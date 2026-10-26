Citi: Μειώνει στα 10,4 ευρώ την τιμή-στόχο για την Allwyn

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σε υποβάθμιση των εκτιμήσεών της για την Allwyn προχωρά η Citi, μειώνοντας την τιμή-στόχο στα 10,4 ευρώ από 11,7 ευρώ, ενόψει της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου στις 19 Νοεμβρίου. Η αμερικανική τράπεζα διατηρεί τη σύσταση Neutral, αλλά υιοθετεί αρνητική βραχυπρόθεσμη στάση για τη μετοχή, λόγω της αυξημένης ρυθμιστικής αβεβαιότητας, της επιβράδυνσης της λειτουργικής δυναμικής και των πιέσεων που αναμένεται να δεχθεί η δραστηριότητα της Betano στη Βραζιλία.

Η Citi εκτιμά ότι τα καθαρά έσοδα της Allwyn θα αυξηθούν κατά 23% σε ετήσια βάση το τρίτο τρίμηνο του 2026, ωστόσο το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA αναμένεται να υποχωρήσει κατά 2,3 ποσοστιαίες μονάδες. Στην ηπειρωτική Ευρώπη, η αύξηση των εσόδων εκτιμάται ότι θα επιβραδυνθεί στο 2%, από 5% το δεύτερο τρίμηνο, λόγω της υψηλής συγκριτικής βάσης. Παράλληλα, τα EBITDA της συγκεκριμένης δραστηριότητας αναμένεται να μειωθούν κατά 4%, υπό την επίδραση της υψηλότερης φορολογίας στα τυχερά παιχνίδια στην Αυστρία και της απόσβεσης του κόστους της άδειας λειτουργίας της LottoItalia.

Στο επίκεντρο η Βραζιλία

Η μεγαλύτερη πηγή ανησυχίας για τη Citi παραμένει η Betano στη Βραζιλία, όπου η απαγόρευση των διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών που επιβλήθηκε από τις 25 Σεπτεμβρίου δημιουργεί σημαντικές προκλήσεις για τα οικονομικά μεγέθη της Allwyn. Η Citi επικαλείται τις πρόσφατες αναφορές της Entain για πτώση 36% στα καθαρά έσοδα από τυχερά παιχνίδια (NGR) στη βραζιλιάνικη αγορά, επισημαίνοντας ότι η επίδοση αυτή αντανακλά τις δύσκολες συνθήκες που είχαν ήδη διαμορφωθεί, σε συνδυασμό με αθλητικά αποτελέσματα που ευνόησαν τους παίκτες.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Citi, η αναστολή της δραστηριότητας θα μπορούσε να μειώσει το προσαρμοσμένο EBITDA της Allwyn κατά περίπου 55 εκατ. ευρώ ανά τρίμηνο, με την παραδοχή ότι οι επιπτώσεις θα είναι ορατές το τέταρτο τρίμηνο του 2026 και το πρώτο τρίμηνο του 2027. Εάν η απαγόρευση παραταθεί για ολόκληρο το 2027, η Citi υπολογίζει ότι θα μπορούσε να προκύψει πρόσθετη μείωση περίπου 8% στο προσαρμοσμένο EBITDA της χρήσης.

Η Citi εκτιμά, επίσης, ότι η επανεκλογή του Λούλα μειώνει τις πιθανότητες άρσης της απαγόρευσης στο άμεσο μέλλον. Ωστόσο, η μακροπρόθεσμη τύχη του μέτρου παραμένει αβέβαιη, καθώς εξαρτάται από τις αποφάσεις του Κογκρέσου και ενδεχόμενες δικαστικές προσφυγές.

Αναθεώρηση προβλέψεων και χαμηλότερη αποτίμηση

Η Citi μειώνει τις εκτιμήσεις του για το προσαρμοσμένο EBITDA της Allwyn κατά 1,8% για το 2026, 2% για το 2027 και 0,4% για το 2028. Αντίστοιχα, οι προβλέψεις για τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή υποχωρούν κατά 2,8%, 3,1% και 0,6%, αντίστοιχα, κυρίως λόγω των πιο συντηρητικών παραδοχών για τη Betano και την PrizePicks.

Αντίθετα, οι εκτιμήσεις για τα δημοσιευμένα λειτουργικά EBITDA αυξάνονται κατά 2,8% το 2026, 0,3% το 2027 και 1,8% το 2028. Η αναθεώρηση αυτή αποδίδεται στη χαμηλότερη εκτίμηση για τις προσαρμογές στα EBITDA, μεταξύ άλλων λόγω έκτακτου κέρδους περίπου 30 εκατ. ευρώ από τις πωλήσεις καζίνο στην Αυστραλία το τρίτο τρίμηνο και της μείωσης των προσαρμογών που σχετίζονται με συναλλαγές.

Οι αναθεωρήσεις οδηγούν σε χαμηλότερη τιμή-στόχο, η οποία πλέον αντιστοιχεί σε πολλαπλασιαστή επιχειρηματικής αξίας προς προσαρμοσμένο EBITDA περίπου 7,6 φορές για το 2027, έναντι 8 φορές προηγουμένως. Η Citi επισημαίνει ότι οι κίνδυνοι για τις προβλέψεις παραμένουν καθοδικοί, εφόσον η απαγόρευση στη Βραζιλία παραταθεί πέραν του πρώτου τριμήνου του 2027.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η δυναμική των εσόδων αναμένεται να παραμείνει ασθενής, αν και η εξέλιξη αυτή εκτιμάται ότι θα αντισταθμιστεί εν μέρει από τη μείωση του κόστους μετασχηματισμού. Για την PrizePicks, η Citi προβλέπει εποχική εξασθένηση, λόγω του περιορισμένου αθλητικού ημερολογίου στις ΗΠΑ.

Τέλος, η εταιρεία έχει ολοκληρώσει το πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους 150 εκατ. ευρώ, χωρίς η Citi να αποκλείει την ανακοίνωση νέου προγράμματος. Με βάση την τιμή της μετοχής στις 26 Οκτωβρίου, στα 11,08 ευρώ, η νέα τιμή-στόχος των 10,4 ευρώ υποδηλώνει περιθώριο υποχώρησης 6,1%. Ωστόσο, συνυπολογίζοντας την εκτιμώμενη μερισματική απόδοση 9%, η συνολική αναμενόμενη απόδοση διαμορφώνεται στο 2,9%.