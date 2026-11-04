 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(22) "Technology & Computing"
    [1]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(23) "Artificial Intelligence"
    [1]=>
    string(19) "Technology Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(22) "Technology & Computing"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(8) "Business"
}

Θεοδωρικάκος: Με την καινοτομία στηρίζουμε την εθνική μας ταυτότητα, τις αξίες και την γλώσσα μας

Ο χαιρετισμός του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου, για τα 35 χρόνια του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά», στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Πολιτική 04.11.2026, 19:41
Σχολιάστε
Θεοδωρικάκος: Με την καινοτομία στηρίζουμε την εθνική μας ταυτότητα, τις αξίες και την γλώσσα μας
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

«Η πατρίδα μας δεν μπορεί να αρκείται στην εισαγωγή και στη χρήση τεχνολογιών που δημιουργούν άλλοι. Θέλουμε η Ελλάδα να παράγει γνώση, να δημιουργεί νέες τεχνολογίες και να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα εποχή», τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, στον χαιρετισμό του στην επετειακή εκδήλωση για τα 35 χρόνια του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά», στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Ο κ. Θεοδωρικάκος στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της ελληνικής γλώσσας στη νέα εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, αλλά και στη συμβολή του Ινστιτούτου στην ανάπτυξη σύγχρονων γλωσσικών τεχνολογιών.

«Η ελληνική γλώσσα, μια γλώσσα με ιστορία αρκετών χιλιάδων ετών, δεν είναι απλώς για εμάς η γλώσσα που κληρονομήσαμε. Είναι η γλώσσα με την οποία σκεφτόμαστε, δημιουργούμε, μεταφέρουμε τις αξίες μας, μεταφέρουμε τον πολιτισμό μας», ανέφερε, σημειώνοντας ότι είναι η γλώσσα που διδάσκουμε στα παιδιά μας, αλλά και σε εκατομμύρια άλλους ανθρώπους στον κόσμο.

Αναφερόμενος στην ιστορική διαδρομή του Ινστιτούτου, από την ίδρυσή του το 1991 μέχρι την σημερινή εποχή και την ανάπτυξη σύγχρονων ελληνικών μεγάλων γλωσσικών μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης, όπως το Meltemi και το Krikri, είπε: «Έχει ιδιαίτερη σημασία να συμμετέχουν οι Έλληνες επιστήμονες στη δημιουργία τους, να έχουμε γνώση, τεχνογνωσία και δυνατότητες να αναπτύσσουμε τεχνολογίες που ανταποκρίνονται στις δικές μας ανάγκες».

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στη συνεργασία της ελληνικής κυβέρνησης με την ElevenLabs, με τη συμμετοχή του «Αθηνά» και του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου, για τη δημιουργία ψηφιακής βιβλιοθήκης ελληνικών διαλέκτων, ξεκινώντας από την κρητική και με προοπτική επέκτασης στην ποντιακή, την τσακώνικη και άλλες διαλέκτους. Χαρακτήρισε την πρωτοβουλία εξαιρετικά σημαντική για τη διατήρηση της γλωσσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς στις επόμενες γενιές.

«Η έρευνα, η καινοτομία και οι νέες τεχνολογίες είναι βασικοί πυλώνες για μια πιο παραγωγική και πιο ανταγωνιστική οικονομία», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης ολοκλήρωσε ένα μεγάλο πρόγραμμα που ξεπερνά τα 300 εκατομμύρια ευρώ για την αναβάθμιση των υποδομών και του εξοπλισμού των ερευνητικών κέντρων σε ολόκληρη τη χώρα.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στο πρόγραμμα 37 εκατομμυρίων ευρώ για νέες και αναβαθμισμένες υποδομές του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά», με έργα στο Χαλάνδρι, στο Μαρούσι και στην Ξάνθη, καθώς και στην ενίσχυση της εφαρμοσμένης έρευνας στην Τεχνητή Νοημοσύνη, με 20,5 εκατομμύρια ευρώ για τη Μονάδα «Αρχιμήδης».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην παρουσία του Ινστιτούτου στην Ξάνθη, όπου δραστηριοποιείται εδώ και τρεις δεκαετίες, με το «Αθηνά» να απασχολεί περίπου 100 εργαζομένους. Υπογράμμισε ότι η ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας στην ελληνική περιφέρεια δημιουργεί καλύτερες εργασιακές προοπτικές, δουλειές που ενισχύουν την ελληνική οικονομία και προσφέρουν καλύτερους μισθούς στους νέους ανθρώπους. Αυτό που θέλουμε, τόνισε, είναι να μπορούν οι νέοι επιστήμονες να παραμένουν και να δημιουργούν στον τόπο τους, αλλά και να ενισχυθεί η επιστροφή όσων έφυγαν από την Ελλάδα στα δύσκολα χρόνια της κρίσης.

«Αυτός είναι ο στόχος των επενδύσεων που κάνουμε στην έρευνα και στην καινοτομία. Όχι απλώς καλύτερα κτίρια και υποδομές, αλλά πολύ περισσότερες δυνατότητες για τους επιστήμονές μας», σημείωσε, αναδεικνύοντας την ανάγκη ισχυρότερης σύνδεσης της έρευνας με την παραγωγή και τις επιχειρήσεις, ώστε η γνώση να μετατρέπεται σε καινοτομία, νέα προϊόντα, υπηρεσίες και επενδύσεις. Ο κ. Θεοδωρικάκος συνέδεσε αυτή την προσπάθεια με το νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας, δίνοντας έμφαση στη ισχυρότερη σύνδεση της εφαρμοσμένης έρευνας και της καινοτομίας με τη βιομηχανία και την παραγωγική ανασυγκρότηση.

Συνεχάρη τη διοίκηση, τους ερευνητές και όλους τους εργαζομένους του Ινστιτούτου για τη σημαντική προσφορά τους και διαβεβαίωσε ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης «είναι και θα παραμείνει δίπλα σας», στηρίζοντας το έργο τους «με πράξεις και όχι με λόγια».

Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης, υπογράμμισε ότι: «Λίγες μόλις εβδομάδες μετά τα εγκαίνια των νέων, ανακαινισμένων και αναβαθμισμένων υποδομών του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» και του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου στην Ξάνθη, είμαστε σήμερα εδώ για να γιορτάσουμε τα 35 χρόνια επιστημονικής και τεχνολογικής προσφοράς του ΙΕΛ στην ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό».

Όπως τόνισε ο κ. Καλαφάτης: «Το ΙΕΛ, με την υψηλή τεχνογνωσία του στις τεχνολογίες της γλώσσας, του λόγου και των ψηφιακών μέσων, αποτελεί τον βασικό πυλώνα που συνδέει την ακαδημαϊκή αριστεία με την κοινωνία και την παραγωγή. Έμπρακτη απόδειξη αυτής της αριστείας είναι η ανάπτυξη των δύο πρώτων ανοιχτών ελληνικών γλωσσικών μοντέλων, του «Λάμα Κρι-Κρι» και του «Μελτέμι». Παράλληλα, η ηγετική επιστημονική θέση του ΙΕΛ επιβεβαιώνεται εκ νέου, καθώς το Ινστιτούτο και το Ε.Κ. «Αθηνά» αναλαμβάνουν κομβικό ρόλο στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας με την ElevenLabs, για τη δημιουργία μιας πρωτοποριακής πιλοτικής ψηφιακής βιβλιοθήκης τοπικών φωνών και διαλέκτων, διασφαλίζοντας και διασώζοντας τον άυλο γλωσσικό μας πλούτο».

«Σήμερα δεν γιορτάζουμε απλώς μια μακρόχρονη ιστορία, γιορτάζουμε το μέλλον. Ως Πολιτεία, χρέος μας είναι να στεκόμαστε σταθεροί αρωγοί, επενδύοντας στρατηγικά στο πολυτιμότερο κεφάλαιό μας: το εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό μας. Δημιουργούμε νέες, ελκυστικές προοπτικές για τους νέους επιστήμονες, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι η Ελλάδα προσφέρει καριέρες υψηλής προστιθέμενης αξίας, μετατρέποντας το brain drain σε brain gain», επισήμανε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Greece Cuts Prices on 994 Supermarket Products
English Edition

Greece Cuts Prices on 994 Supermarket Products
Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Πώς επηρεάζουν την Ευρώπη τα αποτελέσματα
World

Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Πώς επηρεάζουν την Ευρώπη τα αποτελέσματα
Τουρκία: Οργισμένη αντίδραση στην έκθεση της Κομισιόν
World

Οργισμένη αντίδραση της Τουρκίας στην έκθεση της Κομισιόν
Θεοδωρικάκος: Με την καινοτομία στηρίζουμε την εθνική μας ταυτότητα, τις αξίες και την γλώσσα μας
Πολιτική

Θεοδωρικάκος: Με την καινοτομία στηρίζουμε την εθνική μας ταυτότητα
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ράλι ανακούφισης μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ – Βουτιά για το πετρέλαιο
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ράλι ανακούφισης στις ευρωπαϊκές αγορές μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ – Βουτιά για το πετρέλαιο
Εθνική Τράπεζα: Πλώρη για υπέρβαση στόχων το 2026, με ώθηση και για το 2027
Τράπεζες

Εθνική Τράπεζα: Πλώρη για υπέρβαση στόχων το 2026, με ώθηση και για το 2027

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Wonderful: Κέντρο για τη ΝΑ Ευρώπη στην Αθήνα
Business

Wonderful: Κέντρο για τη ΝΑ Ευρώπη στην Αθήνα

Η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Wonderful ενισχύει την ελληνική της παρουσία, με έργα σε ΟΤΕ, Πειραιώς, Εθνική Ασφαλιστική και ΕΛΤΑ

Γιώργος Πολύζος
Σούπερ μάρκετ: Ποιος ελέγχει τα ψυγεία όταν πέφτουν τα ρολά; – Η αποκαλυπτική επιστολή της CyberPax
Business

Ποιος ελέγχει τα ψυγεία όταν πέφτουν τα ρολά; 6 ερωτήσεις φωτιά

Τι προτείνει η εξειδικευμένη εταιρεία κυβερνοασφάλειας CyberPax στα ελληνικά σούπερ μάρκετ – Οι 6 ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν άμεσα – Το χρονικό των υποθέσεων και ποιοι κρύβονται πίσω τους

Γιώργος Μανέττας
Hellenic Properties: Το σχέδιο για χαρτοφυλάκιο 500 εκατ. ευρώ έως το 2030
Business

Το «Ελ Ντοράντο» του flex living και οι 195 κατοικίες στη Συγγρού

Ο επικεφαλής της Hellenic Properties, Ερρίκος Αρρώνες παρουσίασε τη στρατηγική ανάπτυξης – Τα σχέδια για εξαγορές ξενοδοχείων και η στροφή της Συγγρού 101 στην κατοικία

Γιώργος Μανέττας
Ομόλογα: Γιατί «δεν φοβούνται» το πετρέλαιο
Ομόλογα

Γιατί τα ομόλογα «δεν φοβούνται» το πετρέλαιο

Η διάσπαση της σύνδεσης μεταξύ των τιμών του πετρελαίου και της αγοράς ομολόγων - Πού εστιάζουν οι επενδυτές

Τζούλη Καλημέρη
Κόκκινα δάνεια: Ο φόβος για δημιουργία μίας νέας γενιάς
Economy

Ο φόβος για μια νέα γενιά «κόκκινων» δανείων

Οι αυξανόμενες πιέσεις σε νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις, οι παλαιές ρυθμίσεις στα κόκκινα δάνεια που δοκιμάζονται και η ανησυχία για νέες αθετήσεις πληρωμών

Αλέξανδρος Κλώσσας
Γλάρος: Άγγιξε τα 150 εκατ. ο τζίρος το 2025 – Οι θυγατρικές και ο Σκλαβενίτης
Business

Γλάρος: Άγγιξε τα 150 εκατ. ο τζίρος - Οι θυγατρικές και ο Σκλαβενίτης

H Γλάρος συγκεντρώνει όλες τις βιομηχανικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες του μεγαλύτερου λιανέμπορου της χώρας

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Όφελος έως 138 εκατ. ευρώ τον χρόνο για τους καταναλωτές
Ενέργεια

GSI: Έως 138 εκατ. ευρώ ετησίως το όφελος - Τι δείχνει μελέτη για το 2035

Η προσομοίωση για το 2035 δείχνει ότι η διασύνδεση υπόσχεται φθηνότερο ρεύμα, λιγότερες περικοπές ΑΠΕ, φέρνει σύγκλιση στις τιμές των δύο αγορών και μεγαλύτερη αξιοποίηση της πράσινης ενέργειας

Μάχη Τράτσα
Ναυτιλία: Το ακριβό φυσικό αέριο δημιουργεί ζήτηση για τον άνθρακα και επηρεάζει τη ναυλαγορά
Ναυτιλία

Το ακριβό φυσικό αέριο ενισχύει την ζήτηση άνθρακα

Σύμφωνα με στοιχεία της LSEG, οι ευρωπαϊκές εισαγωγές θερμικού άνθρακα αυξήθηκαν κατά 79% τον Οκτώβριο σε ετήσια βάση - Το ακριβό φυσικό αέριο επηρεάζει και τα ναύλα

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από Πολιτική
Τουρκία: Οργισμένη αντίδραση στην έκθεση της Κομισιόν
World

Οργισμένη αντίδραση της Τουρκίας στην έκθεση της Κομισιόν

Ως «προκατειλημμένη» και προϊόν «δύο μέτρων και δύο σταθμών» απoρριπτει η Άγκυρα τη σκληρή έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - «Υποστηρίζει τις μαξιμαλιστικές θέσεις Ελλάδας και Κύπρου»

Live η συζήτηση στη Βουλή του νομοσχεδίου για το ιδιωτικό χρέος και τους servicers
Πολιτική

Στη Βουλή το νομοσχεδίου για ιδιωτικό χρέος και servicers [Live]

O Κυριάκος Πιερρακάκης κατέθεσε αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας για 18 άρθρα του νομοσχεδίου

Βουλή: Στην Ολομέλεια το ν/σ για servicers και δανειολήπτες
Πολιτική

Στην Ολομέλεια της Βουλής το ν/σ για servicers και δανειολήπτες

Η ΔτΠ έχει προγραμματίσει η συζήτηση και ψήφιση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια να διεξαχθεί εάν χρειαστεί σε δύο συνεδριάσεις.

Στη σκιά της ανοιχτής σύγκρουσης με Σαμαρά η περιοδεία Μητσοτάκη στην έδρα του Μεσσήνιου – Η στάση απέναντι σε Καραμανλή
Πολιτική

Στη σκιά της σύγκρουσης με Σαμαρά η περιοδεία Μητσοτάκη στη Μεσσηνία

Η αναζωπύρωση του ενδοπαραταξιακού πολέμου Σαμαρά – Μητσοτάκη, πριν τη μετάβαση του δεύτερου στην έδρα του πρώτου, στη Μεσσηνία. Η τακτική Μητσοτάκη να διαχωρίζει Σαμαρά από Καραμανλή, αλλά και να διασκεδάζει τις εντυπώσεις για το αγεφύρωτο ρήγμα του με τον τελευταίο.

Γιάννης Μπασκάκης
GSI: Το χρονοδιάγραμμα για την NAVTEX παραμένει
Ενέργεια

GSI: Το χρονοδιάγραμμα για την NAVTEX παραμένει

Αρμόδιες πηγές σημειώνουν στο in πως το χρονοδιάγραμμα για την έκδοση της NAVTEX που αφορά το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου (GSI) θα τηρηθεί. Στο λιμάνι του Ηρακλείου παραμένει το πλοίο «Abeille Marengo» που θα πραγματοποιήσει τις έρευνες.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Μητσοτάκης: Προεκλογικά πυροτεχνήματα για μείωση του ΦΠΑ σε προϊόντα περιόδου
Πολιτική

Μητσοτάκης: Προεκλογικά πυροτεχνήματα για μείωση του ΦΠΑ σε προϊόντα περιόδου

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέρριψε για άλλη μια φορά το ενδεχόμενο μείωσης του ΦΠΑ σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης

Μητσοτάκης: Σε καραμανλικούς και σαμαρικούς τόπους ψάχνει χαμένους ψηφοφόρους
Πολιτική

Μητσοτάκης: Σε καραμανλικούς και σαμαρικούς τόπους ψάχνει χαμένους ψηφοφόρους

Στη γενέτειρα των Καραμανλήδων και στην έδρα του Αντώνη Σαμαρά ετοιμάζεται να μεταβεί ο Κυρ. Μητσοτάκης, επιχειρώντας να μαζέψει τις διαρροές από την παραδοσιακή βάση της ΝΔ. Πώς το ελληνοβουλγαρικό Μνημόνιο γυρίζει μπούμερανγκ στην κυβέρνηση.

Γιάννης Μπασκάκης
Latest News
Greece Cuts Prices on 994 Supermarket Products
English Edition

Greece Cuts Prices on 994 Supermarket Products

The second phase of a government-backed initiative will run through November and December, with an average price reduction of 7.1%. The list covers branded goods, store brands and meat products

Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Πώς επηρεάζουν την Ευρώπη τα αποτελέσματα
World

Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Πώς επηρεάζουν την Ευρώπη τα αποτελέσματα

Πέντε ζητήματα που πρέπει να παρακολουθεί η Ευρώπη μετά το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ- Η ανάλυση του Politico των ΗΠΑ

Τουρκία: Οργισμένη αντίδραση στην έκθεση της Κομισιόν
World

Οργισμένη αντίδραση της Τουρκίας στην έκθεση της Κομισιόν

Ως «προκατειλημμένη» και προϊόν «δύο μέτρων και δύο σταθμών» απoρριπτει η Άγκυρα τη σκληρή έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - «Υποστηρίζει τις μαξιμαλιστικές θέσεις Ελλάδας και Κύπρου»

Θεοδωρικάκος: Με την καινοτομία στηρίζουμε την εθνική μας ταυτότητα, τις αξίες και την γλώσσα μας
Πολιτική

Θεοδωρικάκος: Με την καινοτομία στηρίζουμε την εθνική μας ταυτότητα

Ο χαιρετισμός του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου, για τα 35 χρόνια του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά», στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ράλι ανακούφισης μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ – Βουτιά για το πετρέλαιο
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ράλι ανακούφισης στις ευρωπαϊκές αγορές μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ – Βουτιά για το πετρέλαιο

Οι επενδυτές στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια αξιολόγησαν τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ

Εθνική Τράπεζα: Πλώρη για υπέρβαση στόχων το 2026, με ώθηση και για το 2027
Τράπεζες

Εθνική Τράπεζα: Πλώρη για υπέρβαση στόχων το 2026, με ώθηση και για το 2027

Έσοδα από τόκους, πιστωτική επέκταση και προμήθειες ενισχύουν τις επιδόσεις – Πού εντοπίζει η Εθνική Τράπεζα τα περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης

Αγης Μάρκου
Ταχιάος: Προτεραιότητα η επέκταση του Μετρό στη Θεσσαλονίκη – Στις 16 Μαΐου 2027 η παράδοση του Flyover
Μεταφορές

Στις 16 Μαΐου 2027 η παράδοση του Flyover λέει ο Ν. Ταχιάος

Οι μελέτες για την επέκταση προς τη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη έχουν προχωρήσει σημαντικά, ενώ το Flyover πρόκειται να παραδοθεί στις 16 Μαΐου 2027 είπε ο Ν. Ταχιάος

ΗΠΑ: Πώς η οικονομική οργή οδήγησε σε σαρωτική νίκη των Δημοκρατικών
World

Πώς η οικονομική οργή «φούσκωσε» το μπλε κύμα

Το 90% των ψηφοφόρων είπε ότι το κόστος ζωής αποτέλεσε καθοριστικό ή πολύ σημαντικό παράγοντα για την ψήφο του

Τζούλη Καλημέρη
LAMDA: Λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) εννεαμήνου στα 35 εκ. ευρώ
Business

LAMDA: Στα 35 εκατ. ευρώ τα EBITDA στο εννεάμηνο

Η συνολική αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου του Ομίλου ανήλθε σε νέο ιστορικό ρεκόρ στα 4 δισ. ευρώ

Jumbo: Αύξηση 6,7% των πωλήσεων, το δεκάμηνο
Business

Αύξηση 6,7% των πωλήσεων, το δεκάμηνο για την Jumbo

Η ετήσια αύξηση των πωλήσεων της Jumbo σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2025 φτάνει το 13%, καταγράφοντας την ισχυρότερη μηνιαία επίδοση της χρονιάς

QatarEnergy: Στροφή στο αμερικανικό LNG για να περιορίσει την εξάρτησή της από τα Στενά του Ορμούζ
World

QatarEnergy: Ο μεγαλύτερος αγοραστής αμερικανικού LNG

H QatarEnergy ετοιμάζεται να γίνει ο μεγαλύτερος αγοραστής αμερικανικού LNG παγκοσμίως - Uα ελέγχει το μεγαλύτερο μερίδιο της αμερικανικής παραγωγής έως το 2033

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Κεντρική τράπεζα Σουηδίας: Η πρώτη αύξηση επιτοκίων από το 2023
Επικαιρότητα

Κεντρική τράπεζα Σουηδίας: Η πρώτη αύξηση επιτοκίων από το 2023

Το διοικητικό συμβούλιο της Riksbank αύξησε ομόφωνα το βασικό επιτόκιο από το 1,75% στο 2%

Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς Άγκυρα: «Άκυρο το τουρκολιβυκό»
World

Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς Άγκυρα: «Άκυρο το τουρκολιβυκό»

Δριμεία κριτική στην Άγκυρα ασκεί η νέα ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που απορρίπτει το τουρκολιβυκό μνημόνιο - Καταδίκη των απειλών πολέμου εναντιον της Ελλάδας

Εθνική Τράπεζα: Καθαρά κέρδη 996 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο
Τράπεζες

Καθαρά κέρδη 996 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο από την Εθνική 

Αισιοδοξία Μυλωνά για υπέρβαση των στόχων που έχουν τεθεί από την Εθνική Τράπεζα

Αγης Μάρκου
ΥΠΕΝ: Τον Επίτροπο για το κλίμα υποδέχεται ο υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου
Green

Στην Αθήνα ο Επίτροπος για το Κλίμα, Γουόπκ Χέκστρα

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος θα ενημερώσει μέλη της Βουλής των Ελλήνων για θέματα του χαρτοφυλακίου του - Επίσκεψη και στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» (ΔΑΑ)

Eurobank: Θετικές ενδείξεις το γ’ τρίμηνο για την ιδιωτική κατανάλωση, αλλά…
Economy

Θετικές ενδείξεις το γ’ τρίμηνο για την ιδιωτική κατανάλωση σύμφωνα με την Eurobank

Οι πρώτες ενδείξεις για το δ’ τρίμηνο είναι λιγότερο ευνοϊκές, κυρίως λόγω της ενίσχυσης των πληθωριστικών πιέσεων και της επιδείνωσης της καταναλωτικής εμπιστοσύνης

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies