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Μετρό: 5.172 περισσότερα δρομολόγια το 10μηνο του 2026

Αυξημένη επιβατική κίνηση – Περισσότερες επικυρώσεις κομίστρου

Μεταφορές 10.11.2026, 10:49
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Μετρό: 5.172 περισσότερα δρομολόγια το 10μηνο του 2026
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Ενίσχυση του συγκοινωνιακού έργου σε Μετρό και Τραμ και αύξηση της επιβατικής κίνησης καταγράφουν τα στοιχεία της ΣΤΑ.ΣΥ για το πρώτο δεκάμηνο του 2026.

Ειδικότερα, κατά το διάστημα Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2026 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 5.172 επιπλέον δρομολόγια στις τρεις Γραμμές του Μετρό, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, ενισχύοντας τη συχνότητα των δρομολογίων και την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.

Η αύξηση ανά Γραμμή διαμορφώθηκε ως εξής:

• Γραμμή 1 (ΗΣΑΠ): 1.233 επιπλέον δρομολόγια

• Γραμμή 2: 611 επιπλέον δρομολόγια

• Γραμμή 3: 3.328 επιπλέον δρομολόγια

Στη Γραμμή 3, η αύξηση προέκυψε από τον ανασχεδιασμό του προγράμματος δρομολογίων κατά τις πρωινές και απογευματινές ώρες αιχμής, καθώς και από την προσθήκη ενισχυτικού συρμού στην πρωινή αιχμή.

Καλύτερη επίδοση των τελευταίων ετών για τη Γραμμή 1

Ξεχωριστή είναι η επίδοση της Γραμμής 1 (ΗΣΑΠ), καθώς τον Οκτώβριο του 2026, μήνα κατά τον οποίο εντάχθηκε στην κυκλοφορία ο πρώτος ανακατασκευασμένος συρμός, πραγματοποιήθηκαν 427 περισσότερα δρομολόγια σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2025. Μάλιστα, ο φετινός Οκτώβριος αποτελεί τον καλύτερο μήνα των τελευταίων ετών ως προς την εκτέλεση δρομολογίων στη Γραμμή 1.

Ενίσχυση και στο Τραμ με τέσσερις επιπλέον συρμούς

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, η ΣΤΑ.ΣΥ προχώρησε στην ενίσχυση των δρομολογίων του Τραμ, με την προσθήκη τεσσάρων επιπλέον συρμών κατά τις πρωινές και απογευματινές ώρες αιχμής. Ως αποτέλεσμα, τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 2026 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 1.278 επιπλέον δρομολόγια σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.

Αυξημένη επιβατική κίνηση – Περισσότερες επικυρώσεις κομίστρου

Η ενίσχυση του συγκοινωνιακού έργου συνοδεύεται από αύξηση της επιβατικής κίνησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΣΤΑ.ΣΥ, κατά το πρώτο δεκάμηνο του 2026 οι επικυρώσεις κομίστρου σε Μετρό και Τραμ αυξήθηκαν κατά 6,14% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Αναλυτικά, η αύξηση των επικυρώσεων ανά μέσο διαμορφώθηκε ως εξής:

• Γραμμή 1 (ΗΣΑΠ): +8,2%.

• Γραμμές 2 και 3: +4,6%.

• Τραμ: +28%.

ΣΤΑ.ΣΥ: Σταθερά βήματα για ένα πιο σύγχρονο, αξιόπιστο και αποτελεσματικό δίκτυο αστικών συγκοινωνιών

Τα στοιχεία του 2026 αποτυπώνουν τη συνολική προσπάθεια της ΣΤΑ.ΣΥ για την ενίσχυση του συγκοινωνιακού έργου, τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των επιβατών και την αύξηση της επιχειρησιακής διαθεσιμότητας των μέσων.

Με σταθερό προσανατολισμό στις ανάγκες του επιβατικού κοινού, η ΣΤΑ.ΣΥ συνεχίζει να επενδύει στη λειτουργική αναβάθμιση του δικτύου, επιδιώκοντας πιο συχνές, αξιόπιστες και ποιοτικές μετακινήσεις για όλους.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας δήλωσε: «Η συνεχιζόμενη αύξηση των δρομολογίων στο μετρό και το τραμ κατά το δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου έρχεται σε συνέχεια των θετικών επιδόσεων της ΣΤΑΣΥ κατά το πρώτο οκτάμηνο του 2026 και επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεών μας για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών που μετακινούνται καθημερινά με τα μέσα σταθερής τροχιάς.

Η εξαιρετική επίδοση ως προς την αύξηση των δρομολογίων στη Γραμμή 1 τον Οκτώβριο – η υψηλότερη των τελευταίων ετών – είναι ένα πρώτο απτό δείγμα της αλλαγής που επέφερε και η ένταξη στην κυκλοφορία του πρώτου ανακατασκευασμένου συρμού. Με την ένταξη και των υπολοίπων συρμών, σε συνδυασμό με τα έργα συντήρησης της Γραμμής και αναβάθμισης των σταθμών, που βρίσκονται σε εξέλιξη, δημιουργούμε σταδιακά ένα καλύτερο και πιο αξιόπιστο περιβάλλον μετακίνησης για τους επιβάτες.

Αντίστοιχες παρεμβάσεις για την ενίσχυση του διαθέσιμου τροχαίου υλικού και την αναβάθμιση των υποδομών προγραμματίζονται και στις υπόλοιπες Γραμμές του μετρό. Θετικά είναι και τα αποτελέσματα της αναδιάρθρωσης των δρομολογίων του τραμ που εφαρμόζεται από τις αρχές Σεπτεμβρίου.

Συνεχίζουμε με σχέδιο και συγκεκριμένες παρεμβάσεις για ακόμα καλύτερες αστικές συγκοινωνίες: για συχνότερα και πιο αξιόπιστα δρομολόγια, καλύτερη διασύνδεση των περιοχών της Αττικής, και, τελικά, για μια καλύτερη καθημερινότητα για όλους τους πολίτες.»

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΤΑ.ΣΥ, Αθανάσιος Κοτταράς, επεσήμανε: «Ό,τι κάνουμε στη ΣΤΑ.ΣΥ έχει έναν ξεκάθαρο στόχο: να βελτιώνουμε καθημερινά την εμπειρία μετακίνησης των επιβατών. Τα αποτελέσματα του πρώτου δεκαμήνου του 2026 αποτυπώνουν τη συλλογική προσπάθεια των εργαζομένων μας, χάρη στην οποία ενισχύεται το συγκοινωνιακό έργο σε Μετρό και Τραμ και καταγράφεται σημαντική αύξηση της επιβατικής κίνησης. Με την καθημερινή τους προσπάθεια οι άνθρωποι της ΣΤΑ.ΣΥ συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της λειτουργίας του δικτύου. Κάθε επιπλέον δρομολόγιο, κάθε νέος ή ανακατασκευασμένος συρμός και κάθε παρέμβαση στο δίκτυο μεταφράζεται σε καλύτερη εξυπηρέτηση για τον πολίτη».

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