Χρηματιστήριο Αθηνών: Μεταβλητότητα μετά τη διήμερη άνοδο

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Έντονη νευρικότητα εμφανίζει σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο προσπαθεί να διαχειριστεί τις εύλογες κινήσεις κατοχύρωσης κερδών του προηγούμενου διημέρου, ενώ αναμένει και τη σημερινή απόφαση του MSCI για τους δείκτες του.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει πτώση 0,02% στις 2.641,53 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 12 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 1,7 εκατ. τεμάχια. Απώλειες 0,05% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 6.784,14 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός άνοδο 0,09% στις 3.219,00 μονάδες.

Αφομοίωση επιπέδων

Με ήπια κέρδη κινείται σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους αγοραστές να διατηρούν το προβάδισμα, αλλά χωρίς την ένταση που χαρακτήρισε τις δύο προηγούμενες ανοδικές συνεδριάσεις. Η αγορά επιχειρεί να διαχειριστεί την επιφυλακτικότητα που επικρατεί, καθώς μετά τη σημαντική άνοδο των τελευταίων ημερών εκδηλώνονται εύλογες κινήσεις κατοχύρωσης κερδών, οι οποίες περιορίζουν τη δυναμική του Γενικού Δείκτη.

Την ίδια ώρα, οι επενδυτές τηρούν στάση αναμονής ενόψει της τριμηνιαίας αναθεώρησης των δεικτών της MSCI, οι ανακοινώσεις της οποίας αναμένονται αργά απόψε. Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 2026, με τις αναδιαρθρώσεις των χαρτοφυλακίων που παρακολουθούν τους συγκεκριμένους δείκτες να αναμένεται να πραγματοποιηθούν στο κλείσιμο της συνεδρίασης της Δευτέρας 30 Νοεμβρίου.

Σήμερα, ο δείκτης MSCI Greece Standard περιλαμβάνει δέκα μετοχές, τις Eurobank, Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, ΔΕΗ, ΟΤΕ, Jumbo, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Motor Oil και Allwyn. Το ενδιαφέρον στρέφεται τόσο στο ενδεχόμενο αλλαγών στη σύνθεση του δείκτη όσο και στις πιθανές αναπροσαρμογές των σταθμίσεων, οι οποίες θα καθορίσουν τις κινήσεις των παθητικών επενδυτικών κεφαλαίων στο τέλος του μήνα.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Cenergy σημειώνουν κέρδη 1,81%, με τις Πειραιώς, Κύπρου, Allwyn, ΟΤΕ, Βιοχάλκο, Motor Oil, Credia Bank, Aktor, Eurobank, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΔΑΑ και ΕΛΧΑ να κινούνται ήπια ανοδικά.

Στον αντίποδα, οι Metlen και Coca Cola χάνουν πάνω από 1%, ενώ ήπια πτωτικά κινούνται οι Optima Bank, Jumbo, Aegean, Alpha Bank, Helleniq Energy και Λάμδα, ενώ χωρίς μεταβολή είναι οι Εθνική, ΔΕΗ, Τιτάν και ΕΥΔΑΠ.