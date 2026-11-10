Σκλαβενίτης: Τα ντεσού του mega deal με την ΑΒ Βασιλόπουλος 

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Μετά από περίπου ένα χρόνο συζητήσεων, διαπραγματεύσεων και τακτοποίησης όλων των εκκρεμοτήτων της μεταβίβασης, τα 13 καταστήματα cashandcarryμε την επωνυμία ΕΝΑ, που ως χθες ανήκαν στην ΑΒ Βασιλόπουλος ΑΕ, περνούν στην ιδιοκτησία της εταιρείας TheMartAE, που ανήκουν στον όμιλο Σκλαβενίτη. Οι συζητήσεις έγιναν μεταξύ της διοίκησης της ελληνικής εταιρείας και των ολλανδών ιδιοκτητών της ΑΒ Βασιλόπουλος ΑΕ. Αν και το τίμημα της εξαγοράς παραμένει άγνωστο, ωστόσο οι πωλήσεις των 13 καταστημάτων κυμαίνονται από 120 ως 140 εκατ. ευρώ.

Από τα 13 καταστήματα τα 6 είναι ιδιότητα – ανήκαν δηλαδή στην Βασιλόπουλος – και 7 είναι νοικιασμένα – ήδη έχουν γίνει οι αλλαγές των συμβολαίων ενοικίασης. Σε ορισμένες περιοχές συμπίπτει η ύπαρξη καταστημάτων TheMart και ΕΝΑ – πχ στην περιοχή του Ρέντη, στο Βόλο, την Καλαμάτα και τα Γιάννενα, μεταξύ των άλλων. Ετσι η TheMart θα διαθέτει πλέον 27 καταστήματα. Και εκκρεμεί απλώς η έγκριση της εξαγοράς από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Ο μεγάλος ασθενής της ΕΝΑ και η Σκλαβενίτης

Tο δίκτυο των καταστημάτων ΕΝΑ ήταν ο μεγάλος ασθενής της χονδρεμπορικής αγοράς προϊόντων ευρείας κατανάλωσης. Η διοίκηση της Βασιλόπουλος ΑΕ δεν της έδωσε σχεδόν καμία σημασία όχι μόνο στη διάρκεια των τελευταίων χρόνων, αλλά των τελευταίων πολλών χρόνων – το εν λόγω δίκτυο το απέκτησε η ΑΒ Βασιλόπουλος ΑΕ το 2000 όταν εξαγόρασε την αλυσίδα σούπερ μάρκετ Τροφό των αδελφών Σπανού, η ΕΝΑ ήταν θυγατρική της. Τότε ο βασικός παίκτης της εν λόγω αγοράς ήταν η Μετρό ΑΕΒΕ – με τα ομώνυμα cash and carry – του Παντελή Παντελιάδη, τα οποία παραμένουν και σήμερα τόσο ως το μεγαλύτερο δίκτυο με 50 καταστήματα όσο και σε πωλήσεις.

Όμως τουλάχιστον τα δύο τελευταία χρόνια η συγκεκριμένη αγορά δεν αναπτύσσεται – ενώ πέρυσι είχε μείωση ανάπτυξη, φέτος αναπτύσσεται με περίπου 2% – 3%. Τούτο οφείλεται στο γεγονός ότι η ο κλάδος της εστίασης, που ήταν βασικός πυλώνας της εν λόγω αγοράς βρίσκεται σε κρίση και πλέον τόσο η The Mart όσο και η Μετρό έχουν στραφεί στον κλάδο των ξενοδοχείων, με κατ΄ αρχήν θετικά αποτελέσματα. Όπως επισημαίνουν πηγές της αγοράς ο κλάδος των cash and carry δουλεύει με χαμηλά περιθώρια τόσο μικτού – περί το 15% – όσο και καθαρού κέρδους – κάτω από 2%. Ενώ παράλληλα έχουν αρνητικό πληθωρισμό περί το 2%.

Ο τζίρος της αγοράς Cash & Carry

Συνολικά οι δύο συν μία αλυσίδες πραγματοποιούν πωλήσεις ύψους περί τα 1,18 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο περίπου 90% της αγοράς. Το υπόλοιπο περίπου 10% – περί τα 120 εκατ. ευρώ – πραγματοποιείται από την Μασούτης ΑΕ, την Πέντε ΑΕ (Γαλαξίας) και την Bazaar ΑΕ. Στην αγορά βεβαίως υπάρχει και το χονδρεμπορικό δίκτυο το είναι ανεξάρτητο από το δίκτυο των cash and carry.

Πέρυσι, στη διάρκεια του 2025 η Τhe Mart ΑΕ είχε πωλήσεις ύψους 450,5 εκατ. ευρώ, ebitda 21,1 εκατ. ευρώ και καθαρή κερδοφορία, μετά από φόρους 6,2 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΟΤ οι πωλήσεις του 2026 αναμένεται να διαμορφωθούν περί τα 460 εκατ. ευρώ και το ebitda στα περίπου 19 εκατ. ευρώ – η μείωση του ebitda οφείλεται στο γεγονός ότι αυξήθηκαν τα έξοδα, κυρίως αυξήθηκε το ενεργειακό και το μισθολογικό κόστος.