Wall Street: Πτωτικό άνοιγμα μετά τα στοιχεία για τον πληθωρισμό

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Πτωτικά κινούνται σήμερα οι δείκτες της Wall Street, με το κλίμα να επηρεάζεται από τα νεότερα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, αλλά και τις δηλώσεις του διοικητή της Federal Reserve, Christopher Waller, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης των επιτοκίων τον Δεκέμβριο, ακόμη και κατά 50 μονάδες βάσης.

Ειδικότερα, ο Dow Jones σημειώνει απώλειες 0,32% στις 52.223 μονάδες, ο S&P 500 καταγράφει πτώση 0,53% στις 7.509 μονάδες, ενώ ο Nasdaq υποχωρεί κατά 0,78% στις 25.057 μονάδες.

Ο Christopher Waller δήλωσε ότι θεωρεί πιθανή μια νέα αύξηση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο, επισημαίνοντας παράλληλα ότι θα μπορούσε να δικαιολογηθεί ακόμη και μια πιο επιθετική κίνηση κατά μισή ποσοστιαία μονάδα, εφόσον οι πληθωριστικές πιέσεις εξακολουθήσουν να επιμένουν. Όπως ανέφερε, το κρίσιμο δεν είναι τόσο ο ακριβής χρόνος των αυξήσεων, όσο η υλοποίησή τους μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, προκειμένου να διατηρηθεί η αξιοπιστία της νομισματικής πολιτικής.

Οι δηλώσεις του αξιωματούχου της Fed ήρθαν λίγο πριν από τη δημοσιοποίηση των στοιχείων για τον δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI) του Οκτωβρίου, τα οποία ήταν υψηλότερα από τις προβλέψεις των οικονομολόγων.

Ειδικότερα, ο γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 0,4% τον Οκτώβριο, έναντι αύξησης 0,3% που ανέμεναν οι οικονομολόγοι σε έρευνα του Dow Jones. Αντίστοιχα, ο δομικός πληθωρισμός, από τον οποίο εξαιρούνται οι ευμετάβλητες τιμές των τροφίμων και της ενέργειας, ενισχύθηκε κατά 0,3%, ενώ οι εκτιμήσεις έκαναν λόγο για αύξηση 0,2%.

Δεν δημοσιοποιήθηκαν ετήσια στοιχεία για τον Οκτώβριο, εξαιτίας της κυβερνητικής αναστολής λειτουργίας του 2025, η οποία είχε εμποδίσει την αμερικανική στατιστική υπηρεσία (Bureau of Labor Statistics) να συλλέξει ορισμένα από τα απαραίτητα δεδομένα, καθιστώντας αδύνατη τη σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Την ίδια ώρα, η υποχώρηση των τιμών της βενζίνης κατά περισσότερο από 4% τον Οκτώβριο, σύμφωνα με την Energy Information Administration, προσέφερε κάποια ανακούφιση στους καταναλωτές. Ωστόσο, οι αξιωματούχοι της Fed εμφανίζονται ολοένα και πιο ανήσυχοι για τις πληθωριστικές πιέσεις σε άλλους τομείς της οικονομίας, οι οποίες αποδεικνύονται δυσκολότερο να περιοριστούν.

Στο επιχειρηματικό μέτωπο, η Anthropic έκανε ένα ακόμη βήμα προς μια ενδεχομένως ιστορική εισαγωγή στο Nasdaq, καταθέτοντας επικαιροποιημένο ενημερωτικό δελτίο για την αρχική δημόσια προσφορά μετοχών της (IPO).

Η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης σχεδιάζει να διαθέσει 825 εκατ. μετοχές, με εύρος τιμής μεταξύ 70 και 78 δολαρίων ανά μετοχή. Εφόσον η τιμή διαμορφωθεί στο ανώτατο όριο του εύρους, τα έσοδα από την IPO θα μπορούσαν να φτάσουν έως και τα 64,35 δισ. δολάρια.

Με βάση αυτή την τιμή, η αποτίμηση της Anthropic θα μπορούσε να ανέλθει έως τα 1,405 τρισ. δολάρια σε πλήρως απομειωμένη βάση, από τα 965 δισ. δολάρια που είχε ανακοινώσει τον Μάιο, στο πλαίσιο προηγούμενου γύρου χρηματοδότησης.