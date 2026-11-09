Coca-Cola HBC: Άγνοια δηλώνει το Κρεμλίνο για τη δέσμευση των assets της εταιρείας στη Ρωσία

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Το Κρεμλίνο δεν είναι ενήμερο για την υποβολή αιτήματος από Ρώσο επιχειρηματία, ιδιοκτήτη της εταιρείας «Bochkari» με έδρα το Αλτάι, σχετικά με τη μεταβίβαση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας Coca-Cola υπό την προσωρινή του διαχείριση, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του προέδρου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Δεν γνωρίζω αν υπήρξε τέτοιο αίτημα, αλλά ακόμη και αν υπήρξε, ποτέ δεν σχολιάζουμε την εσωτερική αλληλογραφία, την υπηρεσιακή αλληλογραφία ή την αλληλογραφία εργασίας», δήλωσε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους.

Το Κρεμλίνο για τα assets της Coca-Cola HBC

Με αυτόν τον τρόπο απάντησε σε αίτημα να σχολιάσει τις πληροφορίες που εμφανίστηκαν στα μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με τις οποίες ο ιδιοκτήτης της εταιρείας Bochkari από το Αλτάι απηύθυνε έκκληση στον Πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, με το αίτημα να του μεταβιβαστούν υπό προσωρινή διαχείριση τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας Coca-Cola —η οποία ανήκει κατά 21% στην αμερικανική Coca-Cola—.

Του ζητήθηκε επίσης να διευκρινίσει «εάν αυτό το αίτημα θα ικανοποιηθεί και αν η πιθανή μεταβίβαση σημαίνει αλλαγή των ρωσικών θέσεων όσον αφορά τα περιουσιακά στοιχεία των αμερικανικών εταιρειών.»

Το προφίλ και η αξία της Multon

Η Multon αποτελεί αυτή τη στιγμή τον ηγέτη της αγοράς αναψυκτικών στη Ρωσία. Η συνολική αξία της εταιρείας αποτιμάται σε τουλάχιστον 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ (245 δισεκατομμύρια ρούβλια). Μετά την αναστολή της εμφιάλωσης των παγκόσμιων σημάτων το 2022, η επιχείρηση έχει στραφεί με τεράστια επιτυχία σε τοπικές μάρκες, όπως η Dobry Cola.

Η θέση της Coca-Cola HBC

Από την πλευρά της, η Coca-Cola HBC ξεκαθάρισε ότι δεν έχει λάβει καμία επίσημη ενημέρωση από τη ρωσική κυβέρνηση για αλλαγές στο καθεστώς των δραστηριοτήτων της. Παράλληλα, οι αναλυτές της Citi επισημαίνουν ότι η ρωσική δραστηριότητα αντιστοιχεί περίπου στο 33% των κερδών ανά μετοχή του ομίλου για το 2026, γεγονός που εξηγεί τη νευρικότητα των αγορών.