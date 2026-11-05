Μελίνα Τραυλού: Η ισχύς μας βρίσκεται και στην ικανότητά μας να συνθέτουμε διαφορετικές προσεγγίσεις,

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Μήνυμα ενότητας, συνεργασίας και δημιουργίας ισχυρών θεσμών, προκειμένου η ελληνική ναυτιλία να διατηρήσει την παγκόσμια ηγετική της θέση σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων και πολυεπίπεδων προκλήσεων, έστειλε η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ), Μελίνα Τραυλού, με τον χαιρετισμό της στην επετειακή εκδήλωση για τη συμπλήρωση 90 χρόνων από την ίδρυση του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΝΕΕ).

Η πρόεδρος της ΕΕΕ ανέδειξε τη σημασία της συνεργασίας των φορέων της ναυτιλίας και της διαμόρφωσης ρεαλιστικών πολιτικών που θα διασφαλίζουν την ανταγωνιστικότητα του ελληνόκτητου στόλου.

Όπως επισήμανε, η ναυτιλία των Ελλήνων δεν αποτελεί μόνο εθνικό οικονομικό και κοινωνικό κεφάλαιο, αλλά και παγκόσμιο στρατηγικό και γεωπολιτικό πλεονέκτημα για τη χώρα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον θεσμικό ρόλο του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και στη διαχρονική συνεργασία του με την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, τονίζοντας ότι η ενότητα και η σύνθεση διαφορετικών προσεγγίσεων αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία στις σημερινές διεθνείς συνθήκες.

«Η ισχύς μας βρίσκεται και στην ικανότητά μας να συνθέτουμε διαφορετικές προσεγγίσεις, να θωρακίζουμε τη ναυτιλία μας και να συμβάλλουμε στη διαμόρφωση ρεαλιστικών πολιτικών, ώστε να παραμένει ανταγωνιστική και κυρίαρχη», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ολόκληρος ο χαιρετισμός της Μελίνας Τραυλού

Κυρίες και κύριοι,

Η συμπλήρωση 90 χρόνων από την ίδρυση του Ναυτικού Επιμελητηρίου είναι μια ιστορική επέτειος για τη ναυτιλιακή μας οικογένεια.

Ενενήντα χρόνια σημαντικών σταθμών, με σπουδαίους ανθρώπους που υπηρέτησαν τον θεσμό και διαμόρφωσαν την πορεία του.

Σε όλη αυτή τη διαδρομή, το Ναυτικό Επιμελητήριο αναδεικνύει τα ζητήματα όλων των κλάδων της θάλασσας και μετουσιώνει τις διαφορετικές απόψεις και τη συλλογική εμπειρία σε ουσιαστικό θεσμικό διάλογο.

Για την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, αλλά και για εμένα προσωπικά, που είχα την τιμή να διατελέσω μέλος του Διοικητικού του Συμβουλίου, το Ναυτικό Επιμελητήριο αποτελεί σταθερό σύμμαχο των αρχών της ναυτιλίας των Ελλήνων.

Ιδιαίτερη αξία στη σχέση των δύο οργανισμών μας έχει το γεγονός ότι, παρά τους διακριτούς μας ρόλους, μοιραζόμαστε την πεποίθηση πως η ελληνική ναυτιλία εξελίσσεται όταν οι άνθρωποί της συνεργάζονται και ενώνουν τις δυνάμεις τους για το κοινό καλό.

Σήμερα, που η ναυτιλία μας βρίσκεται στο επίκεντρο των παγκόσμιων εξελίξεων και αντιμετωπίζει πολυεπίπεδες προκλήσεις, αυτή η συνεργασία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα.

Σε αυτό το περιβάλλον, η ενότητα και οι ισχυροί θεσμοί είναι πιο αναγκαίοι από ποτέ. Η ισχύς μας βρίσκεται και στην ικανότητά μας να συνθέτουμε διαφορετικές προσεγγίσεις, να θωρακίζουμε τη ναυτιλία μας και να συμβάλλουμε στη διαμόρφωση ρεαλιστικών πολιτικών, ώστε να παραμένει ανταγωνιστική και κυρίαρχη.

Γιατί η ναυτιλία των Ελλήνων αποτελεί εθνικό οικονομικό και κοινωνικό κεφάλαιο, αλλά και παγκόσμιο στρατηγικό και γεωπολιτικό πλεονέκτημα για την πατρίδα μας.

Αυτό μας το όραμα υπηρετούμε με συνέπεια.

Θέλω, λοιπόν, να ευχαριστήσω θερμά το Ναυτικό Επιμελητήριο και ιδιαίτερα τον Πρόεδρό του, τον αγαπημένο μου φίλο Γιώργο, για την εξαιρετική συνεργασία μας και το σημαντικό έργο που επιτελείται.

Κυρίες και κύριοι,

Τα 90 αυτά χρόνια τα τιμούμε ως παρακαταθήκη ιστορίας, αλλά αποτελούν και ευθύνη να διαφυλάξουμε και να ενισχύσουμε την ηγέτιδα ναυτιλία του κόσμου. Τη ναυτιλία των Ελλήνων.

Εύχομαι στο Ναυτικό Επιμελητήριο να συνεχίσει δυναμικά τη ρότα του, με την ίδια προσήλωση στην αποστολή του.

Και οι δεσμοί που μας ενώνουν να γίνονται διαρκώς ισχυρότεροι.

Σας ευχαριστώ.