Japan Tobacco: Ο «καπνός» κρύβει γεωπολιτική «φωτιά»

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Όταν στις 5 Νοεμβρίου, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υπέγραψε διατάγματα με τα οποία οι ρωσικές θυγατρικές της Japan Tobacco τέθηκαν υπό καθεστώς «προσωρινής διαχείρισης», θεωρήθηκε ως μία ακόμη κίνηση της Μόσχας στο πλαίσιο των αντιποίνων για τις κυρώσεις εναντίον της, μέσω ξένων περιουσιακών στοιχείων στη χώρα.

Άλλωστε, είχαν προηγηθεί μερικές δεκάδες τέτοιες μεταβιβάσεις από το 2023, όταν η Ρωσία αποφάσισε να απαντήσει στο «πάγωμα» των κεφαλαίων της στη Δύση.

Αρχικά τέθηκαν υπό προσωρινή διαχείριση τέσσερις παραγωγικές θυγατρικές της εταιρείας.

Στη συνέχεια προστέθηκαν άλλες τρεις εταιρείες, οι οποίες ασχολούνται με εισαγωγές, διαχείριση και κατοχή περιουσιακών στοιχείων.

Ειδικότερα, στις 5 Νοεμβρίου, ο Πούτιν υπέγραψε διάταγμα με το οποίο μεταβιβάστηκαν σε προσωρινή διαχείριση οι συμμετοχές σε τέσσερις ρωσικές οντότητες της JTI.

Σε αυτές περιλαμβάνονται συμμετοχές στις JTI Donskoy Tabak και Petro, οι οποίες λειτουργούν εργοστάσια τελικών προϊόντων στην Αγία Πετρούπολη και το Ροστόφ επί του Ντον, καθώς και συμμετοχές στις JTI Yelets και Kres Neva, οι οποίες επεξεργάζονται καπνό στις περιοχές Λίπετσκ και Λένινγκραντ.

Πιο αναλυτικά, τελικοί δικαιούχοι των εταιρειών αυτών, με διαφορετικά ποσοστά συμμετοχής, είναι οι JTI Investments Sarl και JT International Holding B.V., οι οποίες είναι καταχωρισμένες στην Ελβετία και την Ολλανδία, αντίστοιχα.

Δύο από τις επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στην παραγωγή έτοιμων καπνικών προϊόντων: η καπνοβιομηχανία Petro στην Αγία Πετρούπολη και η J.T.I. Donskoy Tabak στο Ροστόφ επί του Ντον. Οι άλλες δύο εταιρείες ειδικεύονται στην επεξεργασία ακατέργαστου καπνού. Η Kres Neva βρίσκεται στην περιφέρεια του Λένινγκραντ, ενώ η J.T.I. Yelets στην περιφέρεια του Λίπετσκ.

Το Σάββατο 7 Νοεμβρίου, ο Ρώσος πρόεδρος εξέδωσε επίσης διάταγμα με το οποίο μεταβιβάστηκαν σε προσωρινή διαχείριση οι συμμετοχές στις JTI Russia LLC, Pereslavl – Tabak JSC και JTI Innovatsionnye Produkte LLC, η οποία προμήθευε συσκευές θέρμανσης καπνού Ploom.

Και οι τρεις επιχειρήσεις ανήκουν στην JTI Investments Sarl.

Έτσι, το σύνολο των επτά ρωσικών εταιρειών του ομίλου βρίσκεται πλέον υπό προσωρινή διαχείριση ρωσικού φορέα.

Η παραγωγική δραστηριότητα συνεχίζεται, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η JT διατηρεί τον πραγματικό έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων της.

Ο μυστηριώδης διαχειριστής

Την ίδια μέρα έγινε γνωστό από τα ρωσικά ΜΜΕ ότι η Industrial Assets JSC είναι η εταιρεία που έχει αναλάβει προσωρινά τον διαχειριστή των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων της JTI.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Industrial Assets, Anton Pivovarov, σημείωσε ότι ο πρωταρχικός στόχος της εταιρείας είναι να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεών της, να διατηρήσει το εργατικό δυναμικό της και να διασφαλίσει ότι δεν θα παραβιαστούν οι δεσμεύσεις προς τους εργαζομένους και τους συνεργάτες της.

«Θεωρούμε ακατάλληλο για την εταιρεία να σχολιάζει τα κίνητρα πίσω από τις κυβερνητικές αποφάσεις· συμμεριζόμαστε πλήρως τη σημασία της ενίσχυσης της οικονομικής ασφάλειας και της τεχνολογικής αυτονομίας της χώρας», δήλωσε ο ίδιος

Παρεμπιπτόντως, ο ίδιος ο ρωσικός διαχειριστής της JTI, η Industrial Assets, παρουσιάζει ένα ενδιαφέρον.

Σύμφωνα με τον ρωσικό Τύπο, ιδρύθηκε από τον Sergei Dremov.

Πρόκειται για έναν επιχειρηματία ο οποίος εμφανίζεται βς συνιδιοκτήτης του πυγμαχικού συλλόγου Lider στην Κριμαία και της Akatsiya LLC με έδρα την Κριμαία, καθώς και πρώην διοικητής μιας πλέον ανενεργής στρατιωτικής μονάδας στην Ουφά.

Ένας άνδρας με το ίδιο πλήρες όνομα με τον Sergei Dremov ήταν μέλος του Κρατικού Συμβουλίου της Κριμαίας και αναφέρεται ως ακτιβιστής του περιφερειακού παραρτήματος του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος της Ρωσίας (LDPR) στη χερσόννησο, στον ιστότοπο του κόμματος.

Δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης αναφέρουν επίσης τον Sergei Dremov ως πρώην αξιωματικό της ρωσικής ομοσπονδιακής υπηρεσίας ασφαλείας, FSB.

Το «κερασάκι»: Η Industrial Assets καταχωρήθηκε στη Μόσχα, μόλις τον Σεπτέμβριο του 2026 και μέσα σε λιγότερους από δύο μήνες αναλαμβάνει τη διαχείριση των θυγατρικών του γίγαντα της ιαπωνικής καπνοβιομηχανίας.

Όχι κι άσχημα για έναν περιφερειακό επιχειρηματία… αν τελικά δεν πρόκειται για «αχυράνθρωπο» του Κρεμλίνου.

Το παραπάνω ενδεχόμενο είναι αρχκετά ισχυρό, δεδομένου ότι, σύμφωνα με το μεγάλο και έγκυρο ρωσικό οικονομικό portal, «Vedomosti» στο προεδρικό διάταγμα δεν αναφέρονται τα συγκεκριμένα στοιχεία καταχώρισης του φορέα που αναλαμβάνει την προσωρινή διαχείριση.

Σύμφωνα με τη βάση δεδομένων SPARK (μία από τις σημαντικότερες ρωσικές βάσεις δεδομένων επιχειρηματικής και χρηματοοικονομικής πληροφόρησης), στη Ρωσία είναι καταχωρισμένες τουλάχιστον πέντε ανώνυμες εταιρείες με την επωνυμία «Promyshlennye Aktivy».

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Διαχείρισης Κρατικής Περιουσίας (Rosimushchestvo) διευκρίνισε στην εφημερίδα «Vedomosti» ότι οι πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη εταιρεία εμπίπτουν στην κατηγορία των δεδομένων «περιορισμένης πρόσβασης».

Η JTI

Εκπρόσωπος της JTI στη Ρωσία δήλωσε στην εφημερίδα Vedomosti ότι η εταιρεία έχει λάβει γνώση του προεδρικού διατάγματος, «αναλύει την κατάσταση και εξετάζει τις πιθανές ενέργειες στις οποίες θα μπορούσε να προβεί».

Η JTI ανήκει στον ιαπωνικό όμιλο Japan Tobacco Group και δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία καπνικών προϊόντων.

Πρόκειται για έναν από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές προϊόντων καπνού. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στη Ρωσία από την ίδρυσή της το 1999, όταν η Japan Tobacco Inc. απέκτησε την επιχείρηση RJ Reynolds. Το 2018, η JTI απέκτησε τη ρωσική μάρκα Donskoy Tabak.

Η εταιρεία θεωρεί τον εαυτό της ηγέτη στην ρωσική αγορά καπνού: μέχρι το τέλος του 2025, το μερίδιό της εκτιμήθηκε στο 36,9%. Το χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει τις Winston, Camel, LD, Sobranie, Mevius και Richmond, καθώς και τις τοπικές μάρκες Russkiy Stil και Play.

Το παρασκήνιο

Η απόφαση έχει ήδη γίνει αντικείμενο πολιτικής συζήτησης, καθώς εμπεριέχει ευρύτερο γεωπολιτικό ενδιαφέρον, το οποίο εξηγείται καταρχήν από το γεγονός, ότι το Υπουργείο Οικονομικών της Ιαπωνίας – το ιαπωνικο κράτος δηλαδή – είναι ο κύριος μέτοχος της JTI, με ποσοστό 37,55%.

Την Παρασκευή, το ιαπωνικό Υπουργείο Εξωτερικών διαμαρτυρήθηκε στον Ρώσο πρέσβη στο Τόκιο, Νικολάι Νόζντρεφ για την απόφαση του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Η ιαπωνική κυβέρνηση έχει επανειλημμένα καλέσει τη ρωσική πλευρά να μην επιτρέψει την παραβίαση των νόμιμων συμφερόντων των Ιαπώνων πολιτών και εταιρειών, δήλωσε αργότερα η Ιαπωνέζα υπουργός Οικονομικών Σατσούκι Καταγιάμα.

Δεν πρόκειται για απλή ενόχληση.

Η εφημερίδα «Yomiuri Shimbun», από τους σημαντικότερους δημοσιογραφικούς οργανισμούς της Ιαπωνίας, με σημαντική επιρροή στην ιαπωνική πολιτική, στην οικονομία, στην κοινωνία και στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης, έγραφε, σε βασικό άρθρο της, την Κυριακή:

«Οι σχέσεις Ιαπωνίας – Ρωσίας έχουν επιδεινωθεί ραγδαία από αυτό το καλοκαίρι. Ο Πούτιν πραγματοποίησε την πρώτη του επίσκεψη στο νησί Ετορόφου, το οποίο αποτελεί μέρος των βόρειων εδαφών, τον Αύγουστο. Επιπλέον, μια ρωσική υπηρεσία πληροφοριών συνέλαβε έναν δημοσιογράφο της Hokkaido Shimbun τον Οκτώβριο ως ύποπτο για κατασκοπεία.

Μετά την εξέλιξη με την θυγατρική της JT, δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα να στοχοποιηθούν και άλλες ιαπωνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη Ρωσία. Οι εταιρείες πρέπει να αντιδράσουν με προσοχή, αναγνωρίζοντας πλήρως τους κινδύνους της συνέχισης των δραστηριοτήτων τους υπό την κυβέρνηση Πούτιν.

Η σειρά περιστατικών στα οποία η Ρωσία άσκησε πιέσεις στην Ιαπωνία φαίνεται να είχε ως στόχο να ταρακουνήσει το Τόκιο, σε μια προσπάθεια να χαλαρώσουν οι κυρώσεις κατά της Μόσχας και να μειωθεί η υποστήριξη προς την Ουκρανία.

Ωστόσο, οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν από την Ιαπωνία και τις δυτικές χώρες κατά της Ρωσίας προκλήθηκαν αρχικά από την επιθετικότητα της Μόσχας κατά της Ουκρανίας. Είναι εντελώς ακατάλληλο για τη Ρωσία να θεωρεί τις χώρες που έχουν εφαρμόσει κυρώσεις ως εχθρούς και να τις καταδικάζει, αγνοώντας τις δικές της πράξεις που καταπατούν το διεθνές δίκαιο. Εάν η Ρωσία θέλει την άρση των κυρώσεων, πρέπει να σταματήσει αμέσως την επιθετικότητά της.

Η επιθετική στάση της Ρωσίας απέναντι στην Ιαπωνία συνδέεται σίγουρα με τη συμφιλιωτική στάση που επέδειξε απέναντι στη Ρωσία η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, η οποία χαλάρωσε ορισμένες κυρώσεις κατά της Μόσχας ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών και εξέφρασε την προθυμία της να πραγματοποιήσει τριμερή σύνοδο κορυφής των ηγετών των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Κίνας.

Ο Τραμπ δεν πρέπει να συμβιβάζεται εύκολα με τον Πούτιν και να τον ανταμείβει για την επιθετικότητα της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Η Ρωσία έχει επίσης συνεργαστεί με την Κίνα, η οποία έχει επανειλημμένα ασκήσει πιέσεις στην Ιαπωνία, καθώς και με τη Βόρεια Κορέα, η οποία έχει επιταχύνει την πυρηνική και πυραυλική της ανάπτυξη. Αυτό έχει αυξήσει τις εντάσεις στην Ανατολική Ασία.

Η Ιαπωνία δεν πρέπει να τρέφει την ψευδαίσθηση ότι αν κάνει παραχωρήσεις, η Ρωσία θα ανταποδώσει. Η ιαπωνική κυβέρνηση πρέπει να απαντήσει αποφασιστικά, προστατεύοντας παράλληλα την ασφάλεια των Ιαπώνων και των εταιρειών στη Ρωσία (…)».

Μια «κόντρα» απ’ τα παλιά

Το ιδιαίτερα οξύ ύφος της εφημερίδας πηγάζει, όχι τόσο από τις εξελίξεις γύρω από την JTI, όσο από την επίσκεψη του Πούτιν στις Κουρίλες Νήσους που αναφέρει το άρθρο.

Το Ετορόφου είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα και γεωπολιτικά ευαίσθητα νησιά του βόρειου Ειρηνικού.

Βρίσκεται στο αρχιπέλαγος των Κουρίλων, το οποίο αποτελεί αντικείμενο εδαφικής διαφοράς μεταξύ Ρωσίας και Ιαπωνίας.

Η Ρωσία ασκεί σήμερα τον πραγματικό έλεγχο, ενώ η Ιαπωνία εξακολουθεί να το διεκδικεί, εξ ου και ο χαρακτηρισμός του νησιού από την εφημερίδα ως «βόρεια εδάφη».

Το ότι το άρθρο εμπλέκει, επιπλέον της παλιάς διαμάχης, την Κίνα και τη Βόρεια Κορέα με αφορμή την JTI, δείχνει ότι ο «καπνός» από την «προσωρινή διαχείριση» κρύβει μια μεγάλη «φωτιά».

Η διένεξη για τις Κουρίλες Νήσους αποτελεί μία από τις σημαντικότερες άλυτες εδαφικές διαφορές μεταξύ της Ρωσίας και της Ιαπωνίας. Αφορά κυρίως τέσσερα νησιά στο νότιο άκρο του αρχιπελάγους, τα οποία η Ιαπωνία αποκαλεί Βόρεια Εδάφη και η Ρωσία θεωρεί τμήμα της επικράτειάς της.

Στο τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, η Σοβιετική Ένωση καταλαμβάνει τα νησιά.

Ο ιαπωνικός πληθυσμός εκτοπίζεται και τα νησιά ενσωματώνονται στη σοβιετική επικράτεια.

Το 1951 η Ιαπωνία υπογράφει τη Συνθήκη Ειρήνης του Σαν Φρανσίσκο και παραιτείται από τις αξιώσεις της επί των Κουρίλων, χωρίς όμως να αναγνωρίζει ότι τα τέσσερα επίμαχα νησιά περιλαμβάνονται σε αυτή την παραίτηση.

Το 1956 η σοβιετοϊαπωνική κοινή διακήρυξη προβλέπει τη δυνατότητα μεταβίβασης των δύο μικρότερων νησιών μετά την υπογραφή συνθήκης ειρήνης, η οποία τελικά δεν υπογράφεται.

Η Ιαπωνία θεωρεί ότι τα τέσσερα νησιά αποτελούν ιστορικά και νομικά ιαπωνικό έδαφος.

Υποστηρίζει ότι δεν περιλαμβάνονται στις Κουρίλες Νήσους που εγκατέλειψε με τη Συνθήκη του 1951 και ζητά την επιστροφή και των τεσσάρων νησιών ως προϋπόθεση για την οριστική υπογραφή συνθήκης ειρήνης.

Η Ρωσία θεωρεί ότι η κατάληψη των νησιών το 1945 αποτέλεσε μέρος της μεταπολεμικής διευθέτησης.

Επικαλείται τις συμφωνίες των Συμμάχων κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και τη μεταπολεμική ανακατανομή εδαφών.

Θεωρεί ότι η κυριαρχία της επί των νησιών δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης.

Γιατί η υπόθεση της JTI προκαλεί συναγερμό στο Τόκιο

Από τις πρώτες απόπειρες «χαρτογράφησης» των συνεπειών από την κίνηση του Πούτιν έγινε στην αγγλόφωνη κινεζική εφημερίδα South China Morning Post.

Σύμφωνα με αυτήν, η κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων της JTI από τη Ρωσία θα μπορούσε να αποδειχθεί η κόκκινη γραμμή του Τόκιο μετά από μια σειρά «πικρών αντιπαραθέσεων» μεταξύ των δύο κρατών και των σχέσεων που συνεχίζουν να εντείνονται.

Οι αναλυτές λένε ότι το διάταγμα, που υπογράφηκε από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, είναι πιθανότατα μια υπολογισμένη απόφαση της Μόσχας, δεδομένου ότι η ιαπωνική κυβέρνηση κατέχει περισσότερο από το ένα τρίτο των μετοχών της εταιρείας.

Υπονοούν ότι η τελευταία ενέργεια της Μόσχας θα μπορούσε να αναγκάσει την πρωθυπουργό Σαναέ Τακαΐτσι να υιοθετήσει επιτέλους μια πιο αποφασιστική θέση.

«Συνολικά, αυτή είναι μια αρκετά εκπληκτική κίνηση από τη Μόσχα, επειδή η JTI έχει κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να κρατήσει τη Ρωσία ευτυχισμένη», δήλωσε ο James Brown, καθηγητής διεθνών σχέσεων στην πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου Temple στο Τόκιο, με εξειδίκευση στις ρωσικές υποθέσεις.

«Έχουν παραμείνει στην αγορά όταν πολλές ξένες εταιρείες έφυγαν μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και είναι μεγάλοι φορολογούμενοι, σε βαθμό που η Ουκρανία έχει βάλει την εταιρεία σε μαύρη λίστα».

«Σε αυτή την περίπτωση, οι περισσότερες χώρες θα προσπαθούσαν σκληρά να καλλιεργήσουν τη σχέση και να δείξουν ότι οι επενδύσεις τους είναι ασφαλείς, αλλά η Ρωσία κάνει το αντίθετο και χρησιμοποιεί την JTI για μόχλευση εξωτερικής πολιτικής».

Ο Μπράουν δήλωσε ότι οι τριβές μεταξύ των δύο κυβερνήσεων είχαν σαφώς επιδεινωθεί από την άνοιξη, όταν το Τόκιο ανακοίνωσε ότι θα αρχίσει να συνεισφέρει στον Κατάλογο Προτεραιοτήτων Απαιτήσεων της Ουκρανίας για την υποστήριξη του Κιέβου και την αποστολή προσωπικού των Δυνάμεων Αυτοάμυνας στα κεντρικά γραφεία του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη.

Ο Πούτιν απάντησε επισκεπτόμενος ένα από τα αμφισβητούμενα νησιά στα βόρεια του Χοκάιντο, που το Τόκιο εξακολουθεί να διεκδικεί.

Η Μόσχα έδειξε κι άλλο τη δυσαρέσκειά της για την στάση του Τόκιο, προσκαλώντας Κινέζους επιχειρηματίες στα νησιά για να αναπτύξουν την τοπική οικονομία, προτού απαιτήσει από τις ολλανδικές αρχές να παραδώσουν τον Ιάπωνα επικεφαλής του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου στη Χάγη, ο οποίος αποτελεί αντικείμενο ρωσικού εντάλματος σύλληψης.

Ο Μπράουν προέτρεψε την Ιαπωνία να είναι «πιο δυναμική» αφότου αγνοήθηκαν οι διπλωματικές της παραστάσεις προς τη Μόσχα.

«Η Τακαΐτσι πρέπει να δηλώσει κατηγορηματικά ότι η Ιαπωνία θα αποσύρει τον πρεσβευτή της από τη Μόσχα και θα προειδοποιήσει ότι θα αρχίσει να αυξάνει την υποστήριξή της προς την Ουκρανία εάν η Ρωσία δεν υποχωρήσει. Η Ιαπωνία μπορεί να απελάσει το προσωπικό της πρεσβείας, ιδίως όσους έχουν αναγνωριστεί ως αξιωματικοί των μυστικών υπηρεσιών», είπε.

«Η Τακάιτσι υποτίθεται ότι θα είναι η «σιδηρά κυρία» της Ιαπωνίας, οπότε πρέπει να αρχίσει να το δείχνει.»

Η αρχική αντίδραση του Τόκιο ήταν μια επίπληξη από τον υπουργό Οικονομικών Σατσούκι Καταγιάμα, ο οποίος δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι «η Ιαπωνία έχει επανειλημμένα παροτρύνει τη Ρωσία να προστατεύσει τα νόμιμα συμφέροντα των Ιαπώνων πολιτών και επιχειρήσεων».

Σε ανακοίνωσή της προς το This Week in Asia, η JTI ανέφερε ότι «συνέχισε τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες στη Ρωσία σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς και κυρώσεις».

«Ωστόσο, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι, σύμφωνα με ρωσικό προεδρικό διάταγμα που υπογράφηκε στις 5 Νοεμβρίου, μεταξύ των οντοτήτων μας στη Ρωσία, τέσσερις κατασκευαστικές οντότητες έχουν τεθεί υπό προσωρινή διαχείριση», ανέφερε.

«Ο Όμιλος JT συλλέγει επί του παρόντος περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα, εξετάζοντας τις επιλογές που είναι διαθέσιμες στον όμιλο και αξιολογώντας τον πιθανό αντίκτυπο στον όμιλο.»

Ο Ταντάσι Άννο, καθηγητής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο του Τόκιο, δήλωσε ότι η Ιαπωνία έχει λίγους ουσιαστικούς τρόπους για να αντιμετωπίσει την ρωσική πίεση.

«Η Μόσχα έχει σχεδόν σίγουρα υπολογίσει ότι η Ιαπωνία χρειάζεται ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο που προέρχεται από τους τερματικούς σταθμούς στη Σαχαλίνη», είπε.

«Μπορεί να πιστεύουν ότι με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή να είναι ακόμη αβέβαιη, ότι η Ιαπωνία δεν θα αντιδράσει ξανά δυναμικά αυτή τη φορά, επειδή η μείωση των εξαγωγών ενέργειας θα μπορούσε να είναι η επόμενη κίνηση αντιποίνων της Ρωσίας».

Ο Άννο πρόσθεσε ότι το Τόκιο ανησυχεί επίσης ότι η Μόσχα μπορεί να συντονίζει την προσέγγισή της απέναντι στην Ιαπωνία με την Κίνα και να επιδιώκει να εκμεταλλευτεί την αβεβαιότητα σχετικά με τη μελλοντική κατεύθυνση της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.

Ο Τοσιμίτσου Σιγκεμούρα, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Γουασέντα του Τόκιο, βλέπει την συνεχή πίεση στην Ιαπωνία ως μια τακτική που έχει σχεδιαστεί για να πείσει το Τόκιο να σταματήσει την υποστήριξη προς το Κίεβο και να άρει τις κυρώσεις που επέβαλε μετά την εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

«Οι Ιάπωνες είναι πολύ θυμωμένοι με τις ενέργειες της Ρωσίας και θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος, αλλά συνειδητοποιούν ότι η Ρωσία εξακολουθεί να έχει μεγάλη οικονομική επιρροή», είπε.

«Ενώ πιστεύουν ότι η κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων της JTI από τη Μόσχα είναι λάθος, υπάρχουν επίσης πολλοί άνθρωποι που έχουν ασκήσει κριτική στο γεγονός ότι η εταιρεία παραμένει εκεί και βγάζει χρήματα, επομένως δεν τρέφουν μεγάλη συμπάθεια για την JTI».

Ο Μπράουν είπε ότι πίστευε ότι η κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων της JTI ήταν ένας στρατηγικός λανθασμένος υπολογισμός που τελικά θα έβλαπτε τη Ρωσία.

«Οποιαδήποτε ξένη εταιρεία που εξακολουθεί να έχει παρουσία στη Ρωσία θα εξετάσει το παράδειγμα της JTI, η οποία έχει κάνει τα πάντα για να παραμείνει στο πλευρό των ρωσικών αρχών, και θα δει τις συνέπειες», είπε.

«Το βλέπω αυτό ως ένα εξαιρετικά αυτοκαταστροφικό βήμα. Η Ρωσία θα έπρεπε να θέλει απεγνωσμένα να παραμείνουν οι ξένες εταιρείες, αλλά αυτό θα πείσει περισσότερες να φύγουν… Οι διευθύνοντες σύμβουλοι θα θυμούνται πώς τους φέρθηκαν στη Ρωσία και θα το σκεφτούν δύο φορές πριν επιστρέψουν».