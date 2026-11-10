Μητσοτάκης: Αυξημένο κατά 30% το επίδομα θέρμανσης – Έως 1.560 ευρώ για 1,2 εκατ. νοικοκυριά

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Στην ανακούφιση των οικογενειακών προϋπολογισμών στην έναρξη της χειμερινής περιόδου και στις πιέσεις του ενεργειακού κόστους εστίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή το άνοιγμα της πλατφόρμας για το επίδομα θέρμανσης. Σε ανάρτησή του στα social media, ο πρωθυπουργός σημείωσε: «Ξέρω ότι πολλοί κοιτάτε ήδη τον λογαριασμό της θέρμανσης με αγωνία. Η ενεργειακή κρίση μας φέρνει έναν δύσκολο χειμώνα. Και η δική μας ευθύνη είναι να σας στηρίξουμε όσο περισσότερο μπορούμε. Σήμερα Τρίτη 10 Νοεμβρίου ανοίγει η πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ. Μπαίνετε με κωδικούς taxisnet και υποβάλλετε την αίτησή σας έως τις 4 Δεκεμβρίου. Η ενίσχυση θα αφορά 1,2 εκατ. νοικοκυριά».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kyriakos Mitsotakis (@kyriakos_)

Επιπλέον, ο κ. Μητσοτάκης στάθηκε τόσο στη διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων, τονίζοντας: «Αυτό που πρέπει να κρατήσετε είναι ότι φέτος αυξάνουμε το επίδομα κατά 30% σε σχέση με πέρυσι. Το ανώτατο ποσό φτάνει τα 1.560 ευρώ από 350 ευρώ που ήταν το 2019», υπενθυμίζοντας παράλληλα ότι η επιδότηση είναι οριζόντια ως προς το είδος καυσίμου και μεταβάλλεται γεωγραφικά: «Το επίδομα καλύπτει όλους τους διαφορετικούς τρόπους θέρμανσης. Όσο περισσότερο κρύο κάνει στον τόπο σας τόσο μεγαλύτερη είναι η στήριξη».

Κλείνοντας το μήνυμά του, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε: «Κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε με βάση τον προϋπολογισμό, εκμεταλλευόμενοι την ανάπτυξη της οικονομίας και τα έσοδα από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, για να επιστρέφουμε αυτό το μέρισμα στους πολίτες, ειδικά σε αυτούς που το έχουν περισσότερο ανάγκη», κατέληξε.