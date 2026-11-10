Nvidia: Δεν κινδυνεύουν τα εταιρικά απόρρητα και η εθνική ασφάλεια

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Η Nvidia, μία από τις εταιρείες με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία παγκοσμίως, δήλωσε ότι το διοικητικό της συμβούλιο δεν έχει κανέναν λόγο να πιστεύει ότι έχουν τεθεί σε κίνδυνο είτε τα εταιρικά της απόρρητα είτε η εθνική ασφάλεια.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας παραμένει προσηλωμένος στη συνέχιση της ηγεσίας του.

Σε ξεχωριστή δήλωσή του, ο Τζένσεν Χουάνγκ παραδέχθηκε ότι υπήρξε «άπιστος» απέναντι στη σύζυγό του και ζήτησε συγγνώμη επειδή την πλήγωσε, όπως και τα παιδιά τους.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, Αμερικανοί αξιωματούχοι των υπηρεσιών πληροφοριών θεωρούσαν ότι η Κινέζα επιχειρηματίας Άλις Χουάνγκ, η οποία διατηρούσε στενή σχέση με τον Τζένσεν Χουάνγκ, ήταν κατάσκοπος του Πεκίνου.

Η εξωσυζυγική σχέση του Χουάνγκ προκάλεσε απότομη πτώση της μετοχής της εταιρείας, βρέθηκε στο επίκεντρο εσωτερικών ερευνών και ερευνών από κυβερνητικές αρχές, ενώ πλέον απειλεί να προκαλέσει ευρύτερους κραδασμούς σε ολόκληρο τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με το Bloomberg.

Σύμφωνα με την Washington Post, αυτό που διακυβεύεται δεν είναι μόνο η θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου στην Nvidia, αλλά ενδεχομένως και η μοίρα της οικονομίας της Τεχνητής Νοημοσύνης και οι σχέσεις των ΗΠΑ με την Κίνα, καθώς τα δύο έθνη ανταγωνίζονται για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Χουάνγκ κατέχει κεντρική θέση στη βιομηχανία της τεχνητής νοημοσύνης και έχει διαμορφώσει την πολιτική των ΗΠΑ απέναντι στην Κίνα ως ένθερμος υποστηρικτής της χαλάρωσης των περιορισμών στην εξαγωγή αμερικανικών τσιπ στον κορυφαίο τεχνολογικό αντίπαλο της χώρας, μια προσέγγιση που υιοθέτησε ο Τραμπ από την επιστροφή του στην εξουσία.

Τα ισχυρά τσιπ υπολογιστών της Nvidia, κρίσιμα για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, αποτελούν «την κινητήρια δύναμη» της παγκόσμιας βιομηχανίας τεχνητής νοημοσύνης, δήλωσε ο Μπεν Μπιουκάναν (Ben Buchanan), ειδικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου για την Τεχνητή Νοημοσύνη υπό την προεδρίς Τζο Μπάιντεν.

Αυτό καθιστά τον Χουάνγκ αναμφισβήτητα την πιο σημαντική προσωπικότητα σε έναν αναπτυσσόμενο τομέα που θεωρείται απαραίτητος για την επόμενη φάση της οικονομικής ανάπτυξης των ΗΠΑ.