Επίδομα θέρμανσης: Οδηγός για τις πολυκατοικίες – Οι παγίδες

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Έως την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2026 έχουν περιθώριο τα νοικοκυριά να υποβάλουν αίτηση για το επίδομα θέρμανσης, με την πρώτη πληρωμή να προγραμματίζεται πριν από τα Χριστούγεννα.

Η πρώτη καταβολή του επιδόματος έχει προγραμματιστεί έως τις 23 Δεκεμβρίου 2026

Για όσους διαμένουν σε πολυκατοικίες με κοινή προμήθεια πετρελαίου η διαδικασία απαιτεί συνεννόηση με τον διαχειριστή ή της εταιρείες διαχείρισης καθώς η ατομική αίτηση συνδέεται με τα στοιχεία του κτιρίου.

Το επίδομα θέρμανσης εμφανίζεται φέτος αυξημένο κατά 30%, με το ανώτατο ποσό να φθάνει τα 1.560 ευρώ στις περιοχές με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες.

Το τελικό ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται από το είδος καυσίμου, τις κλιματικές συνθήκες της περιοχής, τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων και τις επιλέξιμες δαπάνες.

Η πρώτη καταβολή του επιδόματος έχει προγραμματιστεί έως τις 23 Δεκεμβρίου 2026, ώστε οι δικαιούχοι να λάβουν την προκαταβολή πριν από τα Χριστούγεννα.

Το επίδομα θέρμανσης

Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑΑΔΕ, τα SOS που θα πρέπει να γνωρίζουν διαχειριστές, ιδιοκτήτες και ένοικοι πολυκατοικιών για να αποφευχθούν λάθη και παραλείψεις που μπορεί να τους στοιχίσει το επίδομα είναι τα εξής:

1. Οι διαχειριστές ή οι εκπρόσωποι των πολυκατοικιών ή οι εταιρείες διαχείρισης πολυκατοικιών, δηλώνουν στο myΘέρμανση τα ακόλουθα στοιχεία:

τον ΑΦΜ του διαχειριστή ή του προσώπου που εκπροσωπεί την πολυκατοικία ή της εταιρείας διαχείρισης της πολυκατοικίας,

τον Α.Φ.Μ. της πολυκατοικίας εφόσον υπάρχει,

τον αριθμό της κοινόχρηστης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ή μιας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος που αντιστοιχεί στην πολυκατοικία,

τα χιλιοστά συμμετοχής των διαμερισμάτων στις δαπάνες θέρμανσης,

το ονοματεπώνυμο των φυσικών προσώπων που διαμένουν στα διαμερίσματα τα οποία δεν χρησιμοποιούνται ως επαγγελματική στέγη.

2. Αν δεν υπάρχει διαχειριστής, πρέπει οι ένοικοι/ιδιοκτήτες να συμφωνήσουν ποιος θα αναλάβει τον ρόλο του, ώστε να δημιουργήσει στην πλατφόρμα myΘέρμανση το προφίλ της πολυκατοικίας. Αν δεν υπάρχει κοινόχρηστη παροχή ρεύματος, πρέπει να οριστεί ποιας παροχής ρεύματος (συνήθως του διαχειριστή/εκπροσώπου) θα χρησιμοποιηθεί για το προφίλ της πολυκατοικίας.

3. Στα παραστατικά αγοράς πετρελαίου θέρμανσης τα στοιχεία ΑΦΜ και αριθμός κοινόχρηστης παροχής ρεύματος θα πρέπει να ταυτίζονται με αυτά τα οποία υπάρχουν στη Διαχείριση Χιλιοστών Θέρμανσης.

4. Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί ΑΦΜ για την πολυκατοικία θα πρέπει και τα παραστατικά αγοράς πετρελαίου θέρμανσης να εκδίδονται σε αυτόν. Θα πρέπει να έχει οριστεί ΑΦΜ πολυκατοικίας στα προφίλ, επιλέγοντας τον σχετικό σύνδεσμο «Ορισμός ΑΦΜ». Προσοχή! Ακόμη και στην περίπτωση που έχει οριστεί ΑΦΜ πολυκατοικίας, στις αιτήσεις των ενοίκων θα αναγράφεται ο ΑΦΜ διαχειριστή/εκπροσώπου.

5. Σε περίπτωση αλλαγής διαχειριστή, θα πρέπει να δημιουργηθεί νέο προφίλ πολυκατοικίας από τον νέο διαχειριστή. Οι ένοικοι/ιδιοκτήτες θα υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο νέο προφίλ που δημιουργήθηκε με τον ΑΦΜ του νέου διαχειριστή. Ο νέος διαχειριστής δεν πρέπει να ξεχάσει να ενεργοποιήσει τη δυνατότητα πληρωμής καθώς πρόκειται για νέο προφίλ. ΠΡΟΣΟΧΗ! Αν αλλάξει ο διαχειριστής μετά την ημερομηνία όπου λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, δηλαδή μετά τις 4 Δεκεμβρίου 2026, τότε όποιες αγορές πετρελαίου θέρμανσης πραγματοποιηθούν έως και την 31η Μαρτίου 2027 θα πρέπει να εκδοθούν στον ΑΦΜ του προηγούμενου διαχειριστή, διαφορετικά δεν θα προκύψει διασταύρωση.

6. Μέχρι να γίνει η ενεργοποίηση της πληρωμής για την πολυκατοικία, μπορεί να γίνει αλλαγή σε οποιοδήποτε στοιχείο της πολυκατοικίας. Δεν μπορεί να γίνει αλλαγή στοιχείων μετά την ενεργοποίηση.

7. Τα ονόματα είναι ενδεικτικά και δεν επηρεάζουν την αίτηση. Σε περίπτωση που στο προφίλ πολυκατοικίας εμφανίζονται τα ονόματα προηγούμενων ενοίκων, τότε ο διαχειριστής θα πρέπει να ενημερώσει τον νέο ένοικο (αν αυτός επιθυμεί να υποβάλλει αίτηση) σχετικά με τον αριθμό του διαμερίσματος που θα πρέπει να επιλέξει στο προφίλ της πολυκατοικίας (ας αναγράφει το ονοματεπώνυμο του προηγούμενου ενοίκου).

8. Αν δεν υπάρχει διαχειριστής στην πολυκατοικία ή δεν υπάρχει αριθμός κοινόχρηστης παροχής ρεύματος (μετρητής) στην πολυκατοικία θα πρέπει να συμφωνηθεί με όλους τους ενοίκους/ιδιοκτήτες ποιος θα «αναλάβει» το ρόλο του διαχειριστή ώστε να δημιουργήσει μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση, το προφίλ της πολυκατοικίας με τα διαμερίσματα, τα χιλιοστά θέρμανσης κ.λπ..

9. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει κοινόχρηστη παροχή ρεύματος, θα πρέπει να συμφωνηθεί με όλους τους ενοίκους/ιδιοκτήτες, ποιου ο αριθμός παροχής ρεύματος (συνήθως του διαχειριστή/εκπροσώπου) θα «παίξει» τον ρόλο της κοινόχρηστης παροχής ώστε να δηλωθεί στο προφίλ της πολυκατοικίας.

10. Σε πολυκατοικία που το κάθε διαμέρισμα έχει δικό του καυστήρα ο κάθε ένοικος/ιδιοκτήτης πρέπει να κάνει αίτηση ως κάτοικος μονοκατοικίας και να προμηθευτείτε το είδος καυσίμου θέρμανσης με διαφορετικά παραστατικά αγοράς.

Τα εισοδηματικά όρια

Τα εισοδηματικά όρια διαμορφώνονται ως εξής: