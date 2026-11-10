Μετρό: Τέλος του 2027 η παράδοση και των 14 συρμών

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Για το τέλος του 2027 μεταφέρεται, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της εταιρείας Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑΣΥ), η παράδοση του συνόλου των 14 ανακατασκευασμένων συρμών του πρώην ΗΣΑΠ, που θα ενισχύσουν τα δρομολόγια της Γραμμής 1 του Μετρό.

Ο προηγούμενος στόχος για τον Μάιο του 2027… μετακινείται πλέον κατά περίπου επτά μήνες! Τώρα, η προσπάθεια της διοίκησης της ΣΤΑΣΥ είναι το νέο χρονοδιάγραμμα παράδοσης των συρμών από την ισπανική εταιρεία CAF να είναι το τελικό και να τηρηθεί αυστηρά, ώστε να μην υπάρξει ενδεχόμενο οι τελευταίες παραδόσεις να… περάσουν στους πρώτους μήνες του 2028.

Ο νεότερος προγραμματισμός εξαντλεί αυτό το χρονικό περιθώριο (έως τον Δεκέμβριο του 2027), ενώ για τους επιβάτες της γραμμής Πειραιάς – Κηφισιά, το ζητούμενο είναι με ποιον ρυθμό θα αρχίσουν να μπαίνουν στα δρομολόγια οι υπόλοιποι συρμοί.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρώτος πλήρως ανακατασκευασμένος συρμός εντάχθηκε κανονικά στα δρομολόγια της Γραμμής 1 μόλις στις 7 Οκτωβρίου 2026, ενώ ο δεύτερος συρμός, χρώματος μπλε, έχει ολοκληρωθεί και βρίσκεται στο εργοστάσιο του Βόλου, με στόχο εντός του Δεκεμβρίου να μεταφερθεί στην Αθήνα.

Ο δεύτερος συρμός έχει περάσει στη φάση των στατικών δοκιμών. Εάν και από τις δυναμικές δοκιμές που θα γίνουν στο δίκτυο στην Αθήνα προκύψει ότι όλα λειτουργούν κανονικά, μέσα σε δύο εβδομάδες ο συρμός θα μπορεί να ενταχθεί κανονικά στα δρομολόγια.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΣΤΑΣΥ, Θανάσης Κοτταράς και ο γενικός διευθυντής Συντήρησης της εταιρείας, Χρήστος Μαμαλουκάκης, βρέθηκαν την Παρασκευή και το Σάββατο στον Βόλο, εκεί όπου η CAF με περίπου 80 εξειδικευμένους εργάτες εκτελεί τις εργασίες στο αμάξωμα των παλαιών συρμών και εγκαθιστά νέο σύγχρονο εξοπλισμό.

Στη συνέχεια, τα βαγόνια μεταφέρονται οδικώς στο αμαξοστάσιο της ΣΤΑΣΥ στα Σεπόλια, όπου συναρμολογούνται σε συρμό των 5 βαγονιών και ολοκληρώνουν τις στατικές και δυναμικές δοκιμές πριν από την ένταξή τους στην επιβατική λειτουργία.

Η ολοκλήρωση των εργασιών στον Βόλο είναι επομένως ένα ενδιάμεσο ορόσημο. Ακολουθούν οι έλεγχοι που καθορίζουν πότε κάθε συρμός μπορεί να μεταφέρει επιβάτες.

Σήμερα, στο εργοστάσιο του Βόλου μπορούν να ανακατασκευάζονται ταυτόχρονα έως 4 συρμοί (20 βαγόνια). Η ανακατασκευή τους διαρκεί περίπου τρεις μήνες, γεγονός που σημαίνει ότι ανά τρίμηνο θα μεταφέρονται στον Βόλο και νέες τετράδες συρμών.

Πότε θα φανεί η διαφορά στα δρομολόγια

Οι 14 συρμοί της 8ης παραλαβής μπήκαν στην κυκλοφορία τη δεκαετία του 1980. Η ανακατασκευή διατηρεί το μεταλλικό αμάξωμα και αντικαθιστά όλα τα βασικά συστήματα, από τους κινητήρες και τον έλεγχο της πέδησης έως τους μηχανισμούς των θυρών.

Για τους επιβάτες, μεταξύ άλλων, προβλέπονται αναβαθμισμένος κλιματισμός, οθόνες ενημέρωσης, κάμερες και ειδικοί χώροι για αμαξίδια ΑμεΑ. Στόχος είναι οι ανακατασκευασμένοι συρμοί να παραμείνουν σε ενεργό δράση για τουλάχιστον άλλα 25 χρόνια.

Η διοίκηση της ΣΤΑΣΥ, που ετοιμάζει νέο διαγωνισμό για τον εκσυγχρονισμό άλλων 10 συρμών του Μετρό, συνδέει το έργο με μεγαλύτερη διαθεσιμότητα συρμών και δυνατότητα για πυκνότερα δρομολόγια. Το πότε θα μειωθεί η αναμονή στις αποβάθρες εξαρτάται από το πόσοι ανακατασκευασμένοι συρμοί θα είναι διαθέσιμοι καθημερινά, ιδίως στις ώρες αιχμής.

Στόχος τα δρομολόγια ανά 5 λεπτά

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Θ. Κοτταράς, μέσα στον φετινό Οκτώβριο, που άρχισε να κυκλοφορεί στη Γραμμή 1 ο πρώτος ανακατασκευασμένος συρμός, ο αριθμός των δρομολογίων αυξήθηκε κατά περίπου 450 σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρυσι!

Αυτό συνέβαλε στο να μειωθεί και ο χρόνος διέλευσης των συρμών από τους σταθμούς στα 6 λεπτά κατά μέσο όρο, έναντι επτάμισι λεπτών κατά μέσο όρο που ήταν πριν. Η μείωση του χρόνου διέλευσης των συρμών από τους σταθμούς οφείλεται στην αύξηση του αριθμού των συρμών που εκτελούν καθημερινά δρομολόγια στη Γραμμή 1, δηλαδή, τα 17 τρένα έγιναν 18. Οταν σύντομα θα προστεθεί στο δίκτυο και 19ος συρμός καθημερινά, η χρονοαπόσταση των δρομολογίων θα μειωθεί στα 5 λεπτά, ενώ με την παραλαβή όλων των συρμών θα ενταχθεί και ο πρώην ΗΣΑΠ στα βραδινά δρομολόγια του Σαββάτου.

Υπενθυμίζεται ότι η ΣΤΑΣΥ υπέγραψε τη σύμβαση με την ισπανική CAF τον Δεκέμβριο του 2022. Η αρχική προθεσμία για το σύνολο του έργου ήταν 34 μήνες από την υπογραφή, δηλαδή έως τον Οκτώβριο του 2025. Τον ίδιο μήνα, έναν χρόνο αργότερα μπήκε στα δρομολόγια ο πρώτος συρμός. Αν τηρηθεί ο νέος στόχος, η τελευταία παράδοση θα γίνει περίπου πέντε χρόνια μετά την υπογραφή της σύμβασης.

Το τίμημα του έργου, που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, διαμορφώθηκε σε περίπου 71,7 εκατ. ευρώ, από 65,5 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ κατά την υπογραφή. Ωστόσο, λόγω των καθυστερήσεων στην παράδοση των συρμών, η ΣΤΑΣΥ έχει επιβάλει πρόστιμο στην ισπανική εταιρεία, το οποίο ανέρχεται στο 5% του συμβατικού τιμήματος (3,85 εκατ. ευρώ) και παρακρατείται από τις πληρωμές.

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