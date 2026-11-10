Nvidia: Γιατί η Ευρώπη τη χρειάζεται ακόμη

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Τον περασμένο μήνα, ο επικεφαλής της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, έτυχε στην Ευρώπη υποδοχής με όλες τις τιμές, με προσωπικότητες όπως ο βασιλιάς Κάρολος, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς να του στρώνουν κυριολεκτικά το κόκκινο χαλί.

Τώρα, όμως, επικρατεί απόλυτη σιωπή.

Καθώς ένα σκάνδαλο κατασκοπείας υπέρ της Κίνας, στο οποίο φέρεται να εμπλέκεται, απασχολεί την επικαιρότητα και σκιάζει τον άνθρωπο που βρίσκεται στο τιμόνι του κορυφαίου παγκοσμίως παραγωγού μικροτσίπ για την τεχνητή νοημοσύνη, διαφαίνεται ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, θα βρεθούν αντιμέτωποι με άβολα ερωτήματα.

Πρόκειται για εκείνους που είχαν συναντηθεί μαζί του, είχαν καλλιεργήσει στενές επαφές και είχαν υπογράψει συμφωνίες με αυτόν.

Η σιωπή αυτή, ωστόσο, αντανακλά και μια ψυχρή οικονομική και στρατηγική πραγματικότητα, σύμφωνα με το Politico: η Ευρώπη δεν διαθέτει καμία εγχώρια εναλλακτική λύση απέναντι στη Nvidia.

Γερμανός κυβερνητικός εκπρόσωπος, απαντώντας τη Δευτέρα σε καταιγισμό ερωτήσεων σχετικά με τις αναταράξεις στη Nvidia, δήλωσε ότι η γερμανική κυβέρνηση «δεν σχολιάζει δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης» και ότι «τηρούμε πάντοτε τα υψηλότερα πρότυπα, ακόμη και κατά τη σύναψη συμφωνιών».

Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από την πλευρά του, απέφυγε να σχολιάσει την υπόθεση.

Τόσο στη Σίλικον Βάλεϊ όσο και στην Ουάσιγκτον, οι έρευνες βρίσκονται ήδη σε πλήρη εξέλιξη. Η Nvidia έχει ξεκινήσει εσωτερική έρευνα προκειμένου να διαπιστώσει εάν ο διευθύνων σύμβουλός της αποτέλεσε στόχο επιχείρησης των κινεζικών μυστικών υπηρεσιών.

Η έρευνα ξεκίνησε μετά την ανάπτυξη στενής προσωπικής σχέσης του Χουάνγκ με μια Κινέζα επιχειρηματία, η οποία φέρεται να είναι ύποπτη για απόπειρα διαβίβασης πληροφοριών σχετικά με αμερικανικά μικροτσίπ στο Πεκίνο.

Ο ίδιος ο Χουάνγκ έχει παραδεχθεί δημόσια ότι διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση.

Κινητικότητα αναμένεται να υπάρξει και στο αμερικανικό Κογκρέσο, ιδίως από την πλευρά εκείνων που τηρούν επιφυλακτική στάση απέναντι στην Κίνα.

«Οι ΗΠΑ θα πρέπει να αναστείλουν αμέσως τις αποστολές προηγμένων μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης προς την Κίνα, μέχρι να διαλευκανθεί πλήρως το περιστατικό και να διασφαλιστεί ότι δεν υπονομεύεται η εθνική μας ασφάλεια», δήλωσε στην πλατφόρμα X ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής από το Τέξας Μάικλ Μακόολ, πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Στις Βρυξέλλες, το πλήγμα που δέχεται ο τεχνολογικός κολοσσός της Σίλικον Βάλεϊ θα μπορούσε, εκ πρώτης όψεως, να θεωρηθεί θετική εξέλιξη από όσους προειδοποιούν για την κυριαρχία των αμερικανικών τεχνολογικών εταιρειών στην κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης.

Ωστόσο, όπως συνέβη και με τα πρόσφατα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, τα προβλήματα της Nvidia δεν αλλάζουν την πραγματικότητα για την Ευρώπη: η Ευρωπαϊκή Ένωση εξαρτάται σε τόσο μεγάλο βαθμό από τα μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας, ώστε δεν διαθέτει ουσιαστικά εναλλακτική λύση.

«Δεν έχουμε καμία εναλλακτική. Ο σχεδιασμός των μικροτσίπ βρίσκεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στα χέρια των ΗΠΑ», δήλωσε ο Ολλανδός ευρωβουλευτής Μπαρτ Χρόουτχαους, ένας από τους διαπραγματευτές του τελευταίου σχεδίου της ΕΕ για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας μικροτσίπ.

Ο Χρόουτχαους καταδίκασε την «παράλογη μονοπωλιακή θέση» που κατέχει η Nvidia.

Η μεγάλη εξάρτηση της Ευρώπης από τη Nvidia έγινε ιδιαίτερα εμφανής κατά την περιοδεία του Χουάνγκ στην Ευρώπη τον Οκτώβριο. Στο πλαίσιο αυτής, ο επικεφαλής της εταιρείας τιμήθηκε με μετάλλιο από τον βασιλιά Κάρολο, ενώ μοιράστηκε το ίδιο βήμα με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

Τον τελευταίο χρόνο, άλλωστε, κορυφαία στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιδίωξαν επαφές μαζί του.

Η επίτροπος της ΕΕ για την Καινοτομία, Εκατερίνα Ζαχαρίεβα, συναντήθηκε με τον Χουάνγκ κατά τη διάρκεια επίσκεψής της στις ΗΠΑ την περασμένη άνοιξη.

Παράλληλα, τον Σεπτέμβριο, συνεργάτες της Χένα Βίρκουνεν, εκτελεστικής αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Τεχνολογική Κυριαρχία, την Ασφάλεια και τη Δημοκρατία, συζήτησαν το ενδεχόμενο μιας «πιθανής συνάντησης» της ίδιας με τον Χουάνγκ, σύμφωνα με καταχώριση στο μητρώο διαφάνειας της ΕΕ.

Στη συνάντηση αυτή επρόκειτο να εξεταστούν, μεταξύ άλλων, και οι επενδύσεις της Nvidia στην Ευρώπη.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρνήθηκε να σχολιάσει εάν η συγκεκριμένη συνάντηση έχει πλέον ματαιωθεί ή δεν βρίσκεται πια στο τραπέζι των συζητήσεων.

Αναντικατάστατη

Το να διεκδικούν οι Βρυξέλλες τις επενδύσεις μιας αμερικανικής τεχνολογικής εταιρείας είναι πλέον ένα προνόμιο που απολαμβάνουν ελάχιστα στελέχη του κλάδου στις ΗΠΑ.

Η Nvidia, ωστόσο, έχει καταστεί αναντικατάστατη για τις προσπάθειες της Ευρώπης να μη μείνει πίσω στην παγκόσμια κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς τα ισχυρά μικροτσίπ της είναι απαραίτητα για την εκπαίδευση των σύνθετων και προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης που φιλοδοξεί να αναπτύξει η Ευρώπη.

Οι Βρυξέλλες συνειδητοποίησαν με απότομο τρόπο αυτή την πραγματικότητα στις αρχές του 2025, όταν η απερχόμενη κυβέρνηση Μπάιντεν επέβαλε περιορισμούς στις εξαγωγές μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης προς μια σειρά κρατών – μελών της ΕΕ, προκαλώντας διπλωματικό αναβρασμό σε ολόκληρη την Ένωση.

Έκτοτε, η ΕΕ έχει επιλέξει να εμφανίζεται ως πρόθυμος αγοραστής αμερικανικών μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης.

Η στάση αυτή κορυφώθηκε με τη δέσμευσή της να αγοράσει μικροτσίπ αξίας 40 δισ. ευρώ, στο πλαίσιο της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ – ΗΠΑ.

Όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε, στα τέλη Ιουλίου, την προσπάθεια δημιουργίας επτά μεγάλων κόμβων υπολογιστικής ισχύος για την τεχνητή νοημοσύνη, μια επένδυση ύψους 30 δισ. ευρώ, η Nvidia ήταν μία από τις τρεις αμερικανικές εταιρείες που επιλέχθηκαν, προκειμένου να διασφαλιστεί «η απρόσκοπτη πρόσβαση στον απαραίτητο εξοπλισμό».

Μόλις πρόσφατα, άλλωστε, η ΕΕ άρχισε να καταβάλλει προσπάθειες για να περιορίσει την εξάρτησή της από τα προηγμένα μικροτσίπ των ΗΠΑ, μέσω ενός νέου σχεδίου για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας ημιαγωγών, το οποίο παρουσίασε τον Ιούνιο.

Στο σχέδιο αυτό επισημαινόταν ότι η Ένωση εξαρτάται σχεδόν «εξ ολοκλήρου από τις ΗΠΑ και την Ασία για την προμήθεια των πλέον προηγμένων μικροτσίπ αιχμής, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που χρησιμοποιούνται στην τεχνητή νοημοσύνη».

Παράλληλα, προτεινόταν η δημιουργία ενός εργοστασίου παραγωγής προηγμένων μικροτσίπ εντός της ΕΕ, το οποίο θα αποτελούσε στρατηγικό έργο «ύψιστης προτεραιότητας».

Ωστόσο, δεν είναι απαραίτητο να επενδυθούν δισεκατομμύρια ευρώ για την κατασκευή ενός εργοστασίου.

Η ίδια η Nvidia δεν κατασκευάζει μικροτσίπ, αλλά σχεδιάζει τα κυκλώματα και στη συνέχεια αναθέτει την παραγωγή τους σε εταιρείες όπως η ταϊβανέζικη TSMC.

Όλα αυτά αναδεικνύουν πόσο σημαντικό είναι για την Ευρώπη να αποκτήσει ισχυρή παρουσία στον τομέα του σχεδιασμού μικροτσίπ, έναν τομέα στον οποίο η Nvidia έχει καταφέρει να κυριαρχήσει με την πάροδο των ετών, φτάνοντας στο σημείο να γίνει η πολυτιμότερη εταιρεία στον κόσμο.

«Η είσοδος σε αυτή την αγορά είναι σχετικά εύκολη, ενώ η τεχνογνωσία που απαιτείται για να κάνουμε κάτι καλύτερο υπάρχει και στην Ευρώπη», σχολίασε με νόημα ο Χρόουτχαους.