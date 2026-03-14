Mercedes: Παρουσίασε ένα πολυτελές VAN – Στόχος οι πλούσιοι της Κίνας

Κίνηση αντίδρασης της Mercedes-Benz με στόχο την ενίσχυση των πωλήσεων στην Κίνα, όπου οι δυναμικοί τοπικοί κατασκευαστές απειλούν το προνόμιο της στην αγορά πολυτελών αυτοκινήτων

World 14.03.2026, 22:45
Ενα νέο πολυτελές ηλεκτρικό Van παρουσίασε πρόσφατα η Mercedes-Benz Group AG  σε μια προσπάθεια να ενισχύσει τις πωλήσεις στην Κίνα, όπου οι δυναμικοί τοπικοί κατασκευαστές απειλούν να κατακτήσουν το προνόμιο της γερμανικής μάρκας, στην αγορά πολυτελών αυτοκινήτων.

Το νέο VLE θα κοστίζει από περίπου 66.000 ευρώ έως περίπου 130.000 ευρώ για την κορυφαία έκδοση, όταν θα βγει στην αγορά στις αρχές του επόμενου έτους. Οπως ανακοίνωσε η Mercedes το μικρό βαν έχει αναβαθμίστει με ανακλινόμενα καθίσματα, μια μεγάλη οθόνη ψυχαγωγίας στο πίσω μέρος και προαιρετικούς ψύκτες κρασιού — μετατρέποντας αυτό που κάποτε ήταν ένα πρακτικό όχημα μεταφοράς επιβατών σε ένα κινούμενο executive lounge.

Αυτή η αλλαγή είναι σκόπιμη. Το βαν έχει ως στόχο να κερδίσει τις εύπορες οικογένειες και τις υπηρεσίες σοφέρ στην Κίνα, όπου τα πολυτελή πολυχρηστικά οχήματα έχουν γίνει σύμβολα κοινωνικού κύρους, αναφέρει το Bloomberg. Όπως η Porsche AG και η BMW AG, η Mercedes αντιμετωπίζει προβλήματα με τη μείωση των πωλήσεων στην μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτων του κόσμου, καθώς τοπικοί κατασκευαστές όπως η BYD Co. και η Huawei Technologies Co. εισέρχονται στον χώρο των πολυτελών αυτοκινήτων.

«Είμαι βέβαιος ότι αυτό είναι ένα προϊόν που θα λατρέψουν οι Κινέζοι πελάτες», δήλωσε σε συνέντευξή του ο Τόμας Κλάιν, επικεφαλής του τμήματος φορτηγών της Mercedes, αναφέροντας χαρακτηριστικά ένα σύστημα απολύμανσης με υπεριώδη ακτινοβολία που είναι δημοφιλές στην Ασία. «Λάβαμε ιδιαίτερα υπόψη τα ενδιαφέροντά τους όταν ξεκινήσαμε την ανάπτυξη του οχήματος.»

Η παρουσίαση υπογραμμίζει την πίεση που ασκείται στον διευθύνοντα σύμβουλο της Mercedes, Ολα Καλένιους να αναζωογονήσει μια στρατηγική που δίνει προτεραιότητα στην πολυτέλεια, η οποία έχει χάσει τη δυναμική της εν μέσω του εντεινόμενου ανταγωνισμού στην Κίνα.

Παρουσιάζοντας το VLE ως μια μεγαλοπρεπή λιμουζίνα δίπλα στην S-Class, η Mercedes επιδιώκει να διατηρήσει τους πελάτες με υψηλή αγοραστική δύναμη, οι οποίοι διαφορετικά θα μπορούσαν να στραφούν σε ανταγωνιστικά προϊόντα με χαμηλότερες τιμές. Ο τομέας των φορτηγών της Mercedes έχει σημειώσει καλή πορεία τα τελευταία χρόνια και κατέγραψε προσαρμοσμένο λειτουργικό περιθώριο 10,2% το 2025, σε σύγκριση με μόλις 5% για τα επιβατικά αυτοκίνητα.

Το ευρύτερο πλαίσιο προσθέτει πολυπλοκότητα. Οι ανανεωμένες γεωπολιτικές εντάσεις μετά τη σύγκρουση με το Ιράν έχουν προκαλέσει αστάθεια στις αγορές ενέργειας, απειλώντας την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, ακριβώς τη στιγμή που οι αυτοκινητοβιομηχανίες επιδιώκουν να προστατεύσουν τις τιμές.

Για τη Mercedes — η οποία εξαρτάται από αγοραστές πρόθυμους να δαπανήσουν περισσότερα από 100.000 ευρώ για ένα όχημα — η παρατεταμένη αναταραχή στην αγορά θα αυξήσει τα διακύβευμα.

Τα πολυχρηστικά οχήματα, που κάποτε χαρακτηρίζονταν από την πρακτικότητα, επανατοποθετούνται ως προϊόντα πολυτελείας, ιδίως στην Κίνα, όπου τα μοντέλα που απευθύνονται σε οδηγούς με σοφέρ έχουν γνωρίσει ραγδαία άνοδο στη δημοτικότητα. Η Mercedes ποντάρει στο ότι το VLE, με στόχο αυτονομία μπαταρίας περίπου 700 χιλιομέτρων (435 μιλίων), μπορεί να κατακτήσει μερίδιο σε έναν αναπτυσσόμενο τομέα.

Ο ανταγωνισμός είναι έντονος. Τα Denza D9 της BYD, Hongqi HQ9 της FAW Group Co. και Mega της Li Auto Inc. διαθέτουν εσωτερικούς χώρους σε στυλ σαλονιού, καρέκλες μασάζ και εκτεταμένα συστήματα ψυχαγωγίας — συχνά σε χαμηλότερες τιμές. Τείνουν να είναι στενά ενσωματωμένα σε εγχώρια ψηφιακά οικοσυστήματα, με διεπαφές ελέγχου μέσω φωνής και απρόσκοπτη συνδεσιμότητα με smartphone, κάτι που έχει μεγάλη απήχηση στους τοπικούς αγοραστές.

Η πρόκληση εκτείνεται πέρα από ένα μεμονωμένο μοντέλο. Από την αποκάλυψη της στρατηγικής στροφής του το 2022, ο CEO της Mercedes έχει δώσει προτεραιότητα στα οχήματα με υψηλότερα περιθώρια κέρδους και έχει περιορίσει τις προσφορές εισόδου, δεσμευόμενος να διατηρήσει αποδόσεις κατασκευής αυτοκινήτων τουλάχιστον 8% ακόμη και σε πιο δύσκολες αγορές. Ωστόσο, η κερδοφορία έχει υποχωρήσει καθώς ο ανταγωνισμός τιμών στην Κίνα εντάθηκε και τα πρώτα ηλεκτρικά οχήματα ναυαρχίδας, όπως το EQS sedan, δυσκολεύτηκαν να κερδίσουν έδαφος.

Σχετικά άρθρα:
World
UniCredit: Πρόταση εξαγοράς 35 δισ. ευρώ για τη Commerzbank
World

UniCredit: Πρόταση εξαγοράς 35 δισ. ευρώ για τη Commerzbank
ΕΕ: Ποια έκτακτα μέτρα για την ενέργεια βρίσκονται στο τραπέζι
World

Κομισιόν: Ποια έκτακτα μέτρα για την ενέργεια βρίσκονται στο τραπέζι
Τραμπ: Προειδοποιεί το ΝΑΤΟ με «πολύ άσχημο μέλλον» εάν οι σύμμαχοι δεν βοηθήσουν στο Ιράν
World

Ο Τραμπ προειδοποιεί το ΝΑΤΟ αν δεν βοηθήσει στο Ιράν
Πετρέλαιο: Οι τιμές «φλερτάρουν» με τα 100 δολάρια
Πετρέλαιο

Πάνω από 100 δολ. το πετρέλαιο - Οι απειλές Τραμπ για το νησί Χαργκ
Τραμπ: Έχω απόλυτο δικαίωμα να επαναφέρω τους τελωνειακούς δασμούς
World

Τραμπ: Έχω απόλυτο δικαίωμα να επαναφέρω τους τελωνειακούς δασμούς
Εμπορικά κέντρα: Η επιστροφή των καταναλωτών και οι αλλαγές στην αγορά ακινήτων
World

Τα malls ξαναγεμίζουν κόσμο – Τι αλλάζει στην αγορά ακινήτων

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Κατώτατος μισθός: Ψαλίδι στην αύξηση φέρνει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Παράπλευρη απώλεια η αύξηση του κατώτατου μισθού

Ο κατώτατος μισθός δεν θα ανέβει στα 950 ευρώ από την 1η Απριλίου – Το νέο σενάριο μετά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Κώστας Παπαδής
Χρυσός: Παραμένει σταθερός λόγω αδύναμου δολαρίου
Commodities

Σταθερός ο χρυσός λόγω αδύναμου δολαρίου

Το δολάριο υποχώρησε, καθιστώντας τα εμπορεύματα που υπολογίζονται σε δολάρια, όπως οι ράβδοι χρυσού, φθηνότερα για τους κατόχους άλλων νομισμάτων

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Όμιλος Τσιλεδάκης: Νέα ξενοδοχειακή επένδυση 4 αστέρων στη Γεωργιούπολη της Κρήτης
Τουρισμός

Νέα τουριστική επένδυση στην Κρήτη από την οικογένεια Τσιλεδάκη 

Ο όμιλος Τσιλεδάκης θα δημιουργήσει τουριστικό συγκρότημα 8 κτιρίων - Η συνεργασία με την Hilton 

Λάμπρος Καραγεώργος
Εμπορικά κέντρα: Η επιστροφή των καταναλωτών και οι αλλαγές στην αγορά ακινήτων
World

Τα malls ξαναγεμίζουν κόσμο – Τι αλλάζει στην αγορά ακινήτων

Τα εμπορικά κέντρα ανακάμπτουν, ενώ νέες πολιτικές στις ΗΠΑ επηρεάζουν την αγορά ακινήτων

Νατάσα Σινιώρη
Dick’s – Foot Locker: Πέτυχε το στοίχημα της εξαγοράς – Διψήφια ανάπτυξη
World

Πέτυχε το στοίχημα - Διψήφια ανάπτυξη για Dick’s και Foot Locker

Η νέα χρονιά φέρνει ανάπτυξη για Dick’s και Foot Locker - Ποια είναι τα νέα concept που δίνουν ώθηση στην κατανάλωση

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Τουρισμός: «Φρένο» στις κρατήσεις – Η διάρκεια του πολέμου θα καθορίσει τη σεζόν
Τουρισμός

Τουρισμός σε στάση αναμονής – Ο πόλεμος φρενάρει τις κρατήσεις

Πιο διστακτικοί οι ταξιδιώτες ενόψει καλοκαιριού, χωρίς όμως κύμα ακυρώσεων - Ο τουρισμός και τι δείχνουν τα στοιχεία  

Λάμπρος Καραγεώργος
Ενέργεια: Άνοιξε μια νέα εποχή ανασφάλειας για την παγκόσμια οικονομία
World

Άνοιξε μια νέα εποχή ενεργειακής ανασφάλειας για τον κόσμο

Τους 6 άξονες των συνεπειών της κρίσης στη Μέση Ανατολή και στην ενέργεια σκιαγραφεί ο Economist

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΕΝΦΙΑ: Αναρτήθηκαν τα εκκαθαριστικά στο myAADE – Σε πόσες δόσεις θα πληρωθούν
Economy

Αναρτήθηκαν τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ για το 2026

Ο συνολικός λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ αναμένεται να ξεπεράσει τα 2,2 δισ. ευρώ, ποσό που αποτελεί βασικό έσοδο για τον κρατικό προϋπολογισμό

Αθανασία Ακρίβου
Περισσότερα από World
UniCredit: Πρόταση εξαγοράς 35 δισ. ευρώ για τη Commerzbank
World

UniCredit: Πρόταση εξαγοράς 35 δισ. ευρώ για τη Commerzbank

Η UniCredit κατέθεσε πρόταση εξαγοράς για τη Commerzbank προσφέροντας ανταλλαγή μετοχών

Τραμπ: Προειδοποιεί το ΝΑΤΟ με «πολύ άσχημο μέλλον» εάν οι σύμμαχοι δεν βοηθήσουν στο Ιράν
World

Ο Τραμπ προειδοποιεί το ΝΑΤΟ αν δεν βοηθήσει στο Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε επίσης σε συνέντευξή στους FT του ότι η Σύνοδος Κορυφής με την Κίνα θα μπορούσε να αναβληθεί

Ευθύμιος Τσλιόπουλος
Πετρέλαιο: Οι τιμές «φλερτάρουν» με τα 100 δολάρια
Πετρέλαιο

Πάνω από 100 δολ. το πετρέλαιο - Οι απειλές Τραμπ για το νησί Χαργκ

Το γεγονός πως η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο στρατιωτικών επιθέσεων εναντίον βασικών εγκαταστάσεων εξαγωγής πετρελαίου του Ιράν «πιέζει» τις τιμές για το πετρέλαιο

Τραμπ: Έχω απόλυτο δικαίωμα να επαναφέρω τους τελωνειακούς δασμούς
World

Τραμπ: Έχω απόλυτο δικαίωμα να επαναφέρω τους τελωνειακούς δασμούς

«Έχω το απόλυτο δικαίωμα να χρεώνω (τελωνειακούς) δασμούς με άλλη μορφή κι έχω ήδη αρχίσει να το κάνω», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος

Εμπορικά κέντρα: Η επιστροφή των καταναλωτών και οι αλλαγές στην αγορά ακινήτων
World

Τα malls ξαναγεμίζουν κόσμο – Τι αλλάζει στην αγορά ακινήτων

Τα εμπορικά κέντρα ανακάμπτουν, ενώ νέες πολιτικές στις ΗΠΑ επηρεάζουν την αγορά ακινήτων

Νατάσα Σινιώρη
Αεροπορικές εταιρείες: Πιέζουν το Κογκρέσο να τερματίσει το μερικό shutdown της κυβέρνησης
World

Αεροπορικοί κολοσσοί σε συναγερμό: «Τερματίστε το shutdown»

Οι αεροπορικές εταιρείες προειδοποιούν ότι η συνεχιζόμενη χρηματοδοτική κρίση απειλεί να δημιουργήσει χάος στα αεροδρόμια

Όσκαρ: Ποιοι νικητές έγιναν δισεκατομμυριούχοι στο Hollywood
World

Και οσκαρούχοι και δισεκατομμυριούχοι - Τα ρεκόρ 12 celebrities

Αυτοί οι κάτοχοι Όσκαρ έχουν καθαρή περιουσία συγκρίσιμη με εκείνη των ηγετών της τεχνολογίας και της βιομηχανίας

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Τσιάρας: Στο τραπέζι πλαφόν ή ενισχύσεις για τα λιπάσματα
AGRO

Στο τραπέζι πλαφόν ή ενισχύσεις για τα λιπάσματα

Μέσα στην εβδομάδα, όπως ανακοίνωσε ο Κώστας Τσιάρας, αναμένονται οι αποφάσεις

Φορολογικά έσοδα: Πτώση 2,6% έναντι του στόχου στο πρώτο δίμηνο
Tax

Πτώση 2,6% στα φοροέσοδα έναντι του στόχου στο πρώτο δίμηνο

Το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε στα 2,994 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1,957 δισ. ευρώ - Πτώση της κατανάλωσης δείχνουν τα φορολογικά έσοδα του προϋπολογισμού, κάτι που φαίνεται σε ΦΠΑ και ΕΦΚ

UniCredit: Πρόταση εξαγοράς 35 δισ. ευρώ για τη Commerzbank
World

UniCredit: Πρόταση εξαγοράς 35 δισ. ευρώ για τη Commerzbank

Η UniCredit κατέθεσε πρόταση εξαγοράς για τη Commerzbank προσφέροντας ανταλλαγή μετοχών

Κρασί: Σε απόσταξη προχωρούν οι Γάλλοι – Τα πλεονάζοντα αποθέματα επηρεάζουν την αγορά
AGRO

Τα πλεονάζοντα αποθέματα κρασιού επηρεάζουν την αγορά

Τα 33 ευρώ/hl δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα των συναλλαγών για το γαλλικό κρασί, λένε οι παραγωγοί

Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα λόγω κλιμάκωσης της έντασης ΗΠΑ-Ιράν
Ασία

Μικτά πρόσημα στα ασιατικά χρηματιστήρια

Οι επενδυτές αξιολογούν τις τελευταίες εξελίξεις στην κλιμακούμενη σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Εθνική Τράπεζα: Στην Bain Capital μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα 100 εκατ. ευρώ
Τράπεζες

ΕΤΕ: Στην Bain Capital μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα 100 εκατ.

Η Εθνική Τράπεζα ολοκλήρωσε τη συναλλαγή "Etalia A" για πώληση χαρτοφυλακίου μη-εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων

ΕΕ: Ποια έκτακτα μέτρα για την ενέργεια βρίσκονται στο τραπέζι
World

Κομισιόν: Ποια έκτακτα μέτρα για την ενέργεια βρίσκονται στο τραπέζι

Σήμερα Δευτέρα η κρίσιμη Σύνοδος των υπουργών Ενέργειας της ΕΕ στη σκιά του πολέμου στη Μέση Αναστολή

Τραμπ: Προειδοποιεί το ΝΑΤΟ με «πολύ άσχημο μέλλον» εάν οι σύμμαχοι δεν βοηθήσουν στο Ιράν
World

Ο Τραμπ προειδοποιεί το ΝΑΤΟ αν δεν βοηθήσει στο Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε επίσης σε συνέντευξή στους FT του ότι η Σύνοδος Κορυφής με την Κίνα θα μπορούσε να αναβληθεί

Ευθύμιος Τσλιόπουλος
Τουρισμός: Η Κρήτη και η Σύρος στους πιο αξιόλογους προορισμούς για το 2026
Τουρισμός

Τα 2 top ελληνικά νησιά για φέτος

Η λίστα για διακοπές από το διεθνές ταξιδιωτικό μέσο Travel And Tour World

Greece to Start Daylight Saving Time on March 29
Επικαιρότητα

Greece to Start Daylight Saving Time on March 29

Clocks move forward by one hour this month, extending evening daylight and affecting sleep patterns, energy use, and daily routines across the country

Χρυσός: Παραμένει σταθερός λόγω αδύναμου δολαρίου
Commodities

Σταθερός ο χρυσός λόγω αδύναμου δολαρίου

Το δολάριο υποχώρησε, καθιστώντας τα εμπορεύματα που υπολογίζονται σε δολάρια, όπως οι ράβδοι χρυσού, φθηνότερα για τους κατόχους άλλων νομισμάτων

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Επιδόματα: Ποιοι θα «πληρωθούν» από σήμερα μέχρι την Παρασκευή
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ποιοι πάνε... ταμείο από σήμερα μέχρι την Παρασκευή

Τα επιδόματα και τα εφάπαξ που θα δοθούν από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ

Πετρέλαιο: Οι τιμές «φλερτάρουν» με τα 100 δολάρια
Πετρέλαιο

Πάνω από 100 δολ. το πετρέλαιο - Οι απειλές Τραμπ για το νησί Χαργκ

Το γεγονός πως η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο στρατιωτικών επιθέσεων εναντίον βασικών εγκαταστάσεων εξαγωγής πετρελαίου του Ιράν «πιέζει» τις τιμές για το πετρέλαιο

Τραμπ: Έχω απόλυτο δικαίωμα να επαναφέρω τους τελωνειακούς δασμούς
World

Τραμπ: Έχω απόλυτο δικαίωμα να επαναφέρω τους τελωνειακούς δασμούς

«Έχω το απόλυτο δικαίωμα να χρεώνω (τελωνειακούς) δασμούς με άλλη μορφή κι έχω ήδη αρχίσει να το κάνω», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος

Τεχνητή Νοημοσύνη: Όταν η ταχύτητα γίνεται εχθρός της ασφάλειας
Tεχνητή νοημοσύνη

Όταν η ΑΙ γίνεται εχθρός της ασφάλειας

Η AI τρέχει με χίλια, αλλά οι πρόσφατες αστοχίες δείχνουν πως η ταχύτητα χωρίς ανθρώπινο έλεγχο αποτελεί συνταγή για πανάκριβα λάθη.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Χερσαίες επιχειρήσεις των IDF στον Λίβανο
Κόσμος
Upd: 09:53

Χερσαίες επιχειρήσεις των IDF στον Λίβανο

Χωρίς ενδείξεις αποκλιμάκωσης συνεχίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή με τον Τραμπ να υποστηρίζει ότι η Τεχεράνη δεν είναι ακόμη έτοιμη να τον τερματίσει

Παρασκευή Τσιβόλα

