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ΕΕ: Σύμπραξη για ενίσχυση της αλυσίδας αξίας λιπασμάτων

Ο Επίτροπος Γεωργίας της ΕΕ Κριστόφ Χάνσεν θα κηρύξει την έναρξη της πρώτης συνεδρίασης της Σύμπραξης

AGRO 09.11.2026, 16:32
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ΕΕ: Σύμπραξη για ενίσχυση της αλυσίδας αξίας λιπασμάτων
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Tη Σύμπραξη της αλυσίδας αξίας λιπασμάτων της ΕΕ, η οποία φέρνει κοντά αγρότες, παραγωγούς λιπασμάτων καθώς και τα κράτη μέλη εγκαινίασε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η νέα αυτή πρωτοβουλία ανακοινώθηκε στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης της Επιτροπής για τα Λιπάσματα, με σκοπό τη δημιουργία ενός σταθερού πλαισίου διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ των υπευθύνων χάραξης πολιτικής και των ενδιαφερόμενων μερών.

Τα λιπάσματα αποτελούν σημαντικό συντελεστή παραγωγής για τους αγρότες της ΕΕ και διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη διατήρηση της αγροτικής παραγωγής

Ο Επίτροπος Γεωργίας της ΕΕ Κριστόφ Χάνσεν θα κηρύξει την έναρξη της πρώτης συνεδρίασης της Σύμπραξης, υπενθυμίζοντας ότι μια επιτυχημένη στρατηγική για τη λίπανση στην ΕΕ απαιτεί από τη βιομηχανία και τους αγρότες να συνεργαστούν στενά, σε πνεύμα συνεργασίας και με διαφανή αλυσίδα αξίας.

Οι τρεις στόχοι

Η Σύμπραξη θα βασίζεται σε τρεις κοινούς στόχους:

  • τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας και της οικονομικής προσιτότητας λιπασμάτων εγχώριας παραγωγής για τους αγρότες της ΕΕ,
  • τη βελτίωση της προβλεψιμότητας για τους παραγωγούς και τους χρήστες λιπασμάτων, και
  • τη στήριξη της απαλλαγής της ευρωπαϊκής βιομηχανίας λιπασμάτων από τις ανθρακούχες εκπομπές και τη βιώσιμη διαχείριση των θρεπτικών συστατικών στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Μέσω της Σύμπραξης της αλυσίδας αξίας λιπασμάτων της ΕΕ, η Επιτροπή θα παρέχει έναν δομημένο χώρο για την προώθηση της συνεργασίας και των αμοιβαίων εθελοντικών δεσμεύσεων μεταξύ των μελών της Σύμπραξης, συμβάλλοντας στους στόχους αυτούς.

Στο πλαίσιο τακτικών συνεδριών διαλόγου για την πολιτική, οι συμμετέχοντες θα ανταλλάσσουν απόψεις σχετικά με βασικά ζητήματα που επηρεάζουν την αλυσίδα αξίας των λιπασμάτων. Θα συνεργαστούν για τον εντοπισμό τυχόν εναπομεινάντων εμποδίων και θα εξετάσουν πιθανές απαντήσεις πολιτικής βάσει των βασικών πρωτοβουλιών του Σχεδίου Δράσης για τα Λιπάσματα.

Απότομη αύξηση της τιμής των λιπασμάτων

Τα λιπάσματα αποτελούν σημαντικό συντελεστή παραγωγής για τους αγρότες της ΕΕ και διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη διατήρηση της αγροτικής παραγωγής. Οι γεωπολιτικές αναταράξεις και οι διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα έχουν επισημάνει περαιτέρω τις διαρθρωτικές αδυναμίες της ΕΕ στον τομέα της προμήθειας λιπασμάτων, οδηγώντας τις τιμές των λιπασμάτων σε απότομη άνοδο και ασκώντας αυξανόμενη πίεση στους αγρότες σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Αυτό ανέδειξε την ανάγκη βελτίωσης της προβλεψιμότητας, της σταθερότητας και της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας λιπασμάτων της ΕΕ.

Υπενθυμίζεται ότι στις 19 Μαΐου 2026, η Επιτροπή ενέκρινε το Σχέδιο Δράσης για τα Λιπάσματα. Το Σχέδιο περιλαμβάνει δράσεις για τη στήριξη τόσο των αγροτών της ΕΕ όσο και της εγχώριας βιομηχανίας. Για να αντιμετωπιστούν οι πιο πιεστικές βραχυπρόθεσμες ανάγκες, η Επιτροπή έχει επίσης κινητοποιήσει 540 εκατομμύρια ευρώ σε οικονομική ενίσχυση για τους πληγέντες αγρότες.

Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα διαθέσιμα ποσά για να αποζημιώσουν τους πλέον πληγέντες αγρότες για τις οικονομικές τους απώλειες που συνδέονται με το αυξημένο κόστος λιπασμάτων και ενέργειας στις εκμεταλλεύσεις τους, με έμφαση στους τομείς και τα προϊόντα που έχουν επηρεαστεί περισσότερο.

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