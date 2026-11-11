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Τραμπ: Επιμένει στην επιβολή νέων δασμών παρά το εκλογικό στραπάτσο

Σύμφωνα με έρευνα, περίπου το 26% των αυξήσεων των δασμών που επέβαλε ο Τραμπ μετακυλήθηκε στις τιμές καταναλωτή στις ΗΠΑ

World 11.11.2026, 23:40
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Τραμπ: Επιμένει στην επιβολή νέων δασμών παρά το εκλογικό στραπάτσο
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Μία εβδομάδα αφότου οι ψηφοφόροι στις ΗΠΑ τιμώρησαν τους Ρεπουμπλικάνους για την αύξηση των τιμών στις ενδιάμεσες εκλογές, ο Λευκός Οίκος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έδωσε το μήνυμα ότι θα συνεχίσει την ίδια πολιτική όσον αφορά τους δασμούς, παρά το γεγονός ότι ο πρώην κορυφαίος οικονομικός σύμβουλός του προειδοποίησε ότι οι Αμερικανοί πληρώνουν το τίμημα.

Μια μελέτη της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Νέας Υόρκης εκτίμησε ότι περίπου το 26% των αυξήσεων των δασμών μετακυλήθηκε στις τιμές καταναλωτή, με ορισμένες επιπτώσεις να χρειάζονται εννέα έως 12 μήνες για να διαδοθούν μέσω των αλυσίδων εφοδιασμού

Ο Τζιμ Γκόιερ, διευθυντής του Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων του Λευκού Οίκου υπό τον Τραμπ, υπερασπίστηκε τους δασμούς ως εργαλείο για την ανασυγκρότηση της αμερικανικής μεταποιητικής βιομηχανίας, τη διασφάλιση των εφοδιαστικών αλυσίδων και την προστασία της εθνικής ασφάλειας, κατά τη διάρκεια ομιλίας του την Τρίτη στη σύνοδο κορυφής του B20, μιας συνάντησης παγκόσμιων επιχειρηματικών ηγετών στην Ουάσινγκτον που διοργάνωσε το Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο.

«Και μόλις αρχίσαμε», δήλωσε ο Γκόιερ. «Φιλοδοξία μας είναι να συνεχίσουμε με αυτόν τον ρυθμό για το υπόλοιπο της θητείας του προέδρου.»

Ωστόσο, ο Γκάρι Κον, ο οποίος διετέλεσε επικεφαλής οικονομικός σύμβουλος του Τραμπ κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, εξέφρασε μια εντελώς διαφορετική άποψη κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης επί σκηνής αργότερα την Τρίτη.

«Οι δασμοί αποτελούν φόρο κατανάλωσης για τον Αμερικανό καταναλωτή», δήλωσε ο Κον, υποστηρίζοντας ότι οι δασμοί αυξάνουν τις τιμές και αναγκάζουν τους Αμερικανούς να επανεξετάσουν τις αγορές τους.

Αυτός ο διχασμός ανέδειξε ένα αυξανόμενο δίλημμα για τον Τραμπ. Η εμπορική του ατζέντα αναδιαμορφώνει το παγκόσμιο εμπόριο – και οδηγεί σε αύξηση του κόστους για τους ψηφοφόρους. Οι εταιρείες προσαρμόζονται στο χάος, αλλά το παλιό εμπορικό σύστημα δεν πρόκειται να επιστρέψει.

«Ο πρόεδρος Τραμπ έχει ανατρέψει αυτό το σύστημα με τρόπο που δεν είναι πιθανό να επιστρέψουμε σε αυτό», δήλωσε ο Κέβιν Μπρέιντι, πρώην Ρεπουμπλικανός βουλευτής που συνέβαλε στη διοργάνωση της συνόδου κορυφής του B20, κατά τη διάρκεια συζήτησης με τη διευθύνουσα σύμβουλο του Εμπορικού Επιμελητηρίου των ΗΠΑ, Σουζάν Κλαρκ.

Η πολιτική αντίδραση ήταν εμφανής στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου. Περίπου τα δύο τρίτα των ψηφοφόρων δήλωσαν ότι οι πολιτικές του Τραμπ συνέβαλαν στον πληθωρισμό, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση ψηφοφόρων του CNBC. Σχεδόν εννέα στους δέκα δήλωσαν ότι το κόστος διαβίωσης ήταν ένας σημαντικός ή κρίσιμος παράγοντας στην ψήφο τους.

Μια ξεχωριστή δημοσκόπηση Reuters/Ipsos που δημοσιεύθηκε την Τρίτη έδειξε ότι το 62% των Αμερικανών υποστήριζε την κατάργηση των δασμών του Τραμπ, ενώ μόλις το 21% ενέκρινε τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε το κόστος διαβίωσης.

Σαφές μήνυμα στον Τραμπ

«Την περασμένη εβδομάδα, οι Αμερικανοί ψηφοφόροι έστειλαν ένα σαφές μήνυμα σχετικά με το κόστος διαβίωσης και την οικονομική τους ασφάλεια», δήλωσε η Κλαρκ στην κεντρική ομιλία της.

Η πίεση εντάθηκε την Τρίτη, καθώς νέα κυβερνητικά στοιχεία έδειξαν ότι οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 0,4% τον Οκτώβριο, ξεπερνώντας τις προσδοκίες των οικονομολόγων. Ο ετήσιος πληθωρισμός έφτασε το 3,7% τον Σεπτέμβριο, το πιο πρόσφατο διαθέσιμο ετήσιο στοιχείο, και βρίσκεται σημαντικά πάνω από τον στόχο του 2% της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ.

Οι δασμοί δεν είναι ο μόνος παράγοντας που οδηγεί σε αύξηση των τιμών. Ο πόλεμος με το Ιράν έχει ωθήσει τα ενεργειακά κόστη σε απότομη άνοδο, ενώ η στέγαση, η υγειονομική περίθαλψη και άλλες δαπάνες των νοικοκυριών συνεχίζουν να επιβαρύνουν τους καταναλωτές.

Ωστόσο, έρευνες έχουν διαπιστώσει ότι οι εισαγωγικοί δασμοί του Τραμπ έχουν επιτείνει αυτές τις πιέσεις. Μια μελέτη της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Νέας Υόρκης εκτίμησε ότι περίπου το 26% των αυξήσεων των δασμών μετακυλήθηκε στις τιμές καταναλωτή, με ορισμένες επιπτώσεις να χρειάζονται εννέα έως 12 μήνες για να διαδοθούν μέσω των αλυσίδων εφοδιασμού.

Ο Κον, που σήμερα είναι αντιπρόεδρος της IBM, υποστήριξε ότι, ενώ οι δασμοί αποφέρουν έσοδα στις ΗΠΑ, αυτά τα κέρδη επιτυγχάνονται εις βάρος των καταναλωτών.
«Βλέπετε μόνο τη μία πλευρά της εξίσωσης. Βλέπετε την πιστωτική πλευρά του ισολογισμού», είπε ο Κον, περιγράφοντας πώς θα απαντούσε στην υπεράσπιση του Τραμπ σχετικά με τα έσοδα από τους δασμούς. «Υπάρχει και η χρεωστική πλευρά του ισολογισμού, που είναι κάθε εργατικός Αμερικανός που τυχαία πλήρωσε τον δασμό μέσω κάποιου προϊόντος που αγόρασε.»

Παρ’ όλα αυτά, ο Κον είδε περιθώρια για μια διακομματική εμπορική συμφωνία. Πρότεινε ότι ο Τραμπ και το νέο Δημοκρατικό Κογκρέσο θα μπορούσαν να καταστήσουν μόνιμες τις προστατευτικές ρυθμίσεις έναντι της Κίνας και των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, ενώ θα καταργούσαν τους δασμούς έναντι του Καναδά, αφήνοντας λιγότερα περιθώρια για μελλοντικούς προέδρους να τα ανατρέψουν.

Για τις επιχειρήσεις, η αλλαγή έχει ήδη ξεκινήσει. Η CEO της UPS, Κάρολ Τομέ, δήλωσε ότι οι πελάτες μεταφέρουν την παραγωγή και την προμήθεια πιο κοντά στην εγχώρια αγορά, καθώς οι παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες αποκτούν όλο και πιο περιφερειακό χαρακτήρα.

«Οι εφοδιαστικές αλυσίδες διαφοροποιούνται. Οι εφοδιαστικές αλυσίδες αποκτούν περιφερειακό χαρακτήρα», δήλωσε η Τομέ κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης στρογγυλής τραπέζης.

Παράλληλα, η UPS εγκαινιάζει τον Οκτώβριο έναν νέο αεροπορικό κόμβο αξίας άνω των 80 εκατομμυρίων δολαρίων στις Φιλιππίνες, με σκοπό την επέκταση του δικτύου της στην Ασία και τη βελτίωση των συνδέσεων σε περισσότερες από 1.100 παγκόσμιες εμπορικές διαδρομές.

Άλλα στελέχη, όπως ο Τζιμ Φίτερλινγκ, εκτελεστικός πρόεδρος του χημικού κολοσσού Dow, υπερασπίστηκαν τους δασμούς του Τραμπ παρά το κόστος τους. Ο Φίτερλινγκ αναγνώρισε ότι μπορούν να οδηγήσουν σε αύξηση των τιμών, αλλά υποστήριξε ότι είναι απαραίτητοι για την καταπολέμηση του αθέμιτου ανταγωνισμού και την προστασία της αμερικανικής μεταποιητικής βιομηχανίας.

Οι Δημοκρατικοί σχεδιάζουν να αμφισβητήσουν τους δασμούς του Tραμπ όταν αναλάβουν τον έλεγχο του Κογκρέσου τον Ιανουάριο, αλλά το δικαίωμα βέτο του και η ευρεία εμπορική εξουσία του θα μπορούσαν να δυσχεράνουν την ανατροπή τους.

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