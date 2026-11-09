Allwyn: Στα 9 ευρώ θέτει την τιμή-στόχο η JP Morgan

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Σε υποβάθμιση της σύστασής της για τη μετοχή της Allwyn σε «underweight» από «neutral» προχωρά η JP Morgan, μειώνοντας παράλληλα την τιμή-στόχο για τον Δεκέμβριο του 2027 στα 9 ευρώ, από 13 ευρώ προηγουμένως.

Η νέα αποτίμηση υποδηλώνει περιθώριο υποχώρησης περίπου 20% σε σχέση με την τιμή των 11,22 ευρώ στις 6 Νοεμβρίου.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η σχέση κινδύνου και δυνητικής απόδοσης γίνεται ολοένα λιγότερο ελκυστική, καθώς η μετοχή διαπραγματεύεται σε υψηλότερη αποτίμηση από τον μέσο όρο του κλάδου, την ώρα που αυξάνονται οι ρυθμιστικοί κίνδυνοι και η αβεβαιότητα για την πορεία των κερδών.

Ειδικότερα, η Allwyn διαπραγματεύεται περίπου στις 10 φορές την εκτιμώμενη λειτουργική κερδοφορία EV/EBITDA του 2027, έναντι μέσου όρου περίπου 7 φορές για τις εταιρείες που καλύπτει η JP Morgan.

Κατά την αμερικανική τράπεζα, η υψηλή αποτίμηση δεν αντανακλά επαρκώς τους κινδύνους που αφορούν δύο βασικούς μοχλούς ανάπτυξης του ομίλου, την PrizePicks, η οποία αντιστοιχεί περίπου στο 18% των πωλήσεων, και την Betano, με συνεισφορά περίπου 13% στο προσαρμοσμένο EBITDA πριν από την αποχώρηση από τη Βραζιλία.

Παράλληλα, η πιο περιορισμένη χρηματοοικονομική ευελιξία δημιουργεί ερωτήματα τόσο για τη βιωσιμότητα του μερίσματος όσο και για την επίτευξη του μεσοπρόθεσμου στόχου μόχλευσης στις 2,5 φορές.

Η απειλή των prediction markets για την PrizePicks

Ένας από τους βασικούς λόγους για την πιο αρνητική στάση της JP Morgan είναι η αυξανόμενη πίεση που δέχεται η PrizePicks από τις αγορές προβλέψεων (prediction markets). Οι αναλυτές θεωρούν ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα συνιστά πλέον βασικό αρνητικό παράγοντα για την ανάπτυξη της εταιρείας, καθώς εντείνεται ο κίνδυνος να αποσπάσει πελάτες από τις παραδοσιακές υπηρεσίες fantasy sports, ενώ παράλληλα μπορεί να περιορίσει τα έσοδα ανά χρήστη.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται και στην κανονιστική αβεβαιότητα. Όπως επισημαίνει η JP Morgan, η εμπειρία της Underdog δείχνει ότι οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται ήδη στον χώρο των daily fantasy sports ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπες με δίλημμα μεταξύ της διατήρησης της σχετικής άδειας και της προσφοράς προϊόντων prediction markets. Αντίθετα, οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στις αγορές προβλέψεων συνεχίζουν να λειτουργούν.

Σε αυτό το περιβάλλον, η JP Morgan μειώνει την εκτίμησή της για τον σύνθετο ετήσιο ρυθμό αύξησης των ακαθάριστων εσόδων από τυχερά παιχνίδια (GGR) της PrizePicks στο 8% για την περίοδο 2026-2030. Η πρόβλεψη είναι χαμηλότερη κατά περίπου 3 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την προηγούμενη εκτίμηση και απέχει σημαντικά από το 13% που είχε προβλέψει η τράπεζα κατά την έναρξη της κάλυψης της εταιρείας τον Απρίλιο.

Το πλήγμα από την αποχώρηση της Betano από τη Βραζιλία

Πρόσθετη πίεση στις οικονομικές επιδόσεις της Allwyn αναμένεται να ασκήσει η αποχώρηση της Betano από τη Βραζιλία, μετά την προσωρινή νομοθετική ρύθμιση που απαγορεύει τις διαδικτυακές δραστηριότητες τυχερών παιχνιδιών. Η JP Morgan αφαιρεί πλέον τη βραζιλιάνικη αγορά από τις προβλέψεις της για την Betano, εξέλιξη που οδηγεί σε μείωση του ετησιοποιημένου EBITDA του ομίλου κατά περίπου 6,5% και των ελεύθερων ταμειακών ροών προς τους μετόχους (FCFE) κατά περίπου 17,5% από το 2027 και μετά.

Οι αναλυτές βλέπουν, ωστόσο, πρόσθετη αβεβαιότητα και για την πορεία των υπόλοιπων δραστηριοτήτων της Betano, τόσο ως προς την ανάπτυξη όσο και ως προς τα περιθώρια κέρδους. Η απώλεια της βραζιλιάνικης αγοράς επηρεάζει την κλίμακα των δραστηριοτήτων και το μείγμα κόστους, ενώ παράλληλα αναδύονται νέοι ρυθμιστικοί κίνδυνοι στην Αργεντινή και το Περού. Για τον λόγο αυτό, η JP Morgan μειώνει κατά 0,5 φορά τον πολλαπλασιαστή αποτίμησης EV/EBITDA που εφαρμόζει στην Betano.

Πίεση στη μόχλευση και ερωτήματα για το μέρισμα

Στο επίκεντρο της ανάλυσης βρίσκεται και η περιορισμένη χρηματοοικονομική ευελιξία της Allwyn. Η μόχλευση παραμένει σε υψηλά επίπεδα, κοντά στις 4 φορές, ενώ οι ελεύθερες ταμειακές ροές μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας δεν φαίνεται να επαρκούν για την κάλυψη των μερισμάτων, εφόσον συνυπολογιστούν έκτακτες εκροές. Αυτό σημαίνει ότι η δυνατότητα διατήρησης μετρητών στον όμιλο είναι ουσιαστικά μηδενική.

Πρόσθετη επιβάρυνση θα μπορούσαν να προκαλέσουν οι πληρωμές που συνδέονται με ανανεώσεις αδειών, με την Αυστρία και το Ιλινόις να βρίσκονται στο επίκεντρο το 2027 και τον ΟΠΑΠ το 2030. Υπό αυτές τις συνθήκες, η JP Morgan θεωρεί ότι αυξάνεται η πιθανότητα αναπροσαρμογής του μερίσματος ή ακόμη και λήψης μέτρων ενίσχυσης της κεφαλαιακής βάσης.

Μάλιστα, η τράπεζα δεν αποκλείει το ενδεχόμενο αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, επισημαίνοντας ότι η μετάβαση της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς από τις αναδυόμενες στις ανεπτυγμένες αγορές και τα όρια ελεύθερης διασποράς για τη συμμετοχή σε δείκτες δημιουργούν πρόσθετες παραμέτρους. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της, η κεφαλαιοποίηση της ελεύθερης διασποράς της Allwyn βρίσκεται σήμερα περίπου 45% χαμηλότερα από το όριο που απαιτείται για την ένταξη σε σχετικούς δείκτες.

Μειώνει τις προβλέψεις για τα κέρδη

Αντανακλώντας τους παραπάνω κινδύνους, η JP Morgan προχωρά σε αναθεώρηση των εκτιμήσεών της για την προσαρμοσμένη λειτουργική κερδοφορία EBITDA του ομίλου, με τη μέση μείωση να διαμορφώνεται περίπου στο 8% από το 2027 και μετά.

Για το 2026, η νέα εκτίμηση για τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή υποχωρεί στα 0,91 ευρώ από 0,94 ευρώ προηγουμένως, ενώ για το 2027 μειώνεται στα 0,94 ευρώ από 1,08 ευρώ, καταγράφοντας αναθεώρηση 12,7%. Το προσαρμοσμένο EBITDA εκτιμάται πλέον στα 1,834 δισ. ευρώ για το 2026, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης 1,872 δισ. ευρώ, και στα 1,910 δισ. ευρώ για το 2027, από 2,052 δισ. ευρώ.

Η νέα τιμή-στόχος των 9 ευρώ προκύπτει από τη μείωση των πολλαπλασιαστών αποτίμησης τόσο για τις δραστηριότητες της PrizePicks στη Βόρεια Αμερική όσο και για την Betano. Ο συνδυασμένος πολλαπλασιαστής υποχωρεί στις 8,5 φορές από 9 φορές προηγουμένως.

Ακόμη και σε ένα ευνοϊκότερο σενάριο, στο οποίο θα επανερχόταν η δυνατότητα προσφοράς online στοιχηματισμού στη Βραζιλία, η JP Morgan εξακολουθεί να βλέπει περιθώριο υποχώρησης της μετοχής, με την εύλογη αξία να διαμορφώνεται στα 9,7 ευρώ. Στο θετικό σενάριο της τράπεζας, το περιθώριο ανόδου περιορίζεται περίπου στο 10%, ενώ στο αρνητικό σενάριο οι απώλειες θα μπορούσαν να φθάσουν το 35%.

Η JP Morgan αναγνωρίζει ότι η Allwyn διαθέτει σημαντικές αναπτυξιακές δραστηριότητες, ωστόσο εκτιμά ότι η υψηλή αποτίμηση, οι ρυθμιστικές εκκρεμότητες και η πίεση στις ταμειακές ροές διαμορφώνουν πλέον μια λιγότερο ευνοϊκή σχέση κινδύνου και απόδοσης για τη μετοχή.