Mercedes: Παρουσίασε ένα πολυτελές VAN – Στόχος οι πλούσιοι της Κίνας

Ενα νέο πολυτελές ηλεκτρικό Van παρουσίασε πρόσφατα η Mercedes-Benz Group AG σε μια προσπάθεια να ενισχύσει τις πωλήσεις στην Κίνα, όπου οι δυναμικοί τοπικοί κατασκευαστές απειλούν να κατακτήσουν το προνόμιο της γερμανικής μάρκας, στην αγορά πολυτελών αυτοκινήτων.

Το νέο VLE θα κοστίζει από περίπου 66.000 ευρώ έως περίπου 130.000 ευρώ για την κορυφαία έκδοση, όταν θα βγει στην αγορά στις αρχές του επόμενου έτους. Οπως ανακοίνωσε η Mercedes το μικρό βαν έχει αναβαθμίστει με ανακλινόμενα καθίσματα, μια μεγάλη οθόνη ψυχαγωγίας στο πίσω μέρος και προαιρετικούς ψύκτες κρασιού — μετατρέποντας αυτό που κάποτε ήταν ένα πρακτικό όχημα μεταφοράς επιβατών σε ένα κινούμενο executive lounge.

Οι πωλήσεις της Mercedes

Αυτή η αλλαγή είναι σκόπιμη. Το βαν έχει ως στόχο να κερδίσει τις εύπορες οικογένειες και τις υπηρεσίες σοφέρ στην Κίνα, όπου τα πολυτελή πολυχρηστικά οχήματα έχουν γίνει σύμβολα κοινωνικού κύρους, αναφέρει το Bloomberg. Όπως η Porsche AG και η BMW AG, η Mercedes αντιμετωπίζει προβλήματα με τη μείωση των πωλήσεων στην μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτων του κόσμου, καθώς τοπικοί κατασκευαστές όπως η BYD Co. και η Huawei Technologies Co. εισέρχονται στον χώρο των πολυτελών αυτοκινήτων.

«Είμαι βέβαιος ότι αυτό είναι ένα προϊόν που θα λατρέψουν οι Κινέζοι πελάτες», δήλωσε σε συνέντευξή του ο Τόμας Κλάιν, επικεφαλής του τμήματος φορτηγών της Mercedes, αναφέροντας χαρακτηριστικά ένα σύστημα απολύμανσης με υπεριώδη ακτινοβολία που είναι δημοφιλές στην Ασία. «Λάβαμε ιδιαίτερα υπόψη τα ενδιαφέροντά τους όταν ξεκινήσαμε την ανάπτυξη του οχήματος.»

Η παρουσίαση υπογραμμίζει την πίεση που ασκείται στον διευθύνοντα σύμβουλο της Mercedes, Ολα Καλένιους να αναζωογονήσει μια στρατηγική που δίνει προτεραιότητα στην πολυτέλεια, η οποία έχει χάσει τη δυναμική της εν μέσω του εντεινόμενου ανταγωνισμού στην Κίνα.

Παρουσιάζοντας το VLE ως μια μεγαλοπρεπή λιμουζίνα δίπλα στην S-Class, η Mercedes επιδιώκει να διατηρήσει τους πελάτες με υψηλή αγοραστική δύναμη, οι οποίοι διαφορετικά θα μπορούσαν να στραφούν σε ανταγωνιστικά προϊόντα με χαμηλότερες τιμές. Ο τομέας των φορτηγών της Mercedes έχει σημειώσει καλή πορεία τα τελευταία χρόνια και κατέγραψε προσαρμοσμένο λειτουργικό περιθώριο 10,2% το 2025, σε σύγκριση με μόλις 5% για τα επιβατικά αυτοκίνητα.

Το ευρύτερο πλαίσιο προσθέτει πολυπλοκότητα. Οι ανανεωμένες γεωπολιτικές εντάσεις μετά τη σύγκρουση με το Ιράν έχουν προκαλέσει αστάθεια στις αγορές ενέργειας, απειλώντας την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, ακριβώς τη στιγμή που οι αυτοκινητοβιομηχανίες επιδιώκουν να προστατεύσουν τις τιμές.

Για τη Mercedes — η οποία εξαρτάται από αγοραστές πρόθυμους να δαπανήσουν περισσότερα από 100.000 ευρώ για ένα όχημα — η παρατεταμένη αναταραχή στην αγορά θα αυξήσει τα διακύβευμα.

Μια νέα αγορά στην Κίνα

Τα πολυχρηστικά οχήματα, που κάποτε χαρακτηρίζονταν από την πρακτικότητα, επανατοποθετούνται ως προϊόντα πολυτελείας, ιδίως στην Κίνα, όπου τα μοντέλα που απευθύνονται σε οδηγούς με σοφέρ έχουν γνωρίσει ραγδαία άνοδο στη δημοτικότητα. Η Mercedes ποντάρει στο ότι το VLE, με στόχο αυτονομία μπαταρίας περίπου 700 χιλιομέτρων (435 μιλίων), μπορεί να κατακτήσει μερίδιο σε έναν αναπτυσσόμενο τομέα.

Ο ανταγωνισμός είναι έντονος. Τα Denza D9 της BYD, Hongqi HQ9 της FAW Group Co. και Mega της Li Auto Inc. διαθέτουν εσωτερικούς χώρους σε στυλ σαλονιού, καρέκλες μασάζ και εκτεταμένα συστήματα ψυχαγωγίας — συχνά σε χαμηλότερες τιμές. Τείνουν να είναι στενά ενσωματωμένα σε εγχώρια ψηφιακά οικοσυστήματα, με διεπαφές ελέγχου μέσω φωνής και απρόσκοπτη συνδεσιμότητα με smartphone, κάτι που έχει μεγάλη απήχηση στους τοπικούς αγοραστές.

Η πρόκληση εκτείνεται πέρα από ένα μεμονωμένο μοντέλο. Από την αποκάλυψη της στρατηγικής στροφής του το 2022, ο CEO της Mercedes έχει δώσει προτεραιότητα στα οχήματα με υψηλότερα περιθώρια κέρδους και έχει περιορίσει τις προσφορές εισόδου, δεσμευόμενος να διατηρήσει αποδόσεις κατασκευής αυτοκινήτων τουλάχιστον 8% ακόμη και σε πιο δύσκολες αγορές. Ωστόσο, η κερδοφορία έχει υποχωρήσει καθώς ο ανταγωνισμός τιμών στην Κίνα εντάθηκε και τα πρώτα ηλεκτρικά οχήματα ναυαρχίδας, όπως το EQS sedan, δυσκολεύτηκαν να κερδίσουν έδαφος.