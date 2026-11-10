 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(23) "Pharmaceutical Industry"
    [1]=>
    string(7) "Economy"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Θεοδωρικάκος: Η φαρμακοβιομηχανία πρωταγωνιστής του νέου παραγωγικού μοντέλου

Η φαρμακοβιομηχανία συνδυάζει την παραγωγή, την έρευνα, την καινοτομία, τις εξαγωγές και τις καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας, είπε ο Τάκης Θεοδωρικάκος

Business 10.11.2026, 18:10
Σχολιάστε
Θεοδωρικάκος: Η φαρμακοβιομηχανία πρωταγωνιστής του νέου παραγωγικού μοντέλου
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Στη στήριξη των επενδύσεων της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας, με χρηματοδοτικά εργαλεία και κίνητρα για την έρευνα και την καινοτομία, καθώς και στη σημαντική μεταρρύθμιση που προετοιμάζει το υπουργείο Ανάπτυξης για τις στρατηγικές επενδύσεις, αναφέρθηκε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, στο συνέδριο «Υγεία πάνω απ’ όλα 2026», συμμετέχοντας σε συζήτηση με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας Θεόδωρο Τρύφων.

Θεοδωρικάκος: Η φαρμακοβιομηχανία ισχυρός πρωταγωνιστής

Ο κ. Θεοδωρικάκος χαρακτήρισε την ελληνική φαρμακοβιομηχανία ισχυρό πρωταγωνιστή του νέου παραγωγικού μοντέλου της χώρας, καθώς συνδυάζει την παραγωγή, την έρευνα, την καινοτομία, τις εξαγωγές και τις καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας. Αναφέρθηκε στις 51 παραγωγικές μονάδες, τις 31 εγκαταστάσεις έρευνας και ανάπτυξης και τους περισσότερους από 55.000 εργαζομένους του κλάδου, επισημαίνοντας τη σημαντική συμβολή του στην ελληνική οικονομία.

«Στρέψαμε όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία του υπουργείου Ανάπτυξης, δηλαδή κυρίως τον Αναπτυξιακό Νόμο, και τις στρατηγικές επενδύσεις στη βιομηχανία», τόνισε, επισημαίνοντας ότι στον Αναπτυξιακό Νόμο έχουν ενταχθεί σημαντικές επενδύσεις της φαρμακοβιομηχανίας ύψους 250 εκατ. ευρώ και ότι επιπλέον 250 εκατ. ευρώ αφορούν τέσσερις στρατηγικές επενδύσεις του κλάδου.

Είπε, παράλληλα, ότι τα καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου για τη μεταποίηση προκηρύσσονται πλέον το ένα μετά το άλλο, ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να αξιοποιούν συνεχώς τις δυνατότητες χρηματοδότησης που τους παρέχονται. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα κίνητρα για την έρευνα και την καινοτομία, όπως η φορολογική υπερέκπτωση των ερευνητικών δαπανών έως 315%, προσθέτοντας ότι μέσω του ερευνητικού clawback οι συμψηφισμοί για δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης στον φαρμακευτικό κλάδο έχουν ξεπεράσει τα 300 εκατ. ευρώ.

Μεταρρύθμιση στις στρατηγικές επενδύσεις

«Ετοιμάζουμε μια πολύ σοβαρή μεταρρύθμιση στις στρατηγικές επενδύσεις», ανέφερε στη συνέχεια ο υπουργός Ανάπτυξης, σημειώνοντας ότι θα την εισηγηθεί άμεσα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Όπως εξήγησε, το υφιστάμενο πλαίσιο χρειάζεται ριζική αναμόρφωση, ώστε να ενισχύονται και οι πολύ μεγάλες επενδύσεις, αλλά και εκείνες που μέσα από την καινοτομία δημιουργούν σημαντική προστιθέμενη αξία για την ελληνική οικονομία. Στο πλαίσιο αυτό, ζήτησε συγκεκριμένες προτάσεις από την ελληνική φαρμακοβιομηχανία, τονίζοντας ότι μπορεί να έχει σημαντική συμμετοχή στο νέο καθεστώς των στρατηγικών επενδύσεων.

Aναφέρθηκε, επίσης, στη στήριξη του επιστημονικού και ερευνητικού δυναμικού της χώρας, τονίζοντας ότι τα τελευταία τρία χρόνια έχουν διατεθεί πάνω από 300 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση των υποδομών των ερευνητικών κέντρων και τεχνολογικών ινστιτούτων. Παράλληλα, δεσμεύτηκε ότι όσα έργα δεν θα προλάβουν να ολοκληρωθούν μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης θα καλυφθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, επισημαίνοντας ότι έχει ήδη υπογράψει τη σχετική απόφαση.

Ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι η ενίσχυση της βιομηχανίας, η αύξηση της παραγωγικότητας, η δημιουργία νέων καινοτόμων προϊόντων και η ενίσχυση των εξαγωγών αποτελούν προϋπόθεση για πραγματική προοπτική στους νέους ανθρώπους, με περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας. «Στόχος μας είναι να κάνουμε πιο παραγωγική την οικονομία για να μπορεί να δίνει σταθερά καλύτερους μισθούς», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι η ελληνική φαρμακοβιομηχανία μπορεί να πρωταγωνιστήσει και σε αυτή την προσπάθεια.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
ΔΕΗ: Ολοκληρώθηκε η απόκτηση των εταιρειών της ABO Energy στην Ουγγαρία
Business

ΔΕΗ: Ολοκληρώθηκε η απόκτηση των εταιρειών της ABO Energy στην Ουγγαρία
Κωτσόβολος: Τα master hacks στη φετινή Black Friday
Business

Τα master hacks της Κωτσόβολος στη φετινή Black Friday
Ψάλτης: Ο τουρισμός πρέπει να περάσει στην επόμενη φάση της ανάπτυξής του
Τράπεζες

Ψάλτης: Ο τουρισμός πρέπει να περάσει στην επόμενη φάση της ανάπτυξής του
Θεοδωρικάκος: Η φαρμακοβιομηχανία πρωταγωνιστής του νέου παραγωγικού μοντέλου
Business

Θεοδωρικάκος: Η φαρμακοβιομηχανία πρωταγωνιστής του νέου παραγωγικού μοντέλου
Τράπεζα Χανίων: Σε διαδικασία προσέλκυσης στρατηγικού επενδυτή
Τράπεζες

Τράπεζα Χανίων: Σε διαδικασία προσέλκυσης στρατηγικού επενδυτή
Ασφαλίσεις περιουσίας: 1,5 εκατ. συμβόλαια και 391,5 δισ. ευρώ ασφαλισμένη αξία – Στα 176,7 εκατ. ευρώ οι εκτιμώμενες αποζημιώσεις
Ασφαλιστικές

Το «προφίλ» των ασφαλίσεων περιουσίας

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Πετρέλαιο: Κάτω από τα 90 δολάρια το Brent
Commodities

Κάτω από τα 90 δολ. το Brent για πρώτη φορά μετά τον Αύγουστο

Το πετρέλαιο συνεχίζει την πτωτική πορεία του με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή

Τζούλη Καλημέρη
Eurobank Equities για IDEAL: Πώς αλλάζει η εξαγορά της OHA τις αποδόσεις για τους μετόχους 
Business

IDEAL: Πώς αλλάζει η εξαγορά της OHA τις αποδόσεις των μετόχων 

Τι λέει η  Eurobank Equities για την ενίσχυση της συμμετοχής της IDEAL στις θυγατρικές της και ποιες προυποθέσεις δημιουργούν 

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Γονική άδεια: Τι αλλάζει στον τρόπο απονομής
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Τι αλλάζει στις γονικές άδειες - Οι εξαιρέσεις

Ποιες αλλαγές επιφέρει για τη γονική άδεια νομοθετική διάταξη που ενσωματώθηκε στο νομοσχέδιο για την ΤΝ

Κώστας Παπαδής
Τζένσεν Χουάνγκ: Πώς ο κόσμος κατέληξε να εξαρτάται υπερβολικά από τον CEO της Nvidia
World

Πώς ο κόσμος κατέληξε να εξαρτάται υπερβολικά από τον CEO της Nvidia

Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο Χουάνγκ υπενθυμίζουν ότι η ύπαρξη ενός και μόνο σημείου εξάρτησης δεν είναι ποτέ θετική εξέλιξη για μια μεγάλη εταιρεία

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Αγορές: Μαζική φυγή επενδυτών από την τεχνητή νοημοσύνη – Στροφή προς τις αμυντικές μετοχές
Markets

Η ΑΙ χάνει τη λάμψη της (;) - Πού στρέφονται οι επενδυτές

Ενας παγκόσμιος δείκτης τεχνολογικών μετοχών της MSCI έχει υποχωρήσει περισσότερο από 13% από τις αρχές Οκτωβρίου - Προς ποιες μετοχές «κοιτάζουν» οι αγορές

Μελίνα Ζιάγκου
UBS για ελληνικές τράπεζες: Υπερβολική η διόρθωσή τους
Τράπεζες

UBS για ελληνικές τράπεζες: Υπερβολική η διόρθωσή τους

Έως 29% το περιθώριο ανόδου για τις ελληνικές τράπεζες λέει η UBS

Αλεξάνδρα Τόμπρα
EKT: Kαμπανάκι για νέα «φέσια»
Τράπεζες

Καμπανάκι ΕΚΤ στο Eurogroup - Κίνδυνος για νέα «φέσια»

Η πίεση από την ενέργεια και το ακριβό χρήμα απειλεί να περάσει από τα ταμεία των επιχειρήσεων - Οι προειδοποιήσεις της Φρανκφούρτης και τα δάνεια αυξημένου κινδύνου των ελληνικών τραπεζών

Αλέξανδρος Κλώσσας
Σκλαβενίτης: Τα ντεσού του mega deal με την ΑΒ Βασιλόπουλος 
Business

Τα ντεσού του deal του Σκλαβενίτη με την ΑΒ Βασιλόπουλος

Πώς έκλεισε το deal η Σκλαβενίτης - Τι κερδίζουν οι δυο πλευρές και πόσο αλλάζουν οι ισορροπίες

Δημήτρης Χαροντάκης
Περισσότερα από Business
ΔΕΗ: Ολοκληρώθηκε η απόκτηση των εταιρειών της ABO Energy στην Ουγγαρία
Business

ΔΕΗ: Ολοκληρώθηκε η απόκτηση των εταιρειών της ABO Energy στην Ουγγαρία

Η ΔΕΗ απέκτησε από την ABO Energy GmbH & Co. KGaA 12 θυγατρικές της στην Ουγγαρία - Κατέχουν χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ ισχύος έως 1,1 GW

Ψάλτης: Ο τουρισμός πρέπει να περάσει στην επόμενη φάση της ανάπτυξής του
Τράπεζες

Ψάλτης: Ο τουρισμός πρέπει να περάσει στην επόμενη φάση της ανάπτυξής του

O B. Ψάλτης, CEO του ομίλου Alpha Bank, ανέδειξε τον ρόλο της Τράπεζας στη χρηματοδότηση του τουρισμού και στη διαμόρφωση ενός διαφοροποιημένου αναπτυξιακού μοντέλου

Θεοδωρικάκος: Η φαρμακοβιομηχανία πρωταγωνιστής του νέου παραγωγικού μοντέλου
Business

Θεοδωρικάκος: Η φαρμακοβιομηχανία πρωταγωνιστής του νέου παραγωγικού μοντέλου

Η φαρμακοβιομηχανία συνδυάζει την παραγωγή, την έρευνα, την καινοτομία, τις εξαγωγές και τις καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας, είπε ο Τάκης Θεοδωρικάκος

Τράπεζα Χανίων: Σε διαδικασία προσέλκυσης στρατηγικού επενδυτή
Τράπεζες

Τράπεζα Χανίων: Σε διαδικασία προσέλκυσης στρατηγικού επενδυτή

Σύμφωνα με τον υφιστάμενο προγραμματισμό, η υποβολή των μη δεσμευτικών προσφορών αναμένεται έως το τέλος Νοεμβρίου

Αγης Μάρκου
Ασφαλίσεις περιουσίας: 1,5 εκατ. συμβόλαια και 391,5 δισ. ευρώ ασφαλισμένη αξία – Στα 176,7 εκατ. ευρώ οι εκτιμώμενες αποζημιώσεις
Ασφαλιστικές

Το «προφίλ» των ασφαλίσεων περιουσίας

Τι δείχνει η έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος - Ποιες ασφαλίσεις κυριαρχούν - Πώς κατανέμεται η ασφαλιστική παραγωγή μεταξύ τραπεζών, πρακτόρων και μεσιτών

Vodafone: Στα 286 εκατ. ευρώ τα έσοδα υπηρεσιών στην Ελλάδα
Τηλεπικοινωνίες

Vodafone: Στα 286 εκατ. ευρώ τα έσοδα υπηρεσιών στην Ελλάδα

Κινητή, σταθερή και ψηφιακά έργα του Δημοσίου ενισχύουν την ελληνική δραστηριότητα - Στα 21,9 δισ. ο τζίρος του ομίλου στο α' εξάμηνο του οικονομικού έτους 2027

Γιώργος Πολύζος
Allwyn: Εξαγοράζει το 30% της IWG έναντι 107 εκατ. ευρώ
Business

Διπλό επενδυτικό «χτύπημα» από την Allwyn - Τα νέα deals

H Allwyn προχώρησε και στη σύναψη συμφωνιών με την Kambi Group plc για την εσωτερική ενσωμάτωση τεχνολογίας αθλητικού στοιχήματος

Latest News
Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Περιόρισαν στο τέλος τα κέρδη τους
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Περιόρισαν στο τέλος τα κέρδη τους οι ευρωαγορές

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 κατέγραψε άνοδο 0,40%, στις 659 μονάδες

ΔΕΗ: Ολοκληρώθηκε η απόκτηση των εταιρειών της ABO Energy στην Ουγγαρία
Business

ΔΕΗ: Ολοκληρώθηκε η απόκτηση των εταιρειών της ABO Energy στην Ουγγαρία

Η ΔΕΗ απέκτησε από την ABO Energy GmbH & Co. KGaA 12 θυγατρικές της στην Ουγγαρία - Κατέχουν χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ ισχύος έως 1,1 GW

Ρωσία: Αδύνατη η ανάκτηση του 3% των δεδομένων της Yandex μετά τα πλήγματα σε data centers
World

Η ρωσική Yandex έχασε το 3% των δεδομένων μετά τις επιθέσεις σε data centers

Η Yandex αποδίδει την απώλεια των δεδομένων στις σοβαρές ζημιές που υπέστη ο εξοπλισμός και στην έλλειψη αντιγράφων ασφαλείας

Μητσοτάκης: Αυξημένο κατά 30% το επίδομα θέρμανσης – Έως 1.560 ευρώ για 1,2 εκατ. νοικοκυριά
Economy

Μητσοτάκης για επίδομα θέρμανσης: Αυξημένο κατά 30% φέτος

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε: «Κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε με βάση τον προϋπολογισμό»

Κωτσόβολος: Τα master hacks στη φετινή Black Friday
Business

Τα master hacks της Κωτσόβολος στη φετινή Black Friday

Η Κωτσόβολος υπόσχεται αποκλειστικές προσφορές, μεγαλύτερη ευελιξία στις αγορές και νέες επιλογές για ιδιώτες και επαγγελματίες στην Black Friday

Ψάλτης: Ο τουρισμός πρέπει να περάσει στην επόμενη φάση της ανάπτυξής του
Τράπεζες

Ψάλτης: Ο τουρισμός πρέπει να περάσει στην επόμενη φάση της ανάπτυξής του

O B. Ψάλτης, CEO του ομίλου Alpha Bank, ανέδειξε τον ρόλο της Τράπεζας στη χρηματοδότηση του τουρισμού και στη διαμόρφωση ενός διαφοροποιημένου αναπτυξιακού μοντέλου

Θεοδωρικάκος: Η φαρμακοβιομηχανία πρωταγωνιστής του νέου παραγωγικού μοντέλου
Business

Θεοδωρικάκος: Η φαρμακοβιομηχανία πρωταγωνιστής του νέου παραγωγικού μοντέλου

Η φαρμακοβιομηχανία συνδυάζει την παραγωγή, την έρευνα, την καινοτομία, τις εξαγωγές και τις καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας, είπε ο Τάκης Θεοδωρικάκος

Γαλλία: Κοινοβουλευτική εμπλοκή στον  προϋπολογισμό του 2027
World

Γαλλία: Κοινοβουλευτική εμπλοκή στον  προϋπολογισμό του 2027

Τι αναφέρει σημείωμα της ελληνικής πρεσβείας στο Παρίσι

Τάσος Μαντικίδης
Καλαφάτης: Ψηφιακός λιμένας της ΝΑ Ευρώπης η Θεσσαλονίκη
Τεχνολογία

Καλαφάτης: Ψηφιακός λιμένας της ΝΑ Ευρώπης η Θεσσαλονίκη

Ό,τι χτίζουμε στην έρευνα, οφείλουμε να το προστατεύσουμε, δηλώνει ο υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης

Euronext Athens: Δύο νέοι δείκτες ESG στο ελληνικό χρηματιστήριο
Xρηματιστήριο Αθηνών

Euronext: Δύο νέοι δείκτες ESG στο ελληνικό χρηματιστήριο

Πρόκειται για τον Euronext Athens ESG Index και τον Euronext Athens ESG Tilted Index, οι οποίοι αναπτύχθηκαν με βάση αξιολογήσεις και δεδομένα ESG της Sustainalytics

Χρηματιστήριο Αθηνών: Πάνω από τις 2.640 μονάδες έφερε τον Γ.Δ. η διήμερη άνοδος
Xρηματιστήριο Αθηνών

Πάνω από τις 2.640 μονάδες έφερε το ΧΑ η διήμερη άνοδος

Με σημαντικά κέρδη ολοκλήρωσε τη σημερινή συνεδρίαση το Χρηματιστήριο Αθηνών, δίνοντας συνέχεια στην ανοδική αντίδραση της Δευτέρας

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Παπασταύρου: Η στρέβλωση της πραγματικότητας για το καλώδιο GSI είναι εθνικά επιζήμια
Πολιτική

Παπασταύρου: Η στρέβλωση της πραγματικότητας για το καλώδιο GSI είναι εθνικά επιζήμια

Η απάντηση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, με αφορμή το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου

Τράπεζα Χανίων: Σε διαδικασία προσέλκυσης στρατηγικού επενδυτή
Τράπεζες

Τράπεζα Χανίων: Σε διαδικασία προσέλκυσης στρατηγικού επενδυτή

Σύμφωνα με τον υφιστάμενο προγραμματισμό, η υποβολή των μη δεσμευτικών προσφορών αναμένεται έως το τέλος Νοεμβρίου

Αγης Μάρκου
Σηκώνει άγκυρα το Abeille Marengo και βάζει πλώρη για Κάρπαθο
Ηλεκτρισμός
Upd: 18:46

Απέπλευσε το Abeille Marengo - Έβαλε πλώρη για Κάρπαθο

Τελικές προετοιμασίες για το γαλλικό σκάφος Abeille Marengo - Η εντολή να βγει από το λιμάνι του Ηρακλείου - Στο πεδίο των ερευνών για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου ο προορισμός

Χρήστος Κολώνας
Επίδομα θέρμανσης: Άνοιξε η πλατφόρμα – Αυξημένη η προκαταβολή που θα λάβουν οι δικαιούχοι
Economy

Άνοιξε η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης - Τι να προσέξετε

Σύμφωνα με πληροφορίες φέτος οι πληρωμές μπορούν να γίνουν νωρίτερα από τις 23 Δεκεμβρίου για το επίδομα θέρμανσης

Wall Street: Πτωτικό άνοιγμα μετά τα στοιχεία για τον πληθωρισμό
Wall Street

Πτωτική η Wall Street, μετά τα στοιχεία για τον πληθωρισμό

Πτωτικά κινούνται σήμερα οι δείκτες της Wall Street, με το κλίμα να επηρεάζεται από τα νεότερα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies