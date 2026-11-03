Θεοδωρικάκος: Πάνω από 104 εκατ. ευρώ σε 10 μεγάλες επενδύσεις μέσω αναπτυξιακού

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Δέκα επενδυτικά σχέδια στην ελληνική περιφέρεια, συνολικού προϋπολογισμού 226,2 εκατ. ευρώ, με κρατικές ενισχύσεις που υπερβαίνουν τα 104 εκατ. ευρώ και που αναμένεται να δημιουργήσουν πάνω από 400 νέες θέσεις εργασίας, περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες κατάταξης του Β’ κύκλου του καθεστώτος «Μεγάλες Επενδύσεις» του Αναπτυξιακού Νόμου, που δημοσιοποίησε η Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων.

Οπως επισημαίνει το υπουργείο Ανάπτυξης, οι οριστικοί πίνακες εκδόθηκαν σε διάστημα μικρότερο των 90 ημερών.

Ποιες δραστηριότητες αφορούν οι επενδύσεις

Το καθεστώς απευθύνεται σε επενδυτικά σχέδια με συνολικό επιλέξιμο κόστος άνω των 15 εκατ. ευρώ. Στόχος του είναι η υποστήριξη σημαντικών επενδυτικών πρωτοβουλιών που συμβάλλουν στον παραγωγικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για νέες και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

Μέσα από την αξιοποίηση των διαθέσιμων αναπτυξιακών κινήτρων, δίνεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις να προχωρήσουν σε επενδύσεις μεγάλης κλίμακας, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και τις αναπτυξιακές προοπτικές τους.

Πρόκειται για σημαντικές παραγωγικές επενδύσεις, οι οποίες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων. Αφορούν τη βιομηχανία τσιμέντου και αλουμινίου, την παραγωγή τροφίμων και ποτών, τις υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων, τη χημική βιομηχανία, την παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων, καθώς και την παραγωγή χάρτινων συσκευασιών.

Η κλαδική αυτή διασπορά αναδεικνύει τον ρόλο του καθεστώτος στην υποστήριξη επενδύσεων σε διαφορετικούς τομείς της οικονομίας, ενισχύοντας την παραγωγική δραστηριότητα, τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας.

Γεωγραφική διασπορά

Σημαντική είναι και η γεωγραφική διάσταση των επενδύσεων, καθώς τα σχέδια κατανέμονται σε διαφορετικές περιφέρειες της χώρας. Συγκεκριμένα, τέσσερα επενδυτικά σχέδια αφορούν τη Μακεδονία, τρία τη Στερεά Ελλάδα, ένα τη Θεσσαλία και ένα την Κρήτη.

Η περιφερειακή αυτή διασπορά αναδεικνύει τη σημασία της ενίσχυσης της παραγωγικής δραστηριότητας πέρα από τα μεγάλα αστικά κέντρα, καθώς οι επενδύσεις μπορούν να δημιουργήσουν νέες οικονομικές δυνατότητες, θέσεις εργασίας και προοπτικές ανάπτυξης στις τοπικές κοινωνίες.

Ο Υυουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, δήλωσε: «Η ενίσχυση των μεγάλων παραγωγικών επενδύσεων αποτελεί βασική προτεραιότητα της κυβέρνησής μας και του Υπουργείου Ανάπτυξης για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας. Με την ολοκλήρωση του Β’ κύκλου του καθεστώτος “Μεγάλες Επενδύσεις”, δίνουμε τη δυνατότητα σε δέκα σημαντικά επενδυτικά σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού 226,2 εκατ. ευρώ, να προχωρήσουν, με κρατικές ενισχύσεις που ξεπερνούν τα 104 εκατ. ευρώ. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι οι επενδύσεις αυτές συνδέονται με την παραγωγή, την τεχνολογική και βιομηχανική αναβάθμιση και τη δημιουργία περισσότερων από 400 νέων και καλοπληρωμένων θέσεων εργασίας.

»Θέλουμε μια οικονομία που παράγει περισσότερο, εξάγει περισσότερο, δημιουργεί ποιοτικές θέσεις εργασίας και αξιοποιεί τις δυνατότητες όλων των περιφερειών της πατρίδας μας. Για να μείνουν τα νέα παιδιά στον τόπο τους και να δημιουργήσουν εκεί το μέλλον τους και την οικογένειά τους. Στηρίζουμε την ελληνική βιομηχανία και τις επιχειρήσεις που επιλέγουν να επενδύσουν, να αναπτυχθούν και να δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία. Αυτό γίνεται πράξη με τον Αναπτυξιακό Νόμο και είναι ο δρόμος για μια πιο ισχυρή και πιο ανθεκτική οικονομία».