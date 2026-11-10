Allwyn: Εξαγοράζει το 30% της IWG έναντι 107 εκατ. ευρώ

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Δύο νέες κινήσεις στρατηγικής σημασίας προχώρησε η Allwyn AG. Ανακοίνωσε τη σύναψη συμφωνιών με την Kambi Group plc για την εσωτερική ενσωμάτωση τεχνολογίας αθλητικού στοιχήματος σε ψηφιακά και επίγεια κανάλια και παράλληλα ότι προχωρά στην απόκτηση του υπολειπόμενου ποσοστού μειοψηφίας 30% στην Instant Win Gaming («IWG»), προμηθευτή ψηφιακών στιγμιαίων παιχνιδιών (e-Instant). Όπως αναφέρεται σχετικά οι κινήσεις αυτές αποτελούν μέρος της στρατηγικής της Allwyn για την κυριότητα και διαχείριση βασικών τεχνολογικών δυνατοτήτων και περιεχομένου.

Η συμφωνία της Allwyn με την Kambi

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η συμφωνία με την Kambi προβλέπει την απόκτηση παγκόσμιας άδειας αορίστου διάρκειας για τον πηγαίο κώδικά της, αποτελώντας την πρώτη συναλλαγή αυτού του είδους για τον πάροχο. Η Kambi θα παρέχει υπηρεσίες ανάπτυξης κατά τη μεταβατική περίοδο, ενώ στη συνέχεια ειδική ομάδα της θα ενταχθεί στην Allwyn.

Η Allwyn έχει σημαντική παρουσία στον τομέα του αθλητικού στοιχήματος σε πολλές γεωγραφικές αγορές, με Έσοδα από Παικτική Δραστηριότητα (GGR) στο Αθλητικό Στοίχημα άνω των 800 εκατ. ευρώ. Η ενσωμάτωση τεχνολογίας αθλητικού στοιχήματος εσωτερικά θα εξασφαλίσει στην Allwyn την κυριότητα μίας βασικής στρατηγικής δυνατότητας και θα της προσφέρει αυξημένη ευελιξία, ώστε να καινοτομεί και να διαμορφώνει τον προϊοντικό οδικό χάρτη της.

Ταυτόχρονα, θα δημιουργήσει οικονομίες κλίμακας από την αξιοποίηση μίας κοινής πλατφόρμας, και την προοπτική μεγιστοποίησης των διασταυρούμενων πωλήσεων (cross-selling) και άλλων συνεργειών με τις δραστηριότητες της Allwyn σε συναφείς κατηγορίες προϊόντων – και ιδίως με τη σημαντική δραστηριότητά του διαδικτυακού καζίνο (iGaming).

Όπως αναφέρεται επίσης στην ανακοίνωση, η δοκιμασμένη και επεκτάσιμη τεχνολογία αθλητικού στοιχήματος της Kambi χαίρει ευρείας αναγνώρισης και εξυπηρετεί συνεργάτες σε περισσότερες από 100 αγορές παγκοσμίως. Οι συμφωνίες με την Kambi παρέχουν στην Allwyn τη δυνατότητα να αναπτύξει τη δική της πλατφόρμα αθλητικού στοιχήματος, μέσω της απόκτησης μίας παγκόσμιας άδειας αορίστου διάρκειας για τον πηγαίο κώδικα της Kambi.

Η εξέλιξη αυτή θα προσφέρει στην Allwyn μεγαλύτερα περιθώρια διαφοροποίησης της πρότασής της στο αθλητικό στοίχημα, μέσω προϊόντων και λειτουργιών προσαρμοσμένων στις ανάγκες των τοπικών αγορών και στις εξελισσόμενες προτιμήσεις των παικτών.

Η Kambi έχει συμφωνήσει να παρέχει υπηρεσίες ανάπτυξης και υλοποίησης κατά τη διάρκεια μίας μεταβατικής περιόδου, επιτρέποντας την αξιοποίηση της εκτενούς εμπειρίας της στην ανάπτυξη λύσεων αθλητικού στοιχήματος για ψηφιακά και επίγεια κανάλια σε πολλές αγορές. Στη συνέχεια, μια ειδική ομάδα της Kambi θα ενταχθεί στην Allwyn για να υποστηρίξει τη συνεχή ανάπτυξη της πλατφόρμας.

Η εσωτερική πλατφόρμα που θα προκύψει θα αποτελέσει μία επεκτάσιμη βάση ανάπτυξης για τις υφιστάμενες δραστηριότητες αθλητικού στοιχήματος της Allwyn, προσφέροντας τη δυνατότητα επέκτασης σε νέες αγορές.

Το συνολικό τίμημα για τη συμφωνία με την Kambi ανέρχεται σε 50 εκατ. ευρώ έως το 2029, το οποίο θα κεφαλαιοποιηθεί, με το ήμισυ να αναλαμβάνεται εντός του 2027. Παράλληλα, η Allwyn θα αναπτύξει πρόσθετες κεντρικές δυνατότητες αθλητικού στοιχηματισμού, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης στοιχηματικών αγορών, της τιμολόγησης και της διαχείρισης κινδύνων, οι οποίες αναμένεται να αυξήσουν τα κεντρικά κόστη κατά μερικές δεκάδες (low-tens) εκατομμύρια ευρώ ετησίως, αρχής γενομένης από το 2027.

Λαμβάνοντας υπόψη την εξοικονόμηση κόστους σε επίπεδο επιμέρους τομέων τα επόμενα έτη, τον σχεδιασμό της Allwyn για επιτάχυνση της ανάπτυξης στο αθλητικό στοίχημα και τις ευκαιρίες συνεργειών σε επίπεδο εσόδων με άλλες κατηγορίες προϊόντων – και ιδίως με το διαδικτυακό καζίνο (iGaming) – η συναλλαγή αναμένεται να αποφέρει ελκυστικά οικονομικά οφέλη σε βάθος χρόνου, σημειώνει η εισηγμένη.

Η απόκτηση του 30% της IWG

Εν τω μεταξύ, η απόκτηση του 30% της IWG, η οποία κατέγραψε αύξηση Προσαρμοσμένου EBITDA κατά 30% το 2025, θα πραγματοποιηθεί έναντι USD 120 εκατ. (107 εκατ. ευρώ) μετά την άσκηση δικαιώματος πώλησης (put option) από τους μετόχους μειοψηφίας.

Η IWG αναπτύσσει και διαθέτει ψηφιακά στιγμιαία παιχνίδια (e-Instant), έχοντας δημιουργήσει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο που καλύπτει πολλές κατηγορίες παιχνιδιών, καθώς και μακροχρόνιες σχέσεις με λοταρίες στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη και άλλες διεθνείς αγορές. Σημειώνεται ότι το 2025, η IWG κατέγραψε ετήσια αύξηση του Προσαρμοσμένου EBITDA κατά 30%.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τοποθετείται στο πρώτο τρίμηνο του 2027, ενώ οι ιδρυτές της IWG θα παραμείνουν σε εκτελεστικές θέσεις.

Η απόκτηση της υπολειπόμενης μειοψηφικής συμμετοχής στην IWG θα απλοποιήσει επίσης την εταιρική δομή της Allwyn και αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην υλοποίηση της στρατηγικής μη οργανικής ανάπτυξης της εταιρείας.

Η προγραμματισμένη συναλλαγή έρχεται σε συνέχεια της άσκησης του δικαιώματος πώλησης (put option) που κατείχαν οι μέτοχοι μειοψηφίας της IWG και προβλέπει συνολικό τίμημα περίπου USD 120 εκατ. (107 εκατ. ευρώ), βάσει προκαθορισμένης αποτίμησης, με το τελικό ποσό να υπόκειται σε συνήθεις προσαρμογές κλεισίματος και κεφαλαίου κίνησης.

«Επιτάχυνση της μελλοντικής μας ανάπτυξης»

Ο Kresimir Spajic, Διευθύνων Σύμβουλος της Allwyn Digital, δήλωσε: «Με χαρά ανακοινώνουμε ένα ακόμη βήμα στην υλοποίηση της στρατηγικής μας για την κυριότητα και τη διαχείριση βασικών δυνατοτήτων στους τομείς της τεχνολογίας και του περιεχομένου, οι οποίες ενισχύουν την προϊοντική καινοτομία, τη διαφοροποίηση και την ταχύτητα διάθεσης στην αγορά, και υποστηρίζουν την ικανότητά μας να προσφέρουμε μία κορυφαία πρόταση στους πελάτες. Η συμφωνία μας με την Kambi αποτελεί ένα σημαντικό βήμα σε αυτή τη στρατηγική, καθώς μας επιτρέπει να μεταφέρουμε εσωτερικά την πλατφόρμα αθλητικού στοιχήματος, αξιοποιώντας τη δοκιμασμένη και επεκτάσιμη τεχνολογία της και την εξειδίκευση της στον τομέα της ανάπτυξης. Συνολικά, η συμφωνία μας προσφέρει μεγαλύτερη ελευθερία να εξελίξουμε την πρότασή μας προς τους πελάτες, να προσαρμόσουμε τα προϊόντα σε επιμέρους brand και αγορές και να δημιουργήσουμε μια επεκτάσιμη βάση για την επιτάχυνση της μελλοντικής ανάπτυξης μας».

«Μακροπρόθεσμη εμπορική αξία»

Ο Werner Becher, Διευθύνων Σύμβουλος της Kambi, δήλωσε: «Η συμφωνία αυτή καταδεικνύει την ποιότητα και τη στρατηγική αξία της τεχνολογίας αθλητικού στοιχήματος που έχει αναπτύξει η Kambi εδώ και περισσότερα από 15 χρόνια. Η επιλογή της τεχνολογίας μας από έναν παγκόσμιο ηγέτη της αγοράς, όπως η Allwyn, για την ενοποίηση των δραστηριοτήτων της στο αθλητικό στοίχημα, αντανακλά την ισχύ του προϊόντος και της τεχνογνωσίας μας και το αποδεδειγμένο ιστορικό μας στην παροχή λύσεων μεγάλης κλίμακας σε ρυθμιζόμενες αγορές. Παράλληλα, προσδίδει σημαντική μακροπρόθεσμη εμπορική αξία στην Kambi και αναδεικνύει πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε πρόσθετη αξία από τις δυνατότητες που έχουμε αναπτύξει, μέσω ισχυρών, μακροχρόνιων συνεργασιών».