο όρο τουλάχιστον 3 ταξίδια τον χρόνο, επιλέγοντας αποκλειστικά ξενοδοχεία υψηλής κατηγορίας και αναζητώντας συνεχώς νέους προορισμούς για αποδράσεις εκτός σεζόν.

Οι Βέλγοι απεσταλμένοι, με τη συνδρομή του δήμου, γνώρισαν τη μοναδική τοπική γαστρονομία, τον πολιτισμό, τα φυσικά μονοπάτια και την ιδιαίτερη, ήσυχη και χαλαρή ατμόσφαιρα της Σκιάθου, βιώνοντας την πηγαία ελληνική φιλοξενία.

Το σχετικό ψηφιακό αφιέρωμα θα δημοσιευθεί εντός του Νοεμβρίου 2026, ενισχύοντας την αναγνωρισιμότητα του νησιού στην αγορά του Βελγίου κατά την τρέχουσα περίοδο, όπως αναφέρεται σχετικά.