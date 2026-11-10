ΕΕ: Σύγκρουση Μερτς – Φίτσο για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και το δάνειο στην Ουκρανία

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Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, επανέλαβε την Τρίτη την πρότασή του να συνδεθεί η έγκριση του επόμενου πολυετούς προϋπολογισμού της ΕΕ με την ομόφωνη στήριξη ενός δανείου πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία.

Η θέση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση του πρωθυπουργού της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο, ο οποίος χαρακτήρισε την απαίτηση «κλασικό εκβιασμό».

«Η στήριξη της Ουκρανίας αποτελεί κοινή ευρωπαϊκή ευθύνη και όχι ευθύνη μεμονωμένων κρατών-μελών», δήλωσε ο Μερτς στους δημοσιογράφους, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου με τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, Πέτερ Μαγιάρ. «Γι’ αυτό και το ζήτημα του τρόπου με τον οποίο θα χρηματοδοτήσουμε την Ουκρανία τα επόμενα χρόνια, εφόσον χρειαστεί, εντάσσεται αυτονόητα στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τον προϋπολογισμό».

Η απαίτηση του Μερτς, την οποία είχε διατυπώσει και σε επιστολή του προς τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, την περασμένη Παρασκευή, έχει προκαλέσει κύμα αντιδράσεων.

«Αυτό που κάνει ο Γερμανός καγκελάριος είναι κλασικός εκβιασμός και το απορρίπτω», δήλωσε την Τρίτη ο Φίτσο, κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον πρωθυπουργό της Τσεχίας, Αντρέι Μπάμπις, στην Μπρατισλάβα, σύμφωνα με δημοσιεύματα των σλοβακικών μέσων ενημέρωσης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι εταίροι της συζητούν επί του παρόντος τη χορήγηση ενός νέου δανείου ύψους 70 δισ. ευρώ, με στόχο τη στήριξη της Ουκρανίας κατά το επόμενο έτος, εν μέσω των συνεχιζόμενων ρωσικών επιθέσεων.

Η ΕΕ σχεδιάζει να καλύψει περίπου 45 δισ. ευρώ από το συνολικό ποσό, ενώ οι υπόλοιποι σύμμαχοι, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς και η Ιαπωνία, αναμένεται να συνεισφέρουν τα υπόλοιπα 25 δισ. ευρώ.

Μερτς: «Να ενσωματώσουμε πλήρως την πολιτική για την Ουκρανία στον προϋπολογισμό της ΕΕ»

Ο Μερτς υποστήριξε ότι δεν επιθυμεί να επαναληφθεί η προσέγγιση που ακολουθήθηκε πέρυσι, όταν συμφωνήθηκε ένα διαφορετικό δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία, με την παροχή χρηματοοικονομικών εγγυήσεων και την ανάληψη οικονομικών υποχρεώσεων από την πλειονότητα των κρατών-μελών της ΕΕ.

Ωστόσο, τρεις χώρες – η Τσεχία, η Ουγγαρία και η Σλοβακία – εξασφάλισαν τη δυνατότητα εξαίρεσής τους από τη σχετική συμφωνία.

«Κατά την άποψή μου, η συνέχιση αυτής της πορείας δεν αποτελεί καλή επιλογή. Πρέπει να ενσωματώσουμε πλήρως την πολιτική για την Ουκρανία στον προϋπολογισμό της ΕΕ», δήλωσε.

Ωστόσο, ο Μαγιάρ δεν συμμερίζεται την άποψη αυτή. Ο Ούγγρος πρωθυπουργός επισκέφθηκε το Βερολίνο συνοδευόμενος από τέσσερις υπουργούς και έναν υφυπουργό, με στόχο να συζητήσει την εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας. Η επίσκεψη αυτή υπογραμμίζει τη γενικότερη προσέγγιση μεταξύ Γερμανίας και Ουγγαρίας, έπειτα από χρόνια ψυχρών σχέσεων κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης της χώρας από τον προηγούμενο πρωθυπουργό, Βίκτορ Όρμπαν.

«Θα ήθελα να επισημάνω εδώ, με διπλωματικό τρόπο και με όλο τον σεβασμό, υπό την ιδιότητά μου ως πρωθυπουργού της Ουγγαρίας, ότι δεν θεωρώ απαραίτητα σωστή προσέγγιση τη σύνδεση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, ο οποίος έχει σχεδιαστεί ουσιαστικά για επταετή περίοδο και αφορά την Ευρώπη, με άλλα ζητήματα», δήλωσε ο Μαγιάρ.