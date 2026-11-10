Ψάλτης: Ο τουρισμός πρέπει να περάσει στην επόμενη φάση της ανάπτυξής του

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Την ανάγκη ο ελληνικός τουρισμός να διαμορφώσει ένα νέο, πιο ποιοτικό και διαφοροποιημένο αναπτυξιακό μοντέλο τόνισε ο CEO του Ομίλου Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, μιλώντας στο Greece Talks 2026, υπογραμμίζοντας παράλληλα τον στρατηγικό ρόλο της Alpha Bank στη χρηματοδότηση των τουριστικών επιχειρήσεων. Όπως ανέφερε, είναι σημαντικό ο ελληνικός τουρισμός να περάσει στην επόμενη φάση ανάπτυξής του, με έμφαση στην ποιότητα, την αυθεντικότητα και τη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου.

Ψάλτης: Πρόκληση η αξία που δημιουργει ο τουρισμός για την οικονομία

Σύμφωνα με τον κ. Ψάλτη εκτιμάται ότι το 2025 η Ελλάδα υποδέχθηκε γύρω στα 43 εκατ. επισκέπτες, ενώ οι ταξιδιωτικές εισπράξεις προσέγγισαν τα 24 δισ. ευρώ, ενώ ο ίδιος επεσήμανε ότι η πρόκληση πλέον δεν είναι να αυξηθούν οι επισκέπτες, αλλά η αξία που δημιουργεί ο τουρισμός για την ελληνική οικονομία.

Όπως υπογράμμισε, το ζητούμενο δεν είναι μόνο η περαιτέρω αύξηση των αφίξεων, αλλά η αναβάθμιση των υποδομών και του τουριστικού προϊόντος, η ανάδειξη της μοναδικής ταυτότητας κάθε προορισμού και η ενίσχυση της δραστηριότητας πέρα από τους μήνες αιχμής, ώστε η τουριστική ανάπτυξη να διαχέεται σε περισσότερες περιοχές και σε μεγαλύτερο μέρος της οικονομίας.

Στο σκέλος των υποδομών, ο CEO του Ομίλου Alpha Bank ανέδειξε την ανάγκη να εξεταστούν μοντέλα σύμπραξης του Δημοσίου με τις επιχειρήσεις που αξιοποιούν συγκεκριμένες υποδομές, όπως αεροδρόμια, λιμάνια, δρόμοι, δίκτυα ύδρευσης ή διαχείρισης απορριμμάτων, ώστε οι τράπεζες να μπορούν να χρηματοδοτούν ώριμα και βιώσιμα σχήματα σύμπραξης, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου οι διαθέσιμοι δημόσιοι και ευρωπαϊκοί πόροι δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκαίων επενδύσεων αναβάθμισης τέτοιων υποδομών.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι η ισορροπία μεταξύ ανάπτυξης και διατήρησης της ιδιαίτερης ταυτότητας ενός τόπου βρίσκεται στον πυρήνα του σχεδιασμού για την επόμενη ημέρα του ελληνικού τουρισμού. Όπως ανέφερε, η αυθεντικότητα αποτελεί ουσιαστικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τους ελληνικούς προορισμούς, καθώς, σε αντίθεση με τις υποδομές που μπορούν να αναπαραχθούν διεθνώς, η αρχιτεκτονική, η γαστρονομία, η ιστορία, ο πολιτισμός και οι άνθρωποι κάθε τόπου, συνθέτουν μια εμπειρία που δεν αντιγράφεται.

«Μια πισίνα μπορεί να κατασκευαστεί σχεδόν οπουδήποτε στη Μεσόγειο. Ένα χωριό όμως με τη δική του αρχιτεκτονική, τη δική του κουζίνα, τη δική του ιστορία και τους δικούς του ανθρώπους δεν μπορεί να αντιγραφεί. Αυτή είναι η πραγματική υπεραξία του ελληνικού τουρισμού», τόνισε.

Πάνω από 3,2 δισ. ευρώ σε περισσότερες από 2.000 τουριστικές επιχειρήσεις

Σε αυτή τη μετάβαση, η Alpha Bank στηρίζει συμβουλευτικά και χρηματοδοτικά περισσότερες από 2.000 τουριστικές επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη χώρα, με συνολικές χρηματοδοτήσεις που υπερβαίνουν τα €3,2 δισ. Μάλιστα, τέσσερις στις πέντε είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στοιχείο που αποτυπώνει τη σημαντική παρουσία της Τράπεζας στην ελληνική περιφέρεια και δίπλα στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.

Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια η Τράπεζα έχει χρηματοδοτήσει δεκάδες έργα αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, στηρίζοντας επενδύσεις που ενισχύουν την ποιότητα και την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Για την Alpha Bank, ωστόσο, το ζητούμενο δεν περιορίζεται στην παροχή χρηματοδότησης, αλλά εστιάζει και στη στήριξη επενδύσεων με

μακροπρόθεσμη προοπτική και ουσιαστικό αποτύπωμα στις τοπικές οικονομίες.

«Η δική μας δουλειά είναι να χρηματοδοτούμε επιχειρηματικά σχέδια που μπορούν να δημιουργήσουν αξία σε βάθος χρόνου», τόνισε

ο Βασίλης Ψάλτης, αναδεικνύοντας τη σημασία επενδύσεων που αξιοποιούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και την κληρονομιά κάθε τόπου.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της προσέγγισης αποτελούν δύο επενδύσεις που συνδέουν την τουριστική ανάπτυξη με την πολιτιστική κληρονομιά και την τοπική ιστορία: στη Νέα Χώρα Χανίων, όπου αξιοποιείται ιστορικό βιομηχανικό συγκρότημα πρώην ελαιουργείου και σαπωνοποιίας και στα Υστέρνια της Τήνου, όπου τρεις γυναίκες επιχειρηματίες του τουρισμού αξιοποιούν ιστορικό ακίνητο, εντάσσοντας την

ιδιαίτερη ταυτότητα του τόπου σε ένα σύγχρονο τουριστικό προϊόν.

Παράγοντες τουριστικής ανάπτυξης η αγροδιατροφή και ο πολιτισμός

Ο CEO του Ομίλου Alpha Bank στάθηκε ιδιαίτερα και στη σύνδεση του τουρισμού με την αγροδιατροφή, επισημαίνοντας ότι η ποιότητα της ταξιδιωτικής εμπειρίας συνδέεται άμεσα με τα τοπικά προϊόντα και την παραγωγική βάση κάθε περιοχής. Σήμερα, οι χρηματοδοτήσεις της Τράπεζας προς περισσότερες από 1.650 επιχειρήσεις και παραγωγούς του αγροδιατροφικού τομέα ξεπερνούν το 1,6 δισ. ευρώ, ενισχύοντας στην πράξη τη σύνδεση του τουρισμού με την εγχώρια παραγωγή και τις τοπικές οικονομίες.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε επίσης στην Κρήτη, όπου η Alpha Bank έχει χρηματοδοτήσει περισσότερες από 2.000 επιχειρήσεις με συνολικά κεφάλαια που υπερβαίνουν το 1 δισ. ευρώ. Πέρα από τη χρηματοδότηση, η Τράπεζα έχει αναθέσει στο Πολυτεχνείο Κρήτης ανεξάρτητη μελέτη σχετικά με τις αναπτυξιακές προοπτικές του νησιού κατά την επόμενη δεκαετία, επιδιώκοντας να συμβάλει στον διάλογο για ένα μοντέλο ανάπτυξης που θα συνδυάζει οικονομική πρόοδο, κοινωνική συνοχή και περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Παράλληλα, ο κ. Ψάλτης υπογράμμισε ότι ο πολιτισμός μπορεί να αποτελέσει καταλύτη για την ανάδειξη νέων προορισμών, την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και τη δημιουργία υψηλότερης αξίας ανά επισκέπτη. «Ο πολιτισμός δεν είναι μια παράλληλη δραστηριότητα του τουρισμού. Είναι μέρος της ταυτότητάς μας και οφείλουμε να τον ενσωματώσουμε πολύ περισσότερο στην εμπειρία που προσφέρουμε

στους επισκέπτες της χώρας», είπε ο κ. Ψάλτης και πρόσθεσε, ότι για την Alpha Bank, η σύνδεση πολιτισμού και ανάπτυξης αποτελεί διαχρονική στρατηγική επιλογή.