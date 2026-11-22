Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πρόκειται να τεθούν σε ισχύ στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, λόγω εκτέλεσης εργασιών στην υπερυψωμένη λεωφόρο ταχείας κυκλοφορίας (Flyover), ανακοίνωσε η Τροχαία.

Η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσω της εξόδου Μετεώρων και θα διεξάγεται μέσω της λεωφόρου Ανδρέα Παπανδρέου

Ειδικότερα, την προσεχή Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη θα παραμείνει κλειστό κατά τις βραδινές ώρες τμήμα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο των έργων για την κατασκευή του Flyover.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, κατά τις ώρες 23:30 έκαστης ημέρας έως 05:30 της επομένης, θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα πορείας προς τα δυτικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Κ6 (Μετεώρων) και Κ5 (Ευκαρπίας).

Flyover: Κανονικά η κυκλοφορία στο ρεύμα προς ανατολικά

Αναλυτικότερα, θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς Δυτικά, στο ύψος του Α/Κ Κ6 (Μετεώρων).

Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα εκτρέπεται μέσω της εξόδου του Α/Κ Κ6 (Μετεώρων) και εν συνεχεία θα διεξάγεται μέσω της Λεωφόρου Ανδρέα Παπανδρέου και του αστικού ιστού.

Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά θα διεξάγεται κανονικά. «Παρακαλούνται οι οδηγοί να καταβάλλουν ιδιαίτερη προσοχή και να συμμορφώνονται με τις πινακίδες σήμανσης, προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και δημιουργίας κυκλοφοριακών συμφορήσεων» καταλήγει η ανακοίνωση της Τροχαίας.