Mercedes-Benz: Ανέλαβε συμβόλαιο για αντι-drone οχήματα από την ΕΕ

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Τη συνεργασία της με τη γερμανική startup Tytan Technologies ανακοίνωσε την Τετάρτη η Mercedes-Benz, με σκοπό την κατασκευή οχημάτων κατά των drones, προσθέτοντας έτσι άλλη μια αυτοκινητοβιομηχανία σε άλλες εταιρείες του κλάδου που ενώνουν τις δυνάμεις τους με την αμυντική βιομηχανία.

Η Mercedes θα επικεντρωθεί σε «πλατφόρμες άμυνας κατά των drones και αποστολών με βάση οχήματα για την προστασία ανθρώπων και κρίσιμων υποδομών», με βάση τα μοντέλα G-Class και Sprinter

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας στην ILA 2026, τη Διεθνή Έκθεση Αεροδιαστημικής, βάσει του οποίου θα κατασκευάσει οχήματα για ένα κινητό σύστημα αεροπορικής άμυνας με στόχο τα μικρά drones.

Η Mercedes θα επικεντρωθεί σε «πλατφόρμες άμυνας κατά των drones και αποστολών με βάση οχήματα για την προστασία ανθρώπων και κρίσιμων υποδομών», με βάση τα μοντέλα G-Class και Sprinter, σύμφωνα με δήλωση της εταιρείας.

Αυτό καθιστά την εταιρεία που εδρεύει στη Στουτγάρδη την τελευταία ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία που στρέφεται προς την αμυντική βιομηχανία, καθώς η αυτοκινητοβιομηχανία αντιμετωπίζει δυσκολίες.

Γιατί οι ευρωπαϊκοί κατασκευαστές αυτοκινήτων στρέφονται προς την άμυνα

Τον Μάρτιο, η Renault ανακοίνωσε ότι αναπτύσσει ένα drone εδάφους για στρατιωτική και πολιτική χρήση και, τον Ιανουάριο, ανακοίνωσε μια συνεργασία με τον αμυντικό όμιλο Turgis Gaillard για την παραγωγή εναέριων drones στη Γαλλία.

Επίσης, η Volkswagen υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με την ισραηλινή αμυντική εταιρεία Rafael για την παραγωγή εξαρτημάτων για συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας, όπως ανέφερε το Reuters στις 30 Απριλίου.

Η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία βρίσκεται βυθισμένη σε μια διαρθρωτική κρίση, με επιβράδυνση της ζήτησης για ηλεκτρικά οχήματα, απώλεια μεριδίου αγοράς έναντι των κινεζικών ανταγωνιστών και υψηλότερο κόστος δανεισμού.

Ο αμυντικός τομέας γνώρισε άνθηση μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022 και η Ευρώπη έχει αποφασίσει να γίνει πιο αυτάρκης στην αμυντική της παραγωγή.

Η μετάβαση είναι εφικτή εν μέρει επειδή πολλές από τις βασικές δεξιότητες των εργαζομένων είναι εξαιρετικά μεταβιβάσιμες.

Το Υπουργείο Άμυνας της Γερμανίας έχει ξεκινήσει μια πλατφόρμα δικτύωσης, η οποία «συνδέει καθιερωμένες εταιρείες του τομέα της άμυνας με νεοσύστατες επιχειρήσεις και εταιρείες του μη στρατιωτικού τομέα», όπως δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου στο CNBC την Τετάρτη.

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν βρεθεί ξανά σε αυτή τη θέση. Κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, οι αυτοκινητοβιομηχανίες σε όλο τον κόσμο σταμάτησαν την παραγωγή μη στρατιωτικών προϊόντων για να επικεντρωθούν στις αντίστοιχες πολεμικές προσπάθειες των χωρών τους — κατασκευάζοντας στρατιωτικά οχήματα, κινητήρες αεροσκαφών, καθώς και όπλα και πυρομαχικά.