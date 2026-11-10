Κωτσόβολος: Τα master hacks στη φετινή Black Friday

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Η Κωτσόβολος φιλοδοξεί να μετατρέψει τη φετινή Black Friday «σε μία εμπειρία αγοράς με πολλαπλά οφέλη για όλους».

Η εταιρεία υπόσχεται «αχτύπητες τιμές, αποκλειστικές προσφορές μελών και μεγαλύτερη ευελιξία στην επιλογή και την πληρωμή», μέσω μιας σειράς από «Black Friday master hacks», που θέλουν να «κάνουν την αγοραστική εμπειρία πιο απλή και πιο προσαρμοσμένη σε κάθε περίπτωση».

Για τους ιδιώτες, το myK, το Deal Maker και το SplitPay «αναβαθμίζουν την εμπειρία αγορών», ενώ για πρώτη φορά η Κωτσόβολος διαθέτει αποκλειστικές Black Friday προσφορές και για επαγγελματίες μέσω του K2B.

Deal Maker: Όταν ο πελάτης διαμορφώνει την τιμή

Στη Black Friday η αναζήτηση της καλύτερης τιμής βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο. Με το Deal Maker, η εταιρεία λέει ότι «ο πελάτης μπορεί να κάνει ένα βήμα παραπάνω».

Σε επιλεγμένα προϊόντα έχει τη δυνατότητα να μπει στο chat, να προτείνει την τιμή που θέλει και να τη διαπραγματευτεί μέχρι να υπάρξει Deal. Έτσι, δεν περιορίζεται απλώς στην αναζήτηση μιας διαθέσιμης προσφοράς, αλλά αποκτά ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση της τελικής τιμής.

myK: Το master hack της πρόσβασης σε αποκλειστικές προσφορές

Τα μέλη του myK έχουν πρόσβαση και σε αποκλειστικές προσφορές μελών, μαζί με πρόσθετα προνόμια, όπως κουπόνια αγορών και δωρεάν efood pro.

Έτσι, το myK δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες να βρεθούν ένα βήμα μπροστά την περίοδο αυτή, έχοντας πρόσβαση και σε προσφορές που απευθύνονται αποκλειστικά στα μέλη του.

SplitPay: Το master hack της ευελιξίας στην πληρωμή

Με το SplitPay, ο πελάτης μπορεί να συνδυάσει διαφορετικούς τρόπους πληρωμής στην ίδια συναλλαγή, είτε η αγορά πραγματοποιείται online, είτε σε κατάστημα.

Έτσι, αποκτά ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία και μπορεί να προσαρμόσει τον τρόπο πληρωμής στις δικές του ανάγκες.

Στη λογική αυτή έρχεται ο «Γιάννης ο Μάστερ», ο ήρωας της φετινής Black Friday της Κωτσόβολος, για να εκφράσει τη συνολική πρόταση της Κωτσόβολος για τη φετινή περίοδο.

Εφευρετικός, εξοικειωμένος με την τεχνολογία και πάντα σε αναζήτηση της πιο έξυπνης λύσης, εκφράζει τη φιλοσοφία πίσω από τα Black Friday master hacks της Κωτσόβολος: περισσότερες δυνατότητες, περισσότερη ευελιξία και περισσότερες επιλογές, ώστε κάθε πελάτης να διαμορφώνει την αγορά του με βάση τις δικές του ανάγκες.