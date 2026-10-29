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AKTOR: Παραδόθηκαν τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του ΒΟΑΚ

Παραδόθηκε στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών το πρώτο τμήμα Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου.

Business 29.10.2026, 14:50
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AKTOR: Παραδόθηκαν τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του ΒΟΑΚ
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Η σταδιακή δημιουργία του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) είναι πλέον γεγονός, έπειτα από την παράδοση των πρώτων 10 χιλιομέτρων του τμήματος Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος στο Ελληνικό Κράτος από τον Όμιλο AKTOR.

Το τμήμα που παραδόθηκε σήμερα στον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Χρίστο Δήμα αποτελεί αντικείμενο του μεγάλου δημόσιου έργου «Μετατροπή σε αυτοκινητόδρομο του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης τμήμα: Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου», το οποίο υλοποιεί ο Όμιλος AKTOR.

Ο Chief Operating Officer του Ομίλου AKTOR και Διευθύνων Σύμβουλος των εταιρειών AKTOR Κατασκευές και AKTOR Συμμετοχές, κ. Αναστάσιος Αρανίτης δήλωσε: «Σήμερα παραδίδουμε στο Ελληνικό κράτος τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης και αυτό μας γεμίζει ικανοποίηση. Ο ΒΟΑΚ είναι ένα απαιτητικό έργο, το οποίο υλοποιείται σε ένα εξαιρετικά δύσκολο και αυστηρό γεωτεχνικό περιβάλλον.

Δεκάδες μηχανικοί και το έμπειρο τεχνικό προσωπικό μας εργάζονται με συνέπεια και προσήλωση ώστε το έργο να προχωρήσει με γρήγορους ρυθμούς. Ο ΒΟΑΚ είναι ένα δύσκολο στοίχημα, με πολλές προκλήσεις, όμως είμαστε βέβαιοι ότι θα το φέρουμε εις πέρας».

Βασικό φυσικό αντικείμενο του έργου είναι η βελτίωση και διαπλάτυνση του υφιστάμενου τμήματος Νεάπολη – Αγ. Νικόλαου, ώστε να μετατραπεί σε σύγχρονο και ασφαλή αυτοκινητόδρομο, με δυο λωρίδες κυκλοφορίας και ΛΕΑ, 3 Ανισόπεδους Κόμβους σε Νεάπολη, Λίμνες και Άγιο Νικόλαο, αντίστοιχα και ολοκληρωμένο να συμπληρώσει να συμπληρώσει το μεγάλο έργο του ΒΟΑΚ, στην Ανατολική Κρήτη, με μία ασφαλή διαδρομή σε κλειστό αυτοκινητόδρομο, μήκους 14,5 χλμ.

Ο Όμιλος AKTOR διαθέτει καθολική παρουσία στον ΒΟΑΚ, καθώς συμμετέχει και στα τρία υπό δημιουργία τμήματα του μεγαλύτερου οδικού έργου της Ελλάδας. Στο τμήμα Χανιά – Ηράκλειο, που αποτελεί τον βασικό κορμό του ΒΟΑΚ, συμμετέχει με ποσοστό 36% στην εταιρεία παραχώρησης και 30% στην κατασκευαστική κοινοπραξία, αντίστοιχα.

Πρόκειται για έναν σύγχρονο οδικό άξονα, συνολικού μήκους 187 χιλιομέτρων, ο οποίος θα συμβάλλει στην οδική ασφάλεια και θα μειώσει σημαντικά τους χρόνους μετακίνησης, αλλάζοντας την Κρήτη για πάντα.

Ήδη, ο Όμιλος ΑKTOR υλοποιεί σημαντικές παρεμβάσεις, καθ’ όσο το έργο ωριμάζει μελετητικά και τεχνικά. Παράλληλα, ο Όμιλος AKTOR συμμετέχει στην κοινοπραξία που κατασκευάζει στο εξαιρετικά απαιτητικό έργο του ΒΟΑΚ, Χερσόνησος – Νεάπολη, το οποίο υλοποιείται με τη μέθοδο της Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

Ο Όμιλος AKTOR επενδύει στρατηγικά στην Κρήτη, υλοποιώντας μεγάλα συγκοινωνιακά, κτιριακά και υδραυλικά έργα που θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών, θα αναβαθμίσουν την οικονομία και την εικόνα του νησιού και θα συμβάλλουν στην κοινωνική συνοχή και την ανθεκτικότητα απέναντι στην κλιματική κρίση.

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