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Ιαπωνία: Η κατάσχεση της Japan Tobacco από τη Ρωσία απειλεί το σχέδιο δαπανών της Τακαΐτσι

Οι μετοχές της Japan Tobacco σημείωσαν κατακόρυφη πτώση μετά την κατάσχεση επιπλέον περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας στη Ρωσία

World 09.11.2026, 17:11
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Ιαπωνία: Η κατάσχεση της Japan Tobacco από τη Ρωσία απειλεί το σχέδιο δαπανών της Τακαΐτσι
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Η κατάσχεση από τη Ρωσία των περιουσιακών στοιχείων της Japan Tobacco Inc. στη χώρα ενδέχεται να περιορίσει τους διαθέσιμους πόρους της ιαπωνικής κυβέρνησης για δημόσιες δαπάνες, σε μια περίοδο κατά την οποία η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι προωθεί ένα φιλόδοξο και δαπανηρό πρόγραμμα πολιτικής.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το ιαπωνικό υπουργείο Οικονομικών, ως ο μεγαλύτερος μέτοχος της Japan Tobacco, εισπράττει μερίσματα από την εταιρεία. Σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία, τα μερίσματα αυτά εκτιμάται ότι ανήλθαν σε 103,5 δισ. γεν (655 εκατ. δολάρια) για το οικονομικό έτος που έληξε τον Μάρτιο.

Σύμφωνα με το Bloomberg, αν και το ποσό αυτό αντιστοιχεί μόλις στο 0,1% περίπου των φορολογικών εσόδων που συγκέντρωσε η Ιαπωνία κατά το ίδιο έτος, ενώ μόνο ένα μέρος του προέρχεται από τις δραστηριότητες της εταιρείας στη Ρωσία, οι συγκεκριμένες πληρωμές αντιπροσώπευαν περίπου το 44% των μερισματικών εσόδων που αναμένονταν από ένα ταμείο το οποίο χρηματοδοτεί βιομηχανικά και καινοτόμα έργα.

Η Japan Tobacco ανακοίνωσε ότι εξακολουθεί να αξιολογεί τις επιπτώσεις από την κατάσχεση των περιουσιακών της στοιχείων στη Ρωσία, όπου η εταιρεία, η οποία διαθέτει μεταξύ άλλων τα εμπορικά σήματα τσιγάρων Winston και Camel, κατέχει την πρώτη θέση στην αγορά ως προς τον όγκο πωλήσεων.

Στις 30 Σεπτεμβρίου, η αξία των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας που συνδέονται με τη Ρωσία ανερχόταν σε περίπου 1,5 τρισ. γεν.

Οι μετοχές της Japan Tobacco κατέγραψαν εκ νέου μεγάλη πτώση τη Δευτέρα, μετά την κατάσχεση επιπλέον περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας στη Ρωσία, με τις απώλειες σε διάστημα δύο ημερών να ξεπερνούν το 30%, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη πτώση στην ιστορία της.

Η S&P Global Ratings εκτίμησε ότι η εταιρεία θα εξακολουθήσει να διαθέτει επαρκή χρηματοοικονομική ευρωστία ακόμη και μετά την κατάσχεση, επισημαίνοντας παράλληλα ότι οι αυξανόμενοι γεωπολιτικοί κίνδυνοι έχουν ήδη συνυπολογιστεί στην πιστοληπτική της αξιολόγηση.

Κακή συγκυρία

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται πλέον στις πιθανές επιλογές της Japan Tobacco, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και το ενδεχόμενο αλλαγών στην πολιτική μερισμάτων, σύμφωνα με σημείωμα των αναλυτών της Goldman Sachs Group Inc., Τακάσι Μιγιαζάκι και Μεγκούμι Τανιγκούτσι.

Εάν οι δραστηριότητες της εταιρείας στη Ρωσία πάψουν να ενοποιούνται στα οικονομικά της αποτελέσματα και η υφιστάμενη πολιτική διανομής μερισμάτων παραμείνει αμετάβλητη, τα μερίσματα ενδέχεται να μειωθούν κατά περίπου 25%. Αυτό θα συμβεί επειδή η νέα βάση υπολογισμού τους θα είναι τα κέρδη ανά μετοχή, εξαιρουμένων των καθαρών κερδών που προέρχονται από τη ρωσική δραστηριότητα.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους αναλυτές, είναι πιθανό τα μερίσματα που κατέβαλε η Japan Tobacco από το 2023 και μετά να «στηρίζονταν σε μεγάλο βαθμό στις ταμειακές ροές από δραστηριότητες εκτός της ρωσικής αγοράς», καθώς η εταιρεία αντιμετώπιζε περιορισμούς στη χρήση των διαθεσίμων και των τραπεζικών καταθέσεων των ρωσικών θυγατρικών της.

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη συγκυρία για την πρωθυπουργό Σανάε Τακαΐτσι, καθώς τα φιλόδοξα σχέδιά της για αύξηση των δημόσιων δαπανών βρίσκονται υπό αυξανόμενο έλεγχο, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στον τρόπο χρηματοδότησης των πρωτοβουλιών της, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και ένα ευρύ επενδυτικό πρόγραμμα.

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