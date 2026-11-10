Mercedes-Benz: Ενσωματώνει ΑΙ στα αυτοκίνητα – Ο «ψηφιακός συνοδηγός» λειτουργεί και χωρίς σύνδεση

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Η Mercedes-Benz φέρνει την τεχνητή νοημοσύνη απευθείας στο εσωτερικό των αυτοκινήτων της, επενδύοντας σε μια νέα γενιά φωνητικών συστημάτων που επιτρέπουν στους οδηγούς να συνομιλούν με το όχημά τους με πιο φυσικό τρόπο.

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία συνεργάζεται με τη Liquid AI, νεοφυή εταιρεία που προέκυψε από το Massachusetts Institute of Technology (MIT), για την ενσωμάτωση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης τα οποία λειτουργούν τοπικά, χωρίς να χρειάζεται να στέλνουν κάθε αίτημα σε υπολογιστικά κέντρα στο διαδίκτυο, σύμφωνα με την Wall Street Journal

Το στοίχημα δεν αφορά πρωτίστως την αυτόνομη οδήγηση, αλλά την καθημερινή εμπειρία των επιβατών. Οι οδηγοί θα μπορούν να ζητούν προφορικά αλλαγές στη θέρμανση, στις ρυθμίσεις των καθισμάτων, στην αναπαραγωγή μουσικής ή στην πλοήγηση, καθώς και να πραγματοποιούν τηλεφωνικές κλήσεις. Η Mercedes εκτιμά ότι μια πιο άμεση και εύχρηστη επικοινωνία με το αυτοκίνητο μπορεί να αποτελέσει σημαντικό πλεονέκτημα σε μια αγορά όπου ο ανταγωνισμός εντείνεται.

Η συνεργασία με τη Liquid AI συμφωνήθηκε τον Απρίλιο, ενώ από τον Οκτώβριο η Mercedes άρχισε να διαθέτει τα νέα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης σε ορισμένα αυτοκίνητα στη Βόρεια Αμερική, μέσω ασύρματων ενημερώσεων λογισμικού. Η τεχνολογία ενσωματώνεται σε μοντέλα του 2027, όπως η E-Class και η CLE, αλλά και σε επιλεγμένα παλαιότερα οχήματα, ανάλογα με τη γενιά και τη διαμόρφωση του συστήματός τους.

Επέκταση και σε άλλα μοντέλα της Mercedes-Benz

Η ευρύτερη επέκταση του συστήματος στον στόλο της εταιρείας, μεταξύ άλλων στη S-Class του 2027, στην ηλεκτρική GLC και στην GLE, προγραμματίζεται για το δεύτερο τρίμηνο του 2027. Η αναβάθμιση δεν θα απαιτεί πρόσθετη πληρωμή ή συνδρομή από τους ιδιοκτήτες.

Η βασική διαφορά της νέας τεχνολογίας είναι ότι η επεξεργασία των περισσότερων εντολών γίνεται μέσα στο ίδιο το αυτοκίνητο. Αυτό μπορεί να περιορίσει τον χρόνο απόκρισης, να ενισχύσει την προστασία προσωπικών δεδομένων και να επιτρέψει τη λειτουργία βασικών υπηρεσιών ακόμη και όταν η σύνδεση στο διαδίκτυο είναι αδύναμη ή ανύπαρκτη. Σύμφωνα με τον Τζέισον Χοφ διευθύνοντα σύμβουλο της Mercedes-Benz στη Βόρεια Αμερική, ο οποίος μίλησε στην WSJ,τα μοντέλα της Liquid AI μπορούν επίσης να αναγνωρίζουν καλύτερα διαφορετικές προφορές.

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι η περιορισμένη επικοινωνία μεταξύ αυτοκινήτου και cloud ενισχύει την ασφάλεια, καθώς λιγότερα δεδομένα χρειάζεται να μεταφέρονται εκτός οχήματος. Όταν, ωστόσο, ο οδηγός ζητά κάτι πιο σύνθετο, όπως προτάσεις για εστιατόρια στην περιοχή, το σύστημα μπορεί να παραπέμπει σε μεγαλύτερα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που λειτουργούν μέσω cloud.

Η Liquid AI ιδρύθηκε το 2023 από ερευνητές του MIT και αναπτύσσει μια αρχιτεκτονική που ονομάζεται «liquid neural networks». Πρόκειται για προσαρμοστικά και αποδοτικά συστήματα, εμπνευσμένα από τη νευρωνική δραστηριότητα του μικροσκοπικού οργανισμού C. elegans. Η εταιρεία άντλησε 250 εκατ. δολάρια σε χρηματοδότηση Series A τον Δεκέμβριο του 2024, με επικεφαλής την κατασκευάστρια επεξεργαστών AMD.