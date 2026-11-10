ΕΕ: Ημέρες Αγροδιατροφής 2026 – Πώς θα ενισχυθεί η γεωργία

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Πώς μπορεί ο αγροδιατροφικός τομέας της ΕΕ να ανταποκριθεί στις πιο πιεστικές προκλήσεις του σήμερα και να οικοδομήσει ένα πιο ανθεκτικό μέλλον; Το ερώτημα αυτό θα επιχειρηθεί να απαντηθεί στο ετήσιο συνέδριο «Ημέρες Αγροδιατροφής της ΕΕ 2026) που θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες.

Οι «Ημέρες Αγροδιατροφής της ΕΕ 2026» θα διερευνήσουν την ανθεκτικότητα σε τέσσερις αλληλένδετες διαστάσεις: οικονομική, περιβαλλοντική, ψηφιακή και κοινωνική, συγκεντρώνοντας τα βασικά ζητήματα, τις ευκαιρίες και τις λύσεις που διαμορφώνουν το μέλλον της γεωργίας της Ευρώπης.

Προοπτικές για τη γεωργία της ΕΕ με επίκεντρο την ανθεκτικότητα

Οι Ημέρες Αγροδιατροφής της ΕΕ αποτελούν το φόρουμ για τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπου μπορούν να συζητήσουν τις προοπτικές της ευρωπαϊκής γεωργίας, τις τάσεις της αγοράς αγροτικών προϊόντων, την επισιτιστική ασφάλεια, τη βιωσιμότητα, τις ψηφιακές τεχνολογίες και τις ροές δεδομένων, μαζί με αγρότες, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της ΕΕ, την κοινωνία των πολιτών, εκπροσώπους επιχειρήσεων, αναλυτές και ψηφιακούς εμπειρογνώμονες.

Αυτό το ετήσιο συνέδριο προσφέρει επίσης την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να αναλογιστούν τις τρέχουσες και τις επερχόμενες προκλήσεις στον ευρωπαϊκό αγροδιατροφικό τομέα.

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα

Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθούν οι τρόποι για το πώς οι πολιτικές της ΕΕ και η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) μπορούν να βοηθήσουν τον τομέα να διαχειριστεί αυτές τις προκλήσεις και να οικοδομήσει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα.

Συγκεντρώνοντας αγρότες, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και ενδιαφερόμενους φορείς από ολόκληρο τον αγροδιατροφικό τομέα, η εκδήλωση αυτή θα προσφέρει έναν χώρο για ανταλλαγή απόψεων και γνώσεων και συζήτηση λύσεων για ένα πιο ανθεκτικό ευρωπαϊκό γεωργικό και διατροφικό σύστημα.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα συζητηθούν: