Railway.gov.gr: Νέα ψηφιακή υποδομή για την παρακολούθηση των αμαξοστοιχιών

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Τη δυνατότητα παρακολούθησης της θέσης των εξοπλισμένων αμαξοστοιχιών σε πραγματικό χρόνο προσφέρει η νέα ψηφιακή πλατφόρμα railway.gov.gr, η οποία παρουσιάστηκε στον Πειραιά, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Το σύστημα, που υλοποιήθηκε με τη δωρεά 26 μελών του διοικητικού συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, συνδυάζει την ενημέρωση των πολιτών με νέες δυνατότητες παρακολούθησης και επιχειρησιακού συντονισμού για τις αρμόδιες υπηρεσίες του σιδηροδρόμου.

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στο Παλαιό Αμαξοστάσιο της Σιδηροδρομικής Γραμμής Πειραιά–Πελοποννήσου, στο πλαίσιο εκδήλωσης των Σιδηροδρόμων Ελλάδος με τίτλο «Ο Σιδηρόδρομος σε Πραγματικό Χρόνο». Κεντρικό στοιχείο της πρωτοβουλίας είναι η αξιοποίηση δεδομένων θέσης, τόσο για τη δημόσια απεικόνιση της κυκλοφορίας όσο και για την ενίσχυση της εποπτείας του δικτύου.

Πώς λειτουργεί η πλατφόρμα

Το railway.gov.gr αξιοποιεί τεχνολογίες δορυφορικού γεωεντοπισμού GNSS και το σύστημα HEPOS του Ελληνικού Κτηματολογίου. Μέσω αυτών παρέχει δεδομένα θέσης των αμαξοστοιχιών που διαθέτουν τον σχετικό εξοπλισμό, με δυνατότητα συνεχούς ανανέωσης και απεικόνισης σε διαδραστικό χάρτη.

Η δημόσια ενημέρωση αποτελεί τη μία πλευρά του συστήματος. Η δεύτερη αφορά την καθημερινή λειτουργία των σιδηροδρομικών υπηρεσιών, στις οποίες προσφέρονται εργαλεία παρακολούθησης, διαχείρισης και εποπτείας. Παράλληλα, προβλέπεται η σταδιακή δημιουργία ενιαίας ψηφιακής βάσης δεδομένων, η οποία θα συνδέει πληροφορίες για την κυκλοφορία, το δίκτυο, το τροχαίο υλικό, το προσωπικό, τις πιστοποιήσεις και τα συμβάντα.

Στόχος, σύμφωνα με την παρουσίαση, είναι οι υπηρεσίες να αποκτήσουν κοινή επιχειρησιακή εικόνα, να αναγνωρίζουν ταχύτερα αποκλίσεις και να συντονίζουν αποτελεσματικότερα τις παρεμβάσεις τους. Ο γενικός γραμματέας Μεταφορών, Στέλιος Σακαρέτσιος, ανέφερε ότι η πλατφόρμα δίνει στους εργαζομένους «ακριβή εικόνα της κυκλοφορίας, έγκαιρες ειδοποιήσεις και εργαλεία για να παρεμβαίνουν αποτελεσματικότερα», ενώ επιτρέπει στον πολίτη να παρακολουθεί τη διαδρομή του τρένου του σε πραγματικό χρόνο.

Η ψηφιακή υποδομή και η αναδιοργάνωση του φορέα

Η νέα πλατφόρμα εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα ανασυγκρότησης των Σιδηροδρόμων Ελλάδος. Κατά την έναρξη της εκδήλωσης, ο διευθύνων σύμβουλος του οργανισμού, Χρήστος Παληός, παρουσίασε την πρόοδο στην αναδιοργάνωση του ενιαίου φορέα διαχείρισης της σιδηροδρομικής υποδομής, με αναφορές στην ενοποίηση των οργανισμών, στη νέα οργανωτική δομή και στην αποκατάσταση κρίσιμων συστημάτων σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης.

Στο ίδιο σχέδιο περιλαμβάνονται η προγραμματισμένη πρόσληψη 690 εργαζομένων, η επιλογή νέων διευθυντικών στελεχών και η αξιοποίηση εξειδικευμένης ελληνικής και διεθνούς τεχνογνωσίας.

«Δεν πρόκειται απλώς για μια πλατφόρμα παρακολούθησης, αλλά για ένα εργαλείο που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε και λαμβάνουμε αποφάσεις», δήλωσε ο κ. Παληός, συνδέοντας τη νέα υποδομή με την ενίσχυση της επιχειρησιακής εποπτείας, του συντονισμού και της διαφάνειας.

Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας, τοποθέτησε το railway.gov.gr σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα μεταρρύθμισης, το οποίο περιλαμβάνει θεσμικές παρεμβάσεις, αποκατάσταση υποδομών, αξιοποίηση δεδομένων και ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού. Ως στόχο έθεσε την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του σιδηροδρόμου και της εμπιστοσύνης των πολιτών.

Η δωρεά της ναυτιλιακής κοινότητας

Καθοριστική για την υλοποίηση του συστήματος γεωεντοπισμού και παρακολούθησης ήταν, σύμφωνα με την ανακοίνωση, η δωρεά 26 μελών του διοικητικού συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης απονεμήθηκε στην Ένωση αναμνηστική πλακέτα ως αναγνώριση της συμβολής της στο έργο.

Η πρόεδρος της Ένωσης, Μελίνα Τραυλού, συνέδεσε την πρωτοβουλία με τη διαχρονική κοινωνική παρουσία της ελληνικής ναυτιλίας. «Το σημαντικό αυτό έργο συνδέεται άρρηκτα με μια βαθιά ριζωμένη παράδοση της Ναυτιλίας των Ελλήνων: να βρίσκεται κοντά στην κοινωνία μας, με συνέπεια και καθοριστική συμβολή σε έργα εθνικής σπουδαιότητας», ανέφερε.

Μεταξύ των δωρητών που αναφέρονται στο ενημερωτικό υλικό περιλαμβάνονται οι Neptune Lines, Chandris (Hellas), Enesel, Golden Union, Technomar, Danaos, Costamare, Latsco, Thenamaris, TMS Tankers, Starbulk και Navios Group of Companies.

Μελίνα Τραυλού: Η ανθρώπινη διάσταση του έργου

Στην ομιλία της, η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών τοποθέτησε τη δωρεά για τον εκσυγχρονισμό του σιδηροδρόμου στο πλαίσιο της κοινωνικής ευθύνης της ελληνικής ναυτιλίας. Όπως σημείωσε, η στήριξη έργων εθνικής σπουδαιότητας αποτελεί μια παράδοση που μεταφέρεται από γενιά σε γενιά, «ως στάση ζωής και επιχειρηματικής ευθύνης».

«Για εμάς, ξεχωριστή σημασία έχει η ανθρώπινη και κοινωνική του διάσταση, αφού η τεχνολογία μετασχηματίζεται σε καλύτερες υποδομές, μεγαλύτερη ασφάλεια, και ουσιαστική βελτίωση της ζωής μας», τόνισε, αναφερόμενη στο νέο σύστημα.

Η κ. Τραυλού επισήμανε ότι στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία συνέβαλαν η ίδια και ακόμη 25 μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Ένωσης. Ευχαρίστησε προσωπικά τους συναδέλφους της για την άμεση ανταπόκρισή τους, υπογραμμίζοντας ότι η συμμετοχή τους ανέδειξε στην πράξη την αξία της συνεργασίας με την Πολιτεία, με κοινό στόχο το κοινωνικό όφελος.

Η ίδια περιέγραψε ως δέσμευση της ναυτιλιακής κοινότητας η προσφορά της να φτάνει στην καθημερινότητα πολιτών κάθε ηλικίας και σε κάθε περιοχή της χώρας. Ιδιαίτερα σε κρίσιμα ζητήματα που απαιτούν άμεση κινητοποίηση και αποφασιστικότητα, σημείωσε ότι ο κλάδος επιδιώκει να δίνει έμπρακτα το «παρών».

Η αναφορά στα Τέμπη και η έμφαση στην πρόληψη

Την πορεία ανάπτυξης και τις δυνατότητες της πλατφόρμας παρουσίασαν από κοινού ο Στέλιος Σακαρέτσιος και ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Ο τελευταίος συνέδεσε την πρωτοβουλία με την ανάγκη πρόληψης μιας νέας σιδηροδρομικής τραγωδίας, τονίζοντας ότι «η σημερινή εκδήλωση δεν προσφέρεται για πανηγυρισμούς».

Ο κ. Κυρανάκης υποστήριξε ότι πρόκειται για σύστημα που έχει ήδη υλοποιηθεί και λειτουργεί, ενώ αναφέρθηκε στην αξιοποίηση της τεχνογνωσίας του Ελληνικού Κτηματολογίου και των νέων δορυφορικών δυνατοτήτων της χώρας. Παράλληλα, έδωσε έμφαση στη λογοδοσία και στην καθημερινή αξιολόγηση της λειτουργίας του σιδηροδρόμου, σημειώνοντας ότι οι νέες ψηφιακές δυνατότητες πρέπει να συνοδεύονται από αυξημένη ευθύνη του προσωπικού.

Μητσοτάκης: Η τεχνολογία μαζί με την αλλαγή κουλτούρας

Στην κεντρική ομιλία του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε την πλατφόρμα καινοτόμο πρωτοβουλία που προσθέτει ένα ακόμη επίπεδο ασφάλειας στη λειτουργία του δικτύου. Έδωσε, ωστόσο, ιδιαίτερη βαρύτητα στον ανθρώπινο παράγοντα, επισημαίνοντας ότι ο εκσυγχρονισμός δεν περιορίζεται στις υποδομές και στα τεχνολογικά συστήματα.

«Το σημαντικότερο, όμως, δεν είναι μόνο οι υποδομές και τα τεχνολογικά συστήματα. Είναι η αλλαγή κουλτούρας, η διαρκής εκπαίδευση των ανθρώπων και η αξιοποίηση της τεχνολογίας ως εργαλείου πρόληψης και υπευθυνότητας», δήλωσε ο πρωθυπουργός. Πρόσθεσε ότι η παρουσίαση αποτελεί αφετηρία συνεχούς εξέλιξης, με ζητούμενο έναν σύγχρονο, αξιόπιστο και ασφαλή ελληνικό σιδηρόδρομο.